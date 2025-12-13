A 33 éves Mohamed Szalah most lépett pályára először a Liverpool színeiben azóta, hogy a múlt hétvégi, Leeds elleni 3–3-as döntetlen után azt mondta: a klub „a busz alá lökte”. A Liverpool 2–0-ra nyert, de Szalah egy ideig biztosan nem játszik újra Angliában.

Szalah gólpasszal tért vissza, nyert a Liverpool

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szalah elutazik, a jövőjéről később döntenek

„Ami kettőnk között elhangzott, ahogy azt már sokszor elmondtam, kettőnk között marad. Visszakerült a keretbe, és szükségünk volt rá” – mondta a meccs után Arne Slot, aki 26. percben Joe Gomez sérülése miatt küldte be. Ez Szoboszlai Dominik játékát is érintette, hiszen a magyar válogatott csapatkapitánya lépett hátra Gomez helyére a védelem jobboldalára.

Nem sokkal később Szalah gólpasszt adott: szögletből ívelte a labdát Hugo Ekitike fejére. Szalah később is nagyon aktív volt, több lehetősége is volt,

„Veszélyes volt, az első labdaérintéséből majdnem gólpasszt adott Alexis Mac Allisternek. Folyamatosan játékban volt, ami örömteli, de nem meglepő, hiszen ezt már sokszor láttuk tőle. Most Egyiptomba utazik az Afrika-kupára, ami számunkra azt jelenti, hogy eggyel kevesebb játékos áll rendelkezésre, és eddig sem voltunk sokan. Már a szezon előtt tudtuk, hogy el fog menni, és talán egy-két játékos visszatérhet sérülésből” – mondta Slot.

Szalah kedden nem utazott el Olaszországba a Liverpool Inter elleni, 1–0-s BL-győzelmére, és a jövőjével kapcsolatos találgatások továbbra is napirenden vannak. A szaúdi klubok már régóta érdeklődnek iránta, a Liverpool pedig 2023 nyarán elutasított egy 150 millió fontos ajánlatot.

„Tele volt energiával, nagyon sokat segített nekünk. Mindenki tudja, mit jelent Mo a klubnak, mit tesz érte, ezért nagyon örülünk, hogy itt van. Remélem, marad. Együtt vagyunk, itt van, támogat minket. Közel állunk egymáshoz, senkinek nincs problémája a másikkal. Ez fontos, pozitív hozzáállás. Nem akarok túl sokat beszélni arról, ami történt, de mindannyian szeretjük Mót, tiszteljük, és örülünk, hogy velünk van” – mondta Kerkez Milos.

A múlt hétvégén Szalah azt mondta, meghívta a családját a Brighton elleni mérkőzésre, hozzátéve:

„Ott leszek az Anfielden, hogy elbúcsúzzak a szurkolóktól, majd elutazom az Afrikai Nemzetek Kupájára” A hét elején Slot még úgy fogalmazott: „Fogalmam sincs, hogy Szalah lejátszotta-e az utolsó meccsét a klubban.”