„Ez kényes téma, remélhetőleg gyorsan megoldják klubon belül, mert nagyon nem néz ki jól” – mondta Csizmadia Csaba arról, hogy Arne Slot játékosa, Mohamed Szalah a nyilvánosság előtt fakadt ki, amiért kikerült a Liverpool kezdőjéből.

Mohamed Szalah és Szoboszlai Dominik a Liverpool hétfői edzésén

Szalah kiérdemelte a helyét?

Az egyiptomi azt állította, hogy neki nem kell harcolnia, mert kiérdemelte a helyet a csapatban, ezek után az a legnagyobb kérdés, lesz-e még helye a jövőben a Liverpoolban.

Nem kizárt, hogy az Afrika-kupán egy hónap alatt kiszellőzteti majd a fejét Szalah és feltöltődve érkezik majd vissza, ami után lehet rendezni a sorokat. A szakértőink szerint Szalah marad majd Liverpoolban, annak ellenére, hogy később az is kiderült, hogy az Inter elleni keddi, Bajnokok Ligája-meccsre nem utazott el a csapattal.

Szóba került a 104 meccses foci-vb is, amit szinte képtelenség lesz végignézni, pláne az időeltolódással kalkulálva, de beszéltünk a Fradiról is, amely az NB I élére állt.

