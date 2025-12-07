Ismét győzelem nélkül maradt a gödörben vergődő Liverpool, ezúttal a Leeds vengéként játszott 3-3-at, ám ezúttal nem a pályán mutatott teljesítmény, hanem Mohamed Szalah mérkőzés utáni kifakadása került a középpontba. Az egyiptomi támadó a vegyes zónában saját kérésére állt a sajtó elé, és nyíltan bírálta Arne Slot vezetőedzőt, ami komoly vihart kavart a klub háza táján.

Mohamed Szalah csalódottan ücsörög a Liverpool kispadján. Beolvasott, amire a szurkolók is reagáltak. Valóban távozik Szaúd-Arábiába? Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah a Liverpoolnak és Arne Slotnak üzent

Az előző három találkozóból kettőn egyáltalán nem jutott szóhoz, a Leeds elleni rangadón pedig csereként sem számított rá Slot. Ez volt az a pont, ahol Szalahnál elszakadt a cérna.

„Nagyon csalódott vagyok… Úgy érzem, a klub a busz alá lök” – fakadt ki dühösen, évek óta nem hallott keménységgel.

Slot ugyan még a nyilatkozat előtt reagált a csatár kihagyására, és pusztán taktikai döntésnek nevezte, de ez már nem csillapította a körülötte kitörő vihart.

„Ezt nem teheted meg!” – megszólalt a klub korábbi játékosa

A szakértők sem maradtak csendben. A Magyar Nemzet a Liverpool egykori középpályását, Danny Murphyt idézi, aki szerint Szalah hibát követett el, amikor nyilvánosan támadta meg csapatát.

Minden joga megvan frusztráltnak lenni, de ezt házon belül kell kezelni. Az ilyen kirohanás csak problémát okoz a csapatnak és a menedzsernek. Ezt nem teheted meg!”

– mondta Murphy, aki szerint könnyen lehet, hogy közeleg Szalah liverpooli karrierjének vége.

A 33 éves támadó december közepén csatlakozik az egyiptomi válogatotthoz az Afrikai Nemzetek Kupájára, és brit sajtóhírek szerint akár az utolsó heteit töltheti a klubnál, utána irány Szaúd-Arábia...

A szurkolók is megosztottak és egyre hangosabbak

A Sky Sports szavazása szerint a fanatikusok 72 százaléka már januárban elengedné Szalaht. A kommentekből is látszik, mennyire kettős a megítélése:

„Borzasztó volt mostanában, ez a viselkedés pedig nem méltó a Liverpoolhoz.”

„Köszönjük az emlékeket, de ha a szaúdiak fizetnek érte, menjen.”

„Slot a hibás! Elűzi a klub legjobbját.”

„Mindkét fél hibás. Szalah gyenge, de a klub sem támogatja eléggé.”

Mi jön ezután? Irány Szaúd-Arábia?

Kaveh Solhekol, a Sky Sports szakírója szerint Szalah helyzete korántsem egyszerű: magas fizetése és életkora miatt kevés klub képes lenne leigazolni.

A szaúdi liga továbbra is érdeklődik, ám bonyolult tárgyalásokra lehet számítani.

A Liverpoolnál most mindenki azt találgatja, sikerül-e rendezni a viszonyt, vagy ez volt a végső töréspont. Murphy szerint „le kell ülepedniük a dolgoknak”, de nem zárja ki, hogy Szalah már januárban távozik.