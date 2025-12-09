Mohamed Szalah a Leeds United elleni 3-3-as döntetlent követően keményen nyilatkozott, miután újra kimaradt a csapatból. A Premier League előző idényének legjobbja nem kertelt Arne Slot vezetőedzővel kapcsolatban, megszólalásának egyik legerőteljesebb mondata az volt, amikor azzal a metaforával jellemezte saját helyzetét, miszerint a Liverpool a „busz alá lökte őt”. A mellőzött sztár körül azóta forr a levegő, Szalah az Inter elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen sem fog játszni, edzője a keretbe sem nevezte az egyiptomit.
Mohamed Szalah új posztja után elszabadultak az indulatok
A 33 éves klasszis, miután kimaradt a BL-keretből, megosztott egy fotót a közösségi oldalain – az Instagramon és az X-en is –, melyen egyedül látható az edzőteremben. Szalah posztja gyakorlatilag felrobbantotta az internetet, pillanatok alatt rengeteg kedvelést kapott – Szoboszlai Dominik is lájkolta –, és záporoztak a hozzászólások mindkét platformon.
Nagyon sok szurkoló üzente a liverpooli klublegendának, hogy maradjon erős, ők mellette állnak. Egyesek Szalah statisztikáit, az elmúlt szezonokban szerzett góljait és gólpasszait emelték ki, mondván, egy ilyen kaliberű futballistának a kezdőben lenne a helye.
Többen élesen bírálták Slotot is a mellőzésért, ám megérkeztek a gúnyolódók és a kritizálók is, valamint akadtak, akik azzal érveltek, hogy egyetlen sztárjátékos sem nőhet a klub fölé.
Mondjátok meg a haverotoknak, hogy hagyja el a csapatot. Senki sem nagyobb a klubnál.
Mindaz, amije ma van, a csapatnak köszönhető, és akik még mellette állnak, azok mind egyiptomiak” – írta egy szigorú Liverpool-drukker, akinek a megjegyzésére azonnal érkezett is a válasz.
„Ide figyelj, te hatalmas bohóc! Szalah néhány hónapja szó szerint a Premier League történelmének legjobb egyéni szezonját futotta! Slot egy kész csapatot vett át, Szalah hozta neki a bajnoki címet,
majd Slot felesleges változtatásokat hajtott végre, ide nem illő játékosokat igazolt, az egész csapat egyensúlya felborult. Biztos vagyok benne, hogy valaki a Liverpool vezetőségében ki akarja tenni Szalah-t, és egy PR-céget fizet, hogy hamis fiókokat hozzon létre, és minden közösségi média-platformon támadja őt” – vázolt fel egy összeesküvés-elméletet az egyiptomi támadó egyik rajongója.
Ezeken kívül is voltak erős megjegyzések, akadt olyan is, aki a Chelsea-be száműzte volna vissza Szalah-t, egy szurkoló pedig azzal viccelődött, hogy a Manchester Unitedben jó lenne a balhátvéd posztjára.
A Liverpool sztárját persze rengetegen a védelmükbe vették, de egyelőre kérdéses, mi lesz a sorsa.
Elképzelhető, hogy ezzel a nyilatkozatával elásta magát a klubnál, és már nem lesz számára visszaút, de persze az is megeshet, hogy a gyenge eredmények miatt Slotnak kell majd idő előtt távoznia a csapat éléről.
