Jamier Carragher eddig talán, ha egyetlen egyszer hibázott Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban, amikor egy meccs után egyértelműen megdicsérte a Liverpool 8-asát. Egyébként előszeretettel kritizálja a magyar támadót, akár igaza van, akár nincs (legtöbbször nincs). Carragher – bár még csak 17 forduló ment le – ezúttal a PL első felének (ami 19 forduló) álomcsapatának összeállításakor talált alkalmat, hogy finoman belerúgjon Szoboszlaiba.

Szoboszlai Dominik nem fért be Jamie Carragher álomcsapatába

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai nem elég jó Carraghernek

A címvédő őszi idényének vitán felül legjobb játékosa, aki mind a 17 bajnokit végigjátszotta, akit háromszor választottak meg a Pool-drukkerek a hónap játékosának, aki az Arsenal elleni rangadón a hónap gólja elismerést érő győztes találatot jegyzett, és, akit világ vezető sportlapjai méltatnak – nos, ő nem fért be Carragher álom 11-ébe, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Carragher csapatának kapujában az újonc Sunderland kapusa, a holland Robin Roefs áll, a védelemben David Munoz, Marc Guehi (mindkettő Crystal Palace), valamint Gabriel és Riccardo Calafiori (mindkettő Arsenal) kapott helyet.

Watch the full video here! https://t.co/0bmP6DZJHV — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 22, 2025

A középpályán Szoboszlai helyén Carragher nagy kedvence, a szintén a Sunderlandben focizó svájci Granit Xhaka és Declan Rice (Arsenal) kapott helyet. A támadó szekcióban is lenne helye Szoboszlainak, például középen, játékmesterei szerepben, de ott Bruno Fernandes (Manchester United) került a csapatba. Carragher helyet szorított még Antoine Semenyónak (Bournemouth), Morgan Rogersnek (Newcastle) és persze Erling Haalandnak (Manchester City) kapott helyet.

Van, ahol elfér Szoboszlai

Mint a Magyar Nemzet cikke írja, míg a Fananalysis nevű szakportál álom tizenegyében szintén nincs liverpooli játékos, addig a Monday Night Football csapatába már jobbszélsőként bekerült Szoboszlai Dominik.

Carragher a közösségi média felületén is megosztotta az általa összerakott csapatot, a poszt alatt pedig rögtön parázs vita alakult ki, többen is nekimentek a korábbi liverpooli ikonnak, leginkább Szoboszlait hiányolva a csapatából.

A Liverpool legközelebb december 27-én lép pályára, amikor a sereghajtó Wolverhamptont fogadja, egészen biztosan Szoboszlai nélkül.