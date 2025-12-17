Mohamed Szalah az elmúlt években a Liverpool legfontosabb játékosa volt, az egyiptomi sztár viszont az utóbbi hetekben kiszorult a Vörösök kezdőcsapatából. Szalah a gondokat sértett nyilatkozattal tetézte, ami után Arne Slot el sem vitte a támadót Milánóba, az Inter elleni BL-meccsre, amelyet végül Szoboszlai Dominik góljával 1-0-ra megnyert a Liverpool.

Mohamed Szalah néhány hétre megszabadul Arne Slottól, a Liverpool helyett Egyiptom sikeréért játszik az Afrika-kupán

Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Steven Halliwell

Egyiptomban pedig annak a Liverpool-sikernek egyáltalán nem örültek.

– Amikor a Liverpool Milánóban játszott, egész Egyiptom az Internek szurkolt – idézi a Magyar Nemzet Oszama Iszmailt, az egyiptomi futballszövetség korábbi szóvivőjét.

Egyiptomban 118 millióan laknak, s ha közülük nem is mindenki futballrajongó, nem túlzás kijelenteni, hogy Szalah miatt milliók akartak bosszút állni a Liverpoolon.

Szalah elhagyta Liverpoolt, de visszatérne

Iszmail a BBC-nek nyilatkozva azt is kiemelte: Szalah a konfliktus ellenére maradni akar Liverpoolban, noha egyre többen vélik úgy, hogy a támadó már a télen Szaúd-Arábiában köthet ki.

Ami biztos: Szalah szándéka szerint még bő egy hónapig egyáltalán nem játszana klubmeccset. December 21-én kezdődik és január 18-án ér véget Marokkóban az Afrikai Nemzetek Kupája.

Egyiptom hét bajnoki címével ANK-csúcstartó, de Szalah még nem ünnepelhetett Afrika-kupa-aranyérmet pályafutása során, eddig két elveszített fináléban játszott: 2017-ben Kamerun, 2021-ben Szenegál ellen.