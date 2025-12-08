Live
Áll a bál Liverpoolban és most már nemcsak a gyenge eredmények, hanem Mohamed Szalah miatt is. Szalah nem először balhézik a Liverpoolnál, de ez a mostani össze sem hasonlítható a korábbival. Most mindenki azt a kérdést teszi fel: van innen visszaút az Egyiptominak?

Amikor Mohamed Szalah legutóbb nyilvánosan fejezte ki frusztráltságát amiatt, hogy a Liverpoolnál kikerült a kezdőből, akkor nem csapott ekkora balhét. „Ha megszólalnék, abból biztosan tűz lenne” – mondta akkor és ennél többet valóban nem mondott. És nem mondott Jürgen Klopp sem, akivel a West Ham elleni bajnokin a pálya szélén balhézott még 2024 áprilisában.

Szalah és Slot tavaly még egészen más viszonyban voltak
Szalah és Slot tavaly még egészen más viszonyban voltak
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah túl messzire ment?

Az egyiptomi támadó szombaton tudatos akcióba kezdett, hiszen a meccs után egyenesen az újságírók felé vette az irányt. Az Athletic szakírója, szerint nyolc és fél évnyi liverpooli karrierje alatt még soha nem beszélt ilyen hosszan a brit írott sajtónak az egyiptomi. Szalah arról beszélt, hogy a Liverpool „a busz alá lökte”, hogy megszegett ígéreteket, amelyeket az áprilisi, kétéves szerződéshosszabbításakor kapott, és hogy bűnbakká tették a címvédő gyenge szezonja miatt.

Arne Slot meg sem lett említve a kérdésekben, ám Szalah magától hozta fel: azt állította, hogy a holland edzővel teljesen megromlott a kapcsolata, és elárulta, hogy megkérte a szüleit, jöjjenek el a következő, Brighton elleni hazai meccsre – „mert lehet, hogy ez lesz a búcsúm az Anfieldtől, valaki nem akar a klubnál látni.”

Erre senki sem számított, de Szalah nem volt dühös vagy ideges, előre megtervezte a dolgot, nem indulatból beszélt. A címvédő Liverpool eddig is nehéz helyzetben volt – a legutóbbi 30 bajnoki pontból mindössze 8-at szerzett, Szalah pedig most még erre tett rá egy lapáttal, olajat öntött a tűzre.

Liverpool's Egyptian striker #11 Mohamed Salah applauds fans on the pitch after the English Premier League football match between Leeds United and Liverpool at Elland Road in Leeds, northern England on December 6, 2025. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szalah nem állhatott be a Leeds elleni meccsen
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szalah ezt megelőzően 19 hónap alatt 53 bajnokin volt zsinórban kezdő, most három meccsen kapott 45 percet. Az is árulkodó, hogy a Nottingham Forest és a PSV elleni megalázó hazai vereségek során ő volt az egyetlen, aki azóta kikerült a csapatból, pedig Konaté vagy Gakpo sincs élete formájában.

Szalah úgyis elmegy, akkor mire volt ez jó?

Szalah hamarosan elutazik az Afrika-kupára, kicsit furcsa volt az időzítése és a számok sem mellette vannak: 19 meccsen öt gól és három gólpassz a mérlege. Sokszor eltűnt, miközben tavaly 34 gól és 23 gólpassz került a neve mellé, de csillagászati fizetése és a neve akkor sem garantál semmit.

A cikk szerzője kiemeli: Szalah legutóbb több mint egy éve beszélt a brit médiának – akkor azt mondta, a szerződésével kapcsolatban „inkább kint vagyok, mint bent.” Akkor ez nyomásgyakorlás volt, és működött, de ha nem rukkol elő egy nyilvános bocsánatkéréssel, akkor egyiküknek, Slotnak vagy Szalah-nak mennie kell. 

Ő lehet Szoboszlaiék új edzője, ha kirúgják Arne Slotot a Liverpooltól
„Úgy érzem, a klub a busz alá lökött” – kifakadt a Liverpool mellőzött sztárja
„Nem hiszem el” – Slot kikészült a Liverpool meccse után

 

