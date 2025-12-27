Mohamed Szalah és az egyiptomi válogatott ezúttal Dél-Afrika ellen lépett pályára. Az egyiptomi támadó ismét remekelt az Afrikai Nemzetek Kupáján: Egyiptom 1–0-ra legyőzte Dél-Afrikát, a győztes gólt pedig Szalah szerezte büntetőből.

Szalah és Szoboszlai viszonya továbbra is felhőtlen

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah egyelőre remekel, a többiek szurkolnak neki

A mérkőzést követően Szalah az Instagramon osztott meg egy fotót magáról, amelyen mosolyogva látható az egyiptomi öltözőben. A bejegyzés több mint 600 ezer kedvelést kapott, köztük több jelenlegi és korábbi liverpooli csapattárstól is.

A 33 éves támadó legutóbb december 13-án lépett pályára a Vörösök színeiben, csereként egy Brighton elleni, 2–0-s Premier League-győzelem alkalmával. Korábban azért került a hírekbe, mert a Leeds elleni bajnokin nyilvánosan kritizálta a menedzsert, Arne Slotot, az Inter elleni BL-meccset emiatt ki is kellett hagynia.

A jelek szerint a csapattársak nem neheztelnek rá, Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Giorgi Mamardasvili egyaránt kedvelték Szalah posztját, ahogyan a Liverpool korábbi csapatkapitánya, Jordan Henderson is.

Az egyiptomi válogatott győzelme azt jelenti, hogy biztosította helyét az Afrikai Nemzetek Kupája nyolcaddöntőjében, így Szalah még hosszabb ideig nem lesz bevethető a Liverpool számára. Egyiptomnak még egy csoportmérkőzése hátra van Angola ellen.

A Liverpool szombaton a Wolverhampton ellen játszik, majd újév napján a Leeds United következik. Ezt követően, január 4-én a Vörösök a Fulham vendégei lesznek – ezeken a mérkőzéseken Szalah szintén nem lesz bevethető.