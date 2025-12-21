Szoboszlai Dominik számára jól alakult a hétvégi londoni rangadó, hiszen a bokasérülését követően nemcsak, hogy nem kellett kihagynia a Tottenham Hotspur elleni bajnokit, de ismét a kezdőben kapott lehetőséget, akárcsak a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos. Arne Slot címvédő csapata ráadásul 2-1-es győzelmet aratott az Európa-ligában győztes Tottenham otthonában, így tíz pontra csökkentette hátrányát a listavezető Arsenallal szemben a Premier League-ben.
Szoboszlai a hajrában begyűjtött egy sárga lapot, emiatt ki kell hagynia csapata soron következő bajnokiját, egy hét múlva a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni összecsapást. A 25 éves középpályásnak ugyan az edzéseken részt kell vennie, de az eltiltása lehetővé teszi, hogy készülhessen az ünnepekre a családjával és pihenjen egy keveset. Utóbbi talán rá is fér a magyar válogatott csapatkapitányára, aki ebben a szezonban a Liverpool játékosai közül nem csak a teljesítménye, hanem a játékpercei miatt is kimagaslik a mezőnyből, hiszen több mint 2100 percet töltött eddig a pályán.
Szoboszlaiéknál már ünnepi a hangulat
Az idei karácsony ráadásul különleges Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka számára, hiszen a mostani lesz az első közös ünneplés az augusztus elején megszületett kislányukkal. A futballista felesége már egyértelműen karácsonyi lázban ég, az Instagram-sztorijában meg is mutatta követőinek a család karácsonyfáját és egy mézeskalács házat.
