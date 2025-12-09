Mohamed Szalah a Leeds United elleni 3-3-as döntetlent követően keményen nyilatkozott, miután újra kimaradt a csapatból. A Premier League előző idényének legjobbja nem kertelt Arne Slot vezetőedzővel kapcsolatban, megszólalásának egyik legerőteljesebb mondata az volt, amikor azzal a metaforával jellemezte saját helyzetét, miszerint a Liverpool a „busz alá lökte őt”. A mellőzött sztár körül azóta forr a levegő, Szalah az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem fog játszni, edzője a keretbe sem nevezte az egyiptomit.

Mohamed Szalah körül áll a bál

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mohamed Szalah új posztja után elszabadultak az indulatok

A 33 éves klasszis, miután kimaradt a BL-keretből, megosztott egy fotót a közösségi oldalain – az Instagramon és az X-en is –, melyen egyedül látható az edzőteremben. Szalah posztja gyakorlatilag felrobbantotta az internetet, pillanatok alatt rengeteg kedvelést kapott – Szoboszlai Dominik is lájkolta –, és záporoztak a hozzászólások mindkét platformon.

Nagyon sok szurkoló üzente a liverpooli klublegendának, hogy maradjon erős, ők mellette állnak. Egyesek Szalah statisztikáit, az elmúlt szezonokban szerzett góljait és gólpasszait emelték ki, mondván, egy ilyen kaliberű futballistának a kezdőben lenne a helye.

Többen élesen bírálták Slotot is a mellőzésért, ám megérkeztek a gúnyolódók és a kritizálók is, valamint akadtak, akik azzal érveltek, hogy egyetlen sztárjátékos sem nőhet a klub fölé.

Mondjátok meg a haverotoknak, hogy hagyja el a csapatot. Senki sem nagyobb a klubnál.

Mindaz, amije ma van, a csapatnak köszönhető, és akik még mellette állnak, azok mind egyiptomiak” – írta egy szigorú Liverpool-drukker, akinek a megjegyzésére azonnal érkezett is a válasz.

„Ide figyelj, te hatalmas bohóc! Szalah néhány hónapja szó szerint a Premier League történelmének legjobb egyéni szezonját futotta! Slot egy kész csapatot vett át, Szalah hozta neki a bajnoki címet,

majd Slot felesleges változtatásokat hajtott végre, ide nem illő játékosokat igazolt, az egész csapat egyensúlya felborult. Biztos vagyok benne, hogy valaki a Liverpool vezetőségében ki akarja tenni Szalah-t, és egy PR-céget fizet, hogy hamis fiókokat hozzon létre, és minden közösségi média-platformon támadja őt” – vázolt fel egy összeesküvés-elméletet az egyiptomi támadó egyik rajongója.