A Liverpool egyiptomi sztárja körül áll a bál, mióta keményen nyilatkozott a saját helyzetével kapcsolatban. Mohamed Szalah kimaradt az Inter elleni Bajnokok Ligája-keretből, majd új bejegyzést osztott meg a közösségi médiában. A poszt láttán elszabadultak az indulatok a kommentszekcióban.

Mohamed Szalah a Leeds United elleni 3-3-as döntetlent követően keményen nyilatkozott, miután újra kimaradt a csapatból. A Premier League előző idényének legjobbja nem kertelt Arne Slot vezetőedzővel kapcsolatban, megszólalásának egyik legerőteljesebb mondata az volt, amikor azzal a metaforával jellemezte saját helyzetét, miszerint a Liverpool a „busz alá lökte őt”. A mellőzött sztár körül azóta forr a levegő, Szalah az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem fog játszni, edzője a keretbe sem nevezte az egyiptomit.

Mohamed Szalah körül áll a bál
Mohamed Szalah körül áll a bál
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mohamed Szalah új posztja után elszabadultak az indulatok

A 33 éves klasszis, miután kimaradt a BL-keretből, megosztott egy fotót a közösségi oldalain – az Instagramon és az X-en is –, melyen egyedül látható az edzőteremben. Szalah posztja gyakorlatilag felrobbantotta az internetet, pillanatok alatt rengeteg kedvelést kapott – Szoboszlai Dominik is lájkolta –, és záporoztak a hozzászólások mindkét platformon.

Nagyon sok szurkoló üzente a liverpooli klublegendának, hogy maradjon erős, ők mellette állnak. Egyesek Szalah statisztikáit, az elmúlt szezonokban szerzett góljait és gólpasszait emelték ki, mondván, egy ilyen kaliberű futballistának a kezdőben lenne a helye. 

Többen élesen bírálták Slotot is a mellőzésért, ám megérkeztek a gúnyolódók és a kritizálók is, valamint akadtak, akik azzal érveltek, hogy egyetlen sztárjátékos sem nőhet a klub fölé.

Mondjátok meg a haverotoknak, hogy hagyja el a csapatot. Senki sem nagyobb a klubnál. 

Mindaz, amije ma van, a csapatnak köszönhető, és akik még mellette állnak, azok mind egyiptomiak” – írta egy szigorú Liverpool-drukker, akinek a megjegyzésére azonnal érkezett is a válasz.

„Ide figyelj, te hatalmas bohóc! Szalah néhány hónapja szó szerint a Premier League történelmének legjobb egyéni szezonját futotta! Slot egy kész csapatot vett át, Szalah hozta neki a bajnoki címet, 

majd Slot felesleges változtatásokat hajtott végre, ide nem illő játékosokat igazolt, az egész csapat egyensúlya felborult. Biztos vagyok benne, hogy valaki a Liverpool vezetőségében ki akarja tenni Szalah-t, és egy PR-céget fizet, hogy hamis fiókokat hozzon létre, és minden közösségi média-platformon támadja őt” – vázolt fel egy összeesküvés-elméletet az egyiptomi támadó egyik rajongója.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) and Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah (R) attend a team training session at their training ground in Kirkby, Liverpool, north-west England on December 8, 2025, on the eve of their UEFA Champions League, league phase football match against Inter Milan in Milan. Mohamed Salah plunged his future at Liverpool into serious doubt after claiming he had been made the fall guy for the Premier League champions' disastrous form this season. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Szoboszlai Dominik remek kapcsolatot ápol Mohamed Szalah-val
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Ezeken kívül is voltak erős megjegyzések, akadt olyan is, aki a Chelsea-be száműzte volna vissza Szalah-t, egy szurkoló pedig azzal viccelődött, hogy a Manchester Unitedben jó lenne a balhátvéd posztjára.

A Liverpool sztárját persze rengetegen a védelmükbe vették, de egyelőre kérdéses, mi lesz a sorsa. 

Elképzelhető, hogy ezzel a nyilatkozatával elásta magát a klubnál, és már nem lesz számára visszaút, de persze az is megeshet, hogy a gyenge eredmények miatt Slotnak kell majd idő előtt távoznia a csapat éléről.

