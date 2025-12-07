Arne Slot meglepetésre ismét csak a kispadra nevezte legnagyobb sztárját, Mohamed Szalah-t, akivel liverpooli karrierje során először esett meg, hogy sorozatban három Premier League-mérkőzésen nem a kezdőcsapatban kapott helyet. Nemrég még elképzelhetetlen volt ilyesmi, hiszen az előző szezonban az Év játékosának megválasztott egyiptomi csatár ezt megelőzően zsinórban 53 bajnokin volt kezdő.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik is csalódott volt a Liverpool bajnokija után

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Mohamed Szalah lesújtó véleménye Arne Slotról és a Liverpoolról

A szombati Leeds United elleni bajnokin a Liverpool két góllal is vezetett, de a rivális két perc alatt ledolgozta a hátrányát, majd Szoboszlai Dominik 80. percben szerzett góljával úgy tűnt, meglehet a győzelem a címvédőnek, ám a 96. percben ismét egyenlített a házigazda és otthon tartott egy pontot. Mohamed Szalah akárcsak a West Ham United ellen, most sem kapott lehetőséget, ezt pedig már nem hagyta szó nélkül. A 33 éves klasszis hosszú interjúját először a norvég TV2, majd a The Athletic is lehozta.

„El sem hiszem, hogy 90 percet ülök a kispadon. Ez már a harmadik alkalom volt. Azt hiszem, először történt velem ilyen a pályafutásom során. Nagyon-nagyon csalódott vagyok. Annyit tettem ezért a klubért az évek során, különösen a tavalyi szezonban. Most pedig a kispadon ülök, és nem tudom, hogy miért” – kezdte a Liverpool támadója, aki az előző idényben minden rekordot megdöntve 47 PL-gólban vállalt szerepet.

Úgy érzem, a klub a busz alá lökött. Így érzem. Szerintem nagyon egyértelmű, hogy valaki azt akarta, hogy én vigyem el a balhét. A nyáron sok ígéretet kaptam, és most három meccse a kispadon vagyok, szóval nem mondhatom, hogy betartották volna az ígéreteket.

„Sokszor mondtam korábban, hogy jó volt a kapcsolatom az edzővel, aztán hirtelen már nincs semmilyen kapcsolatunk. Nem tudom miért, de ahogy én látom, valaki nem akar engem ebben a klubban látni.”

Salah thinks the club have thrown him under the bus 🤯🤯 pic.twitter.com/6jjexDrQWy — Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 6, 2025

„Én ezt a klubot mindig támogattam. A gyerekeim mindig támogatni fogják. Nagyon szeretem ezt a klubot, mindig szeretni fogom. Tegnap felhívtam anyukámat – ti nem tudtátok ekkor, hogy kezdeni fogok-e, de én már tudtam. Tegnap azt mondtam neki: «gyere el a Brighton elleni meccsre». Nem tudom, játszani fogok-e, de élvezni fogom. Az Anfielden leszek, hogy elbúcsúzzak a szurkolóktól az Afrika Kupa előtt”.