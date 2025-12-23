Az idei karácsony igazán különleges lesz Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka számára, hiszen a mostani lesz az első közös ünneplés az augusztus elején megszületett kislányukkal. A futballista felesége már egyértelműen karácsonyi lázban ég, a hétvégén meg is mutatta követőinek a család karácsonyfáját és egy mézeskalácsházat.

A Szoboszlai-család karácsonyfája már áll

Fotó: Instaram/borkabuzsik

Szoboszlai felesége kitett magáért, méregdrága díszeket vett a karácsonyfára

Buzsik Borka az Instagram-sztoriban megosztott fotókon akarva-akaratlanul is megmutatta, milyen luxusban élnek. A gyönyörű nordmann fenyő letisztult, visszafogott és elegáns díszítést kapott, azonban a karácsonyfadíszek sem akármilyenek. A Feol cikkéből kiderült, hogy

Christian Dior divatház exkluzív karácsonyfadísz-kollekciója díszeleg a család karácsonyfáján, amelynek ára 450 euró körül van, vagyis nagyjából 175 ezer forintba kerül a készlet, ami négy díszt tartalmaz.

A magyar válogatott csapatkapitánya a múlt hétvégi Tottenham elleni rangadó hajrájában begyűjtött egy sárga lapot, emiatt ki kell hagynia a Liverpool soron következő bajnokiját a sereghajtó Wolverhampton Wanderers ellen. Az eltiltása azonban lehetővé teszi, hogy nyugodtan élvezhesse a karácsonyt a családjával és pihenjen egy keveset. Utóbbi talán rá is fér, hiszen ebben a szezonban a Liverpool játékosai közül nem csak a teljesítménye, hanem a játékpercei miatt is kimagaslik a mezőnyből, hiszen több mint 2100 percet töltött eddig a pályán.