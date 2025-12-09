Mohamed Szalah néhány nappal azután, hogy egy megdöbbentő interjúban bírálta klubját, a Liverpoolt, jelölést kapott a BBC Év sportolója díjra. A 33 éves egyiptomi sportoló az egyik a hat sportoló közül, akit a World Sport Star díjra jelöltek, amelyet korábban Lionel Messi, Cristiano Ronaldo és Erling Haaland nyert el. A svéd rúdugró világbajnok Armand Duplantis a díj jelenlegi birtokosa, és 2025-re ismét jelölték egy másik atléta sztárral együtt (Sydney McLaughlin-Levrone). A spanyol női labdarúgó Mariona Caldentey, az amerikai bokszoló Terence Crawford és a japán baseballjátékos Shohei Ohtani egészíti ki a hatfős listát.

Mohamed Szalah nem a legjobb napjait futja

Fotó: PETER POWELL / AFP

Szalah vajon megy vagy marad?

Szalah felkerülése a listára azt követően történt, hogy szombaton, a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után heves kritikával illette a Liverpoolt. A Vörösök csatára azzal vádolta a klubot, hogy feláldozta őt, és kijelentette, hogy nincs érdemi kapcsolata Arne Slot vezetőedzővel. Szalah-t ezután kihagyták a Liverpool keretéből a keddi Bajnokok Ligája-meccsre az Inter ellen, alig egy héttel azelőtt, hogy Egyiptommal az Afrikai Nemzetek Kupájára utazna. A veterán csatár szenzációs szezont zárt a tavalyi évadban, 38 Premier League-meccsen 47 gólban volt benne, és ezzel a Liverpoolt a bajnoki címhez segítette.

Az Anfield legendája, Jamie Carragher dühösen „szégyennek” nevezte Szalah-t, és azzal vádolta, hogy „maximális kárt” akart okozni a Liverpoolnak a Sky Sports Monday Night Football című műsorában elhangzott szenvedélyes kirohanásában. Carragher azt állította, hogy Szalah megvárta, amíg a Liverpool rossz eredményt ér el, hogy aztán egy „megrendezett” interjúban kárt tegyen a klubnak és Slot pozíciójának. „Szégyennek tartom, amit a mérkőzés után tett” – mondta Carragher.

„Néhányan érzelmi kitörésnek állították be, de én nem így gondolom. Úgy vélem, hogy amikor Mo Szalah megáll a vegyes zónában, amit nyolc év alatt négyszer tett meg a Liverpoolban, azt ő és ügynöke koreografálja, hogy maximális kárt okozzon és megerősítse saját pozícióját.”