Az ünnepek alatt féltávhoz érkezik a Premier League, de Jamie Carragher nem tudott várni, és már karácsony előtt kicsomagolta az egyik ajándékot. Amit ő maga készített, és az van ráírva, hogy a PL első felének álomcsapata. A Liverpool egykori klasszisa azonban megint félmunkát végzett, ugyanis a legnyilvánvalóbb nevet lehagyta a listáról: Szoboszlai Dominikét.

Jamier Carragher eddig talán, ha egyetlen egyszer hibázott Szoboszlai Dominikkel kapcsolatban, amikor egy meccs után egyértelműen megdicsérte a Liverpool 8-asát. Egyébként előszeretettel kritizálja a magyar támadót, akár igaza van, akár nincs (legtöbbször nincs). Carragher – bár még csak 17 forduló ment le – ezúttal a PL első felének (ami 19 forduló) álomcsapatának összeállításakor talált alkalmat, hogy finoman belerúgjon Szoboszlaiba.

Liverpool's Dominik Szoboszlai plays during the Premier League match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, England, on December 13, 2025. (Photo by Steven Halliwell/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai Dominik nem fért be Jamie Carragher álomcsapatába
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Szoboszlai nem elég jó Carraghernek

A címvédő őszi idényének vitán felül legjobb játékosa, aki mind a 17 bajnokit végigjátszotta, akit háromszor választottak meg a Pool-drukkerek a hónap játékosának, aki az Arsenal elleni rangadón a hónap gólja elismerést érő győztes találatot jegyzett, és, akit világ vezető sportlapjai méltatnak – nos, ő nem fért be Carragher álom 11-ébe, szúrta ki a Magyar Nemzet.

Carragher csapatának kapujában az újonc Sunderland kapusa, a holland Robin Roefs áll, a védelemben David Munoz, Marc Guehi (mindkettő Crystal Palace), valamint Gabriel és Riccardo Calafiori (mindkettő Arsenal) kapott helyet.

A középpályán Szoboszlai helyén Carragher nagy kedvence, a szintén a Sunderlandben focizó svájci Granit Xhaka és Declan Rice (Arsenal) kapott helyet. A támadó szekcióban is lenne helye Szoboszlainak, például középen, játékmesterei szerepben, de ott Bruno Fernandes (Manchester United) került a csapatba. Carragher helyet szorított még Antoine Semenyónak (Bournemouth), Morgan Rogersnek (Newcastle) és persze Erling Haalandnak (Manchester City) kapott helyet.

Van, ahol elfér Szoboszlai

Mint a Magyar Nemzet cikke írja, míg a Fananalysis nevű szakportál álom tizenegyében szintén nincs liverpooli játékos, addig a Monday Night Football csapatába már jobbszélsőként bekerült Szoboszlai Dominik.

Carragher a közösségi média felületén is megosztotta az általa összerakott csapatot, a poszt alatt pedig rögtön parázs vita alakult ki, többen is nekimentek a korábbi liverpooli ikonnak, leginkább Szoboszlait hiányolva a csapatából.

A Liverpool legközelebb december 27-én lép pályára, amikor a sereghajtó Wolverhamptont fogadja, egészen biztosan Szoboszlai nélkül.

 

 

