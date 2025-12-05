Live
Emre Belözoglut nevezték ki vezetőedzőnek a hét elején menesztett Shota Arveladze helyére a török Kasimpasa labdarúgócsapatánál. Szalai Attila újra bizonyíthat, a csapata egyelőre nagyon gyengén szerepel.

Szalai Attila sincs könnyű helyzetben, aki most ismét új edzőnek, név szerint Emre Belözoglunak bizonyíthat.

Szalai Attila új edzője Emre Belözoglu lett
Fotó: ARIFE KARAKUM / ANADOLU

Szalai Attila újra bizonyíthat

A török klub vezetői a gyenge bajnoki szereplés miatt váltak meg a georgiai Arveladzétól, mivel 14 forduló után csupán a 14. helyen áll az együttes - írja az MTI. 

A megbízott Belözoglu játékosként többek között az Internazionaléban, a Newcastle Unitedben és az Atlético Madridban játszott, a török nemzeti csapatban pedig 101 mérkőzésen lépett pályára és tagja volt a 2008-as Európa-bajnokságon elődöntős együttesnek is.

Edzőként a Fenerbahcénál, a Başakşehirnél, az Ankaragücünél és az Antalyaspornál dolgozott. Utóbbi irányítását januárban vette át, majd júniusban lemondott posztjáról.

