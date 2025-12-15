Mohamed Szalah egy héttel ezelőtt kiakadt, amikor a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen sorozatban harmadik alkalommal is csak a kispadra nevezték a Liverpool együttesében. A találkozó után a 33 éves támadó a sajtó elé állt, és nyíltan bírálta Arne Slot vezetőedzőt, ami nagy vihart kavart a klub háza táján.
Szalah visszatér még Liverpoolba?
Az egyiptomi sztárt ezek után büntetésből nem nevezték a hétközi Internazionale elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre – melyet Szoboszlai 11-esével nyert meg a Liverpool –, azonban a Brighton elleni bajnokira visszakerült a keretbe, és csereként beállva gólpasszal vette ki a részét a 2-0-s győzelemből.
Szalah most (egy időre) búcsút int Liverpoolnak, ugyanis az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján lesz jelenése. A Liverpool sztárja legközelebb januárban állhat a csapat rendelkezésére, persze csak akkor, ha ő is maradni akar.
„Minden jót kívánok Mónak az Afrika-kupára, remélem, visszatér” – mondta a Brighton elleni találkozó után Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya.
Nincs ráhatásom, de nagyon szeretném, ha velünk maradna, mert ő az egyik vezérünk. A következő napokban és hetekben is tartani fogjuk a kapcsolatot, ahogy mindig. Aztán majd meglátjuk. Mindenről beszélek vele. Természetesen elmondtam neki, hogy szeretném, ha maradna. A többit nem fogom elárulni”
– idézi a The Athletic a holland védőt, aki hangsúlyozta, hogy mindannyian azt akarják, hogy Szalah visszatérjen, és fontos szerepet játsszon a szezon hátralévő részében.
„Ugyanakkor mindannyian tudjuk, milyen a futball, és fogalmunk sincs, mi fog történni. Továbbra is fontos a klub számára, de ebben a helyzetben több érintett fél is van” – vélekedett Van Dijk.
Szalah a Brighton elleni találkozón sorozatban negyedszerre volt csere a Liverpool együttesében, azonban Joe Gomez sérülése miatt már a 26. percben be kellett állnia. Az egyiptomi támadó ezt követően nagy kedvvel játszott, de helyzete is akadt, végül egy gólpasszig jutott a győztes meccsen.
Szalah nyilatkozata sok zajt okozott
Szalah kifakadása óta a Liverpool két mérkőzést nyert, Van Dijk pedig örül annak, ahogy a csapat reagált a nehéz helyzetre.
„A teljesítmények önmagukért beszélnek. Ezen a héten megmutattuk, hogy teljesen egységesek vagyunk, és együtt haladunk előre. Rengeteg zajt keltett ez az ügy, de nekem azzal kellett foglalkoznom, hogyan reagálnak a fiúk, és szerintem jól kezelték a helyzetet” – mondta a holland, aki az egyiptomi támadó hozzáállását is dicsérte.
Mo reakciója is végül teljesen rendben volt. Nem utazott velünk Milánóba, de pénteken együtt edzettünk, és akkor is minden rendben volt. Az én szememben az lényeg ahogyan reagál a csapat, úgy érzem, mindenki tökéletesen kezelte a helyzetet. Az öltöző hangulata mindig is nagyon jó volt. Természetesen ez a teljesítményektől függően változhat, de a legfontosabb, amit látok, az pedig elszántság, az éhség és az energia, hogy ezt megfordítsuk”
– vélekedett Van Dijk, aki a Liverpool edzőjét, Arne Slotot is dicsérte azzal kapcsolatban, ahogyan kezelte ezt a történetet.
„Ez egy olyan klub, ahol az összetartás alapérték – ez már előttünk is így volt, és ezt tovább kell vinnünk. A jó időszakokat együtt éljük meg csapatként és szurkolótáborként, és amikor nehéz pillanatok jönnek, akkor is össze kell tartanunk. Ez az időszak nagyon jól megmutatja, ki hogyan reagál, és eddig az edző tökéletesen tette a dolgát” – tette hozzá a 34 éves holland, aki az idei szezonban minden percet pályán töltött a Premier League-ben a Liverpool együttesében.
