A Liverpool kedden este Szoboszlai Dominik 88. percben értékesített büntetőjével 1-0-ra legyőzte az Intert a San Siróban. Az angol csapat és a magyar klasszis ezzel alighanem egyrészt megmentette Arne Slot állását, másrészt kiharcolta a nyolcaddöntős szereplést. Méghozzá egyik legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nélkül.
Szalah nélkül a BL-ben
Az egyiptomi sztárcsatár a sorozatos padoztatások (három meccsen zsinórban nem került a kezdőbe) után nekiment a gyatra eredmények miatt egyébként is bajban lévő Arne Slot vezetőedzőnek, amire a holland válasza az volt, hogy az idényben 19 meccsen mindössze 5 gólnál járó támadót egyszerűen kirakta a BL-keretből. A példátlan lépés sikeréért sokan imádkoztak, leghangosabban talán Jamie Carragher, és lám, a csapat, ha nem is könnyen, de Szalah nélkül is győzni tudott.
De hogy jön a képbe Debrecen?
Az egyiptomi csatár 2017-es érkezése óta kirobbanthatatlan volt a Liverpool kezdőjéből, csak akkor nem játszott, ha sérült volt, vagy, ha pihentetni akarta az edzője. A BL-ben ilyen talán nem is volt, Szalah folyamatosan játszott, így, ha a Liverpool nyert a sorozatban, azt Szalahhal a soraiban tette.
Így aztán nagyon messzire kell visszalapozni az időben, ha olyan idegenbeli győztes BL-meccset, amelyen nem szerepelt a Poolban az egyiptomi. Egészen 2009. november 24-ig, amikor az angol csapat David Ngog góljával 1-0-ra legyőzte a magyar bajnok DVSC-t a Puskás Ferenc Stadionban. A futballstatisztikák egyik legmegbízhatóbb forrása, az Opta szerint ez volt az utolsó idegenbeli BL-győzelme a Liverpoolnak Szalah nélkül a keddi milánói estéig.
És, hogy teljesen lekerekítsük a sztorit: ez volt Szalah jelenlegi legnagyobb kritikusának, Jamie Carraghernek utolsó meccse a Bajnokok Ligájában.
Ki lesz a BL-győztes Budapesten?
Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!