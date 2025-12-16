Mohamed Szalah egy héttel ezelőtt kiakadt, amikor a Leeds United elleni bajnoki mérkőzésen sorozatban harmadik alkalommal is csak a kispadra nevezték a Liverpool együttesében. A találkozó után a 33 éves támadó a sajtó elé állt, és nyíltan bírálta Arne Slot vezetőedzőt, ami nagy vihart kavart a klub háza táján. Az egyiptomi sztárt ezek után büntetésből nem nevezték a hétközi Internazionale elleni Bajnokok Ligája mérkőzésre – melyet Szoboszlai 11-esével nyert meg a Liverpool –, azonban a Brighton elleni bajnokira visszakerült a keretbe, és csereként beállva gólpasszal vette ki a részét a 2-0-s győzelemből.

Mohamed Szalah (egy időre?) elköszönt a Liverpool-szurkolóktól

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szalah és Szaúd-Arábia: csak egy gyors megálló?

A hírek szerint Mohamed Szalah Szaúd-Arábiába utazik, mielőtt csatlakozna Egyiptom válogatottjához. A hírek szerint ennek egyelőre nincs köze ahhoz, hogy esetlegesen távozna a Liverpool csapatától.

Az egyiptomi válogatott az Afrika-kupán, a december 22-én kezdődő tornán Egyiptom Zimbabwe ellen kezd majd. Szalah a Marokkóba utazás előtt a hírek szerint megáll Szaúd-Arábiában, ahol több csapat is érdeklődik iránta.

Szalah egyelőre nem az átigazolással összefüggésben utazik a közel-keletre, várhatóan az iszlám kisebb zarándoklatát teljesíti Mekkában, emellett kötelezettségeinek is eleget tesz amit a Szaúd-Arábiai Turisztikai Minisztériummal kötött.