Amikor Mohamed Szalah legutóbb nyilvánosan fejezte ki frusztráltságát amiatt, hogy a Liverpoolnál kikerült a kezdőből, akkor nem csapott ekkora balhét. „Ha megszólalnék, abból biztosan tűz lenne” – mondta akkor és ennél többet valóban nem mondott. És nem mondott Jürgen Klopp sem, akivel a West Ham elleni bajnokin a pálya szélén balhézott még 2024 áprilisában.

Szalah és Slot tavaly még egészen más viszonyban voltak

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah túl messzire ment?

Az egyiptomi támadó szombaton tudatos akcióba kezdett, hiszen a meccs után egyenesen az újságírók felé vette az irányt. Az Athletic szakírója, szerint nyolc és fél évnyi liverpooli karrierje alatt még soha nem beszélt ilyen hosszan a brit írott sajtónak az egyiptomi. Szalah arról beszélt, hogy a Liverpool „a busz alá lökte”, hogy megszegett ígéreteket, amelyeket az áprilisi, kétéves szerződéshosszabbításakor kapott, és hogy bűnbakká tették a címvédő gyenge szezonja miatt.

Arne Slot meg sem lett említve a kérdésekben, ám Szalah magától hozta fel: azt állította, hogy a holland edzővel teljesen megromlott a kapcsolata, és elárulta, hogy megkérte a szüleit, jöjjenek el a következő, Brighton elleni hazai meccsre – „mert lehet, hogy ez lesz a búcsúm az Anfieldtől, valaki nem akar a klubnál látni.”

Erre senki sem számított, de Szalah nem volt dühös vagy ideges, előre megtervezte a dolgot, nem indulatból beszélt. A címvédő Liverpool eddig is nehéz helyzetben volt – a legutóbbi 30 bajnoki pontból mindössze 8-at szerzett, Szalah pedig most még erre tett rá egy lapáttal, olajat öntött a tűzre.

Szalah nem állhatott be a Leeds elleni meccsen

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szalah ezt megelőzően 19 hónap alatt 53 bajnokin volt zsinórban kezdő, most három meccsen kapott 45 percet. Az is árulkodó, hogy a Nottingham Forest és a PSV elleni megalázó hazai vereségek során ő volt az egyetlen, aki azóta kikerült a csapatból, pedig Konaté vagy Gakpo sincs élete formájában.

Szalah úgyis elmegy, akkor mire volt ez jó?

Szalah hamarosan elutazik az Afrika-kupára, kicsit furcsa volt az időzítése és a számok sem mellette vannak: 19 meccsen öt gól és három gólpassz a mérlege. Sokszor eltűnt, miközben tavaly 34 gól és 23 gólpassz került a neve mellé, de csillagászati fizetése és a neve akkor sem garantál semmit.