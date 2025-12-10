A Liverpool korábbi sztárja egyben a Liverpool legnagyobb kritikusa is. Jamie Carragher egyébként még mondhatja is a magáét, hiszen teljes pályafutását az Anfield Roadon töltötte, 17 szezont húzott le a Kop előtt. De, amit most Mohamed Szalah-val kapcsolatban mondott, az talán egy kicsit keményebb volt a kelleténél.

Jamie Carragher és Mohamed Szalah már biztos, hogy nem lesznek barátok

Ahogy azt mi is megírtuk, az egyiptomi sztár, aki a Pool történetének legeredményesebb játékosa, kikerült a klub Bajnokok Ligája-keretéből, és míg a csapat az Inter elleni BL-meccsre utazott, ő magányosan gubbasztott a konditeremben.

Szoboszlai után most Szalah a soros

Szalah sokak szemében szálka lett azt követően, hogy egy meglehetősen félreérthető, sokak szerint igencsak önző nyilatkozatot adott arról, hogy miért is került a pályáról a lelátóra. Több korábbi Liverpool-játékos is elítélte a nyilatkozat tartalmáért, de most végre megérkezett Jamie Carragher is, és bevitt egy kőkemény gyomrost.

I’m not sure I’ve wanted Liverpool to win a game more than tonight for a long time!

— Jamie Carragher (@Carra23) December 9, 2025

A tévés szakértőként dolgozó korábbi 38-szoros angol válogatott Szalah konditermes posztját re-tweetelve (re-x-elve?) a következőt írta:

„Nem vagyok biztos benne, hogy hosszú ideje valaha is szurkoltam annyira a Liverpool győzelméért, mint ma este.”

Magyarán: Carragher, aki korábban állandóan Szoboszlai Dominikot látta el „tanácsaival”, nagyon-nagyon szerette volna, hogy a Liverpool győztesen térjen haza az Inter elleni BL-meccsről, bebizonyítva, hogy Szalah nélkül is van élet a Mersey-parton.

„Annyira szerettem volna, hogy a Liverpool nyerjen ma este – ahogy minden alkalommal, amikor játszanak –, de most különösen a menedzser miatt, amin az elmúlt napokban keresztülment. Nem ismerem őt olyan jól, nincs igazán személyes kapcsolatom vele, de ő a Liverpool menedzsere. Tudjuk, mi történt, és nagyon beszédes volt, hogy a szurkolók már az első félidőben, 0–0-nál skandálták a nevét… teljesen kiállnak a menedzser mellett, és ez a mai eredmény után még inkább így lesz. Óriási eredmény volt ez, nagyon nehéz hely idegenbe jönni, és a Liverpoolnak szüksége volt erre, főleg azután, hogy elveszítették az előző hazai BL-meccsüket a PSV ellen. Nagyon örülök neki. Nehéz szezonja volt. Menedzserként persze jobban is kell teljesítenie ezzel a kerettel, több eredményt kell hoznia, de ez hatalmas siker neki és a klubnak. Nagyon boldog vagyok miatta” – mondta a meccs uán a klub korábbi védője.