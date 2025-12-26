A 33 éves támadó évek óta tesz közzé karácsony alkalmából fényképet és jókívánságokat, annak ellenére, hogy muszlim vallású. Az idei képen két lánya, a 11 éves Makka és az ötéves Kayan látható, amint egy díszekkel és egy nagy piros masnival feldíszített karácsonyfa mellett ülnek. Szalah a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is mindössze annyit írt a fotó mellé: „Merry Christmas”.

Szalah ezúttal nem a Liverpool-szurkolóktól kapott bírálatokat

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szalah posztja alatt megy a kötekedés

A rövid üzenet heves reakciókat váltott ki a közösségi oldalakon. Egy hozzászóló azt írta: „Azt hittem, nem ünnepled ezt az ünnepet, amely a hitünk szerint tiltott.” Egy másik követő csalódottságának adott hangot, kijelentve, hogy korábbi példaképe többé nem maradhat az, ha nem törli a bejegyzést.

Többen arra figyelmeztették Szalah-t, hogy muszlimként és sokak által követett közszereplőként kötelessége lenne tiszteletben tartani a vallási hagyományokat. Egy hozzászóló szerint „nem megengedett, hogy más vallások ünnepeit köszöntse”, míg egy másik úgy fogalmazott: a hírnév felelősséggel jár, a hit pedig fontosabb az elismerő reakcióknál.

Ugyanakkor Szalah komoly támogatást is kapott, muszlim és nem muszlim követőktől egyaránt. Többen a vallások közötti tisztelet és együttélés fontosságát hangsúlyozták, és méltatták, hogy a játékos jóindulatú üzenetet közvetít. Egy kommentelő szerint „jobb hely lenne a világ, ha elfogadnánk egymás különbözőségeit”, míg mások azt emelték ki, hogy Szalah minden évben elsősorban gyermekei öröméért osztja meg a képet.

Szalah a karácsonyi időszakban nem tartózkodott családjával, mivel az egyiptomi válogatottal szerepel az Afrikai Nemzetek Kupáján, Marokkóban, de korábban főleg a Liverpool-szurolók kiritzálták, amiért nyíltan nekiment a csapat edzőjének a Leeds elleni döntetlen után. Karácsony napján is edzésen vett részt, miközben csapata a Dél-Afrika elleni mérkőzésre készül. A támadó hétfőn győztes büntetőt értékesített Zimbabwe ellen, Egyiptom pedig pénteken folytatja szereplését.

Egyiptom az Afrikai Nemzetek Kupája történetének legeredményesebb válogatottja hét tornagyőzelemmel, ám legutóbb 2010-ben hódította el a trófeát.