Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mohamed Szalah a Liverpool Brighton elleni bajnokija után elhagyta a csapatot, ugyanis az egyiptomi válogatottal az Afrika-kupán szerepel majd. Szalah a válogatott előtt azonban Szaúd-Arábiába indul.

Mohamed Szalah egy héttel ezelőtt kiakadt, amikor a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen sorozatban harmadik alkalommal is csak a kispadra nevezték a Liverpool együttesében. A találkozó után a 33 éves támadó a sajtó elé állt, és nyíltan bírálta Arne Slot vezetőedzőt, ami nagy vihart kavart a klub háza táján. Az egyiptomi sztárt ezek után büntetésből nem nevezték a hétközi Internazionale elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre – melyet Szoboszlai 11-esével nyert meg a Liverpool –, azonban a Brighton elleni bajnokira visszakerült a keretbe, és csereként beállva gólpasszal vette ki a részét a 2-0-s győzelemből.

Mohamed Szalah (egy időre?) elköszönt a Liverpool-szurkolóktól
Mohamed Szalah (egy időre?) elköszönt a Liverpool-szurkolóktól
Fotó: Paul Ellis/AFP

Szalah és Szaúd-Arábia: csak egy gyors megálló?

A hírek szerint Mohamed Szalah Szaúd-Arábiába utazik, mielőtt csatlakozna Egyiptom válogatottjához. A hírek szerint ennek egyelőre nincs köze ahhoz, hogy esetlegesen távozna a Liverpool csapatától.

Az egyiptomi válogatott az Afrika-kupán, a december 22-én kezdődő tornán Egyiptom Zimbabwe ellen kezd majd. Szalah a Marokkóba utazás előtt a hírek szerint megáll Szaúd-Arábiában, ahol több csapat is érdeklődik iránta.

Szalah egyelőre nem az átigazolással összefüggésben utazik a közel-keletre, várhatóan az iszlám kisebb zarándoklatát teljesíti Mekkában, emellett kötelezettségeinek is eleget tesz amit a Szaúd-Arábiai Turisztikai Minisztériummal kötött.

  • További cikkek:
Szalah visszatér még Liverpoolba? Üzent neki a kapitány
Szoboszlai nevét skandálták Liverpoolban, Kerkezről elképesztő ítéletet mondtak
Kerkez és Slot is Szalah visszatéréséről beszélt, de végleges döntés még nincs

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!