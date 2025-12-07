Arne Slot meglepetésre ismét csak a kispadra nevezte legnagyobb sztárját, Mohamed Szalah-t, akivel liverpooli karrierje során először esett meg, hogy sorozatban három Premier League-mérkőzésen nem a kezdőcsapatban kapott helyet. Nemrég még elképzelhetetlen volt ilyesmi, hiszen az előző szezonban az Év játékosának megválasztott egyiptomi csatár ezt megelőzően zsinórban 53 bajnokin volt kezdő.
A szombati Leeds United elleni bajnokin a Liverpool két góllal is vezetett, de a rivális két perc alatt ledolgozta a hátrányát, majd Szoboszlai Dominik 80. percben szerzett góljával úgy tűnt, meglehet a győzelem a címvédőnek, ám a 96. percben ismét egyenlített a házigazda és otthon tartott egy pontot. Mohamed Szalah akárcsak a West Ham United ellen, most sem kapott lehetőséget, ezt pedig már nem hagyta szó nélkül. A 33 éves klasszis hosszú interjúját először a norvég TV2, majd a The Athletic is lehozta.
„El sem hiszem, hogy 90 percet ülök a kispadon. Ez már a harmadik alkalom volt. Azt hiszem, először történt velem ilyen a pályafutásom során. Nagyon-nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért az évek során, különösen a tavalyi szezonban. Most pedig a kispadon ülök, és nem tudom, hogy miért” – kezdte a Liverpool támadója, aki az előző idényben minden rekordot megdöntve 47 PL-gólban vállalt szerepet.
Úgy érzem, a klub a busz alá lökött. Így érzem. Szerintem nagyon egyértelmű, hogy valaki azt akarta, hogy én vigyem el a balhét. A nyáron sok ígéretet kaptam, és most három meccse a kispadon vagyok, szóval nem mondhatom, hogy betartották volna az ígéreteket.
„Sokszor mondtam korábban, hogy jó volt a kapcsolatom az edzővel, aztán hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk. Nem tudom miért, de ahogy én látom, valaki nem akar engem ebben a klubban látni.”
„Én ezt a klubot mindig támogattam. A gyerekeim mindig támogatni fogják. Nagyon szeretem ezt a klubot, mindig szeretni fogom. Tegnap felhívtam anyukámat – ti nem tudtátok ekkor, hogy kezdeni fogok-e, de én már tudtam. Tegnap azt mondtam neki: «gyere el a Brighton elleni meccsre». Nem tudom, játszani fogok-e, de élvezni fogom. Az Anfielden leszek, hogy elbúcsúzzak a szurkolóktól az Afrika Kupa előtt”.
„Nem fogadom el ezt a helyzetet. Nem tudom, miért történik ez velem. Nem értem. Szerintem máshol minden klub megvédené a játékosát. Most úgy látom, hogy itt Mo-t lökik a busz alá, mintha ő lenne a csapat problémája. De szerintem nem én vagyok a probléma. Nagyon sokat tettem ezért a klubért. Azt a tiszteletet szeretném megkapni, amit megérdemlek. Nem kell minden nap a helyemért harcolnom, mert én azt kiérdemeltem. Nem vagyok nagyobb senkinél, de a helyemet igenis kiérdemeltem.”
Amikor arról kérdezték, hogy lehet-e ez az utolsó meccse a Liverpoolban, így felelt: „A futballban soha nem lehet tudni.
Nem fogadom el ezt a helyzetet. Nagyon sokat tettem ezért a klubért. Nem mondom, hogy lehetetlen rendezni ezt a helyzetet, de azt érzem… nagyon sokat tettem ezért a klubért, a szurkolókat és a klubot is annyira szeretem. Nem tudom, mi fog történni.
„Tiszteletből, mindenkit szeretek. Szeretem például Haalandot, ugyanakkor most én vagyok a Premier League jelenlegi gólkirálya. Ő még nem az. Remélem, meg fogja nyerni, kedvelem őt, és ő ezt tudja. Jelenleg még én vagyok a gólkirály, a legjobb játékos. Bajnok vagyok egy ilyen szezon után – és mégis nekem kell megvédenem magam a média és a szurkolók előtt. Amióta itt vagyok, ebben a generációban senki sem szerzett több gólt nálam. Amióta a Premier League-ben vagyok, szerintem senki nem szerzett több gólt és nem adott több gólpasszt nálam. Máshol mindenki kiállna a játékosai mellett. Én vagyok az egyetlen ebben a helyzetben”.
„Mondhatok egy példát? Hülyeség, de elnézést. Emlékszem, egyszer Harry Kane tíz meccsen át nem talált be, és mindenki a médiában azt mondta: «Ó, Harry majd újra gólt fog szerezni.» De amikor rólam van szó, mindenki azt mondja: «Padra vele!». Bocs Harry, hogy ezt felhoztam! Mindaz, amit a klubért tettem, azután ez nagyon fáj. Holnap Carragher megint nekem fog jönni, de részemről ez rendben van.”
Szalah arról is beszélt, hogy Slot közölte vele pénteki találkozójukon: ismét kimarad a kezdőből.
„Tegnap tudtam meg, hogy nem fogok játszani, ilyenkor lenyeled, hazamész. Ő tudja, hogy mit érzek. Már nincs kapcsolat köztünk. Nagyon jó kapcsolatot ápoltunk, most meg hirtelen már nincs semmi.”
Azt is megkérdezték, megbánta-e az áprilisi hosszabbítást:
„Képzeljétek el, mennyire rossz ez, hogy erre a kérdésre egyáltalán válaszolnom kell. Fáj. Még a kérdés is fáj. Ezt a klubot soha nem fogom megbánni. Azt hittem, hosszabbítok és itt fejezem be a pályafutásomat, de nem így alakul. Ugyanakkor egyáltalán nem bánom, hogy hosszabbítottam. Valahogy vége lesz, de a fejemben az jár: miért kell így végződnie? Öt hónappal ezelőtt még minden egyéni díjat megnyertem, annyira fitt voltam – miért menne ez most ilyen irányba? Sajnálom, mindenki rossz formában van, és mégis nekem kell most megvédenem magam.”
A Liverpool sorozatban a harmadik bajnokiján maradt veretlen, de ezek közül csak egyet nyert meg, a West Ham United ellen, hét közben a Sunderland ellen játszottak döntetlent, és a címvédő jelenleg csupán a nyolcadik a tabellán.
