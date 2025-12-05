Szalai Attila sincs könnyű helyzetben, aki most ismét új edzőnek, név szerint Emre Belözoglunak bizonyíthat.

Szalai Attila új edzője Emre Belözoglu lett

Fotó: ARIFE KARAKUM / ANADOLU

Szalai Attila újra bizonyíthat

A török klub vezetői a gyenge bajnoki szereplés miatt váltak meg a georgiai Arveladzétól, mivel 14 forduló után csupán a 14. helyen áll az együttes - írja az MTI.

A megbízott Belözoglu játékosként többek között az Internazionaléban, a Newcastle Unitedben és az Atlético Madridban játszott, a török nemzeti csapatban pedig 101 mérkőzésen lépett pályára és tagja volt a 2008-as Európa-bajnokságon elődöntős együttesnek is.

Kasımpaşamız, Teknik Direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile sözleşme imzaladı.



Kulüp Başkanımız Halil İbrahim Akyıldız’ın da katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde yeni Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu, kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.… pic.twitter.com/mFzRv108oX — Kasımpaşa (@kasimpasa) December 4, 2025

Edzőként a Fenerbahcénál, a Başakşehirnél, az Ankaragücünél és az Antalyaspornál dolgozott. Utóbbi irányítását januárban vette át, majd júniusban lemondott posztjáról.