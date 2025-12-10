A Liverpool kedden este Szoboszlai Dominik 88. percben értékesített büntetőjével 1-0-ra legyőzte az Intert a San Siróban. Az angol csapat és a magyar klasszis ezzel alighanem egyrészt megmentette Arne Slot állását, másrészt kiharcolta a nyolcaddöntős szereplést. Méghozzá egyik legnagyobb sztárja, Mohamed Szalah nélkül.

Mohamed Szalah sem akarja elhinni az elképesztő statisztikát

Fotó: AHMED AWAAD / NurPhoto

Szalah nélkül a BL-ben

Az egyiptomi sztárcsatár a sorozatos padoztatások (három meccsen zsinórban nem került a kezdőbe) után nekiment a gyatra eredmények miatt egyébként is bajban lévő Arne Slot vezetőedzőnek, amire a holland válasza az volt, hogy az idényben 19 meccsen mindössze 5 gólnál járó támadót egyszerűen kirakta a BL-keretből. A példátlan lépés sikeréért sokan imádkoztak, leghangosabban talán Jamie Carragher, és lám, a csapat, ha nem is könnyen, de Szalah nélkül is győzni tudott.

De hogy jön a képbe Debrecen?

Az egyiptomi csatár 2017-es érkezése óta kirobbanthatatlan volt a Liverpool kezdőjéből, csak akkor nem játszott, ha sérült volt, vagy, ha pihentetni akarta az edzője. A BL-ben ilyen talán nem is volt, Szalah folyamatosan játszott, így, ha a Liverpool nyert a sorozatban, azt Szalahhal a soraiban tette.

Így aztán nagyon messzire kell visszalapozni az időben, ha olyan idegenbeli győztes BL-meccset, amelyen nem szerepelt a Poolban az egyiptomi. Egészen 2009. november 24-ig, amikor az angol csapat David Ngog góljával 1-0-ra legyőzte a magyar bajnok DVSC-t a Puskás Ferenc Stadionban. A futballstatisztikák egyik legmegbízhatóbb forrása, az Opta szerint ez volt az utolsó idegenbeli BL-győzelme a Liverpoolnak Szalah nélkül a keddi milánói estéig.

2009 - Liverpool have won an away UEFA Champions League match without Mohamed Salah featuring for the first time since November 2009 at Debrecen, in what was Jamie Carragher's last ever Champions League match for the club. Choreographed. pic.twitter.com/IbSeymbWbC — OptaJoe (@OptaJoe) December 9, 2025

És, hogy teljesen lekerekítsük a sztorit: ez volt Szalah jelenlegi legnagyobb kritikusának, Jamie Carraghernek utolsó meccse a Bajnokok Ligájában.

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

