Mohamed Szalah egy héttel ezelőtt kiakadt, amikor a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen sorozatban harmadik alkalommal is csak a kispadra nevezték a Liverpool együttesében. A találkozó után a 33 éves támadó a sajtó elé állt, és nyíltan bírálta Arne Slot vezetőedzőt, ami nagy vihart kavart a klub háza táján.

Szoboszlai Dominik remek kapcsolatot ápol Mohamed Szalah-val

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szalah visszatér még Liverpoolba?

Az egyiptomi sztárt ezek után büntetésből nem nevezték a hétközi Internazionale elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre – melyet Szoboszlai 11-esével nyert meg a Liverpool –, azonban a Brighton elleni bajnokira visszakerült a keretbe, és csereként beállva gólpasszal vette ki a részét a 2-0-s győzelemből.

Szalah most (egy időre) búcsút int Liverpoolnak, ugyanis az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján lesz jelenése. A Liverpool sztárja legközelebb januárban állhat a csapat rendelkezésére, persze csak akkor, ha ő is maradni akar.

„Minden jót kívánok Mónak az Afrika-kupára, remélem, visszatér” – mondta a Brighton elleni találkozó után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.

Nincs ráhatásom, de nagyon szeretném, ha velünk maradna, mert ő az egyik vezérünk. A következő napokban és hetekben is tartani fogjuk a kapcsolatot, ahogy mindig. Aztán majd meglátjuk. Mindenről beszélek vele. Természetesen elmondtam neki, hogy szeretném, ha maradna. A többit nem fogom elárulni”

– idézi a The Athletic a holland védőt, aki hangsúlyozta, hogy mindannyian azt akarják, hogy Szalah visszatérjen, és fontos szerepet játsszon a szezon hátralévő részében.

Virgil van Dijk a Liverpool vezére

Fotó: Paul Ellis/AFP

„Ugyanakkor mindannyian tudjuk, milyen a futball, és fogalmunk sincs, mi fog történni. Továbbra is fontos a klub számára, de ebben a helyzetben több érintett fél is van” – vélekedett Van Dijk.

Szalah a Brighton elleni találkozón sorozatban negyedszerre volt csere a Liverpool együttesében, azonban Joe Gomez sérülése miatt már a 26. percben be kellett állnia. Az egyiptomi támadó ezt követően nagy kedvvel játszott, de helyzete is akadt, végül egy gólpasszig jutott a győztes meccsen.

Szalah nyilatkozata sok zajt okozott

Szalah kifakadása óta a Liverpool két mérkőzést nyert, Van Dijk pedig örül annak, ahogy a csapat reagált a nehéz helyzetre.