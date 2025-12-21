Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Komoly állítások az amerikai hírszerzéstől – így ásnák alá Trump béketervét

Ezt látnia kell!

Mindent megváltoztathat, amit a 3I/ATLAS belsejében találtak

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool magyar válogatott focistája, Szoboszlai Dominik és családja már hangolódnak az ünnepekre. Szoboszlai felesége, Buzsik Borka a közösségi oldalán betekintést engedett az ünnepi készülődésbe.

Szoboszlai Dominik számára jól alakult a hétvégi londoni rangadó, hiszen a bokasérülését követően nemcsak, hogy nem kellett kihagynia a Tottenham Hotspur elleni bajnokit, de ismét a kezdőben kapott lehetőséget, akárcsak a Liverpool másik magyar játékosa, Kerkez Milos. Arne Slot címvédő csapata ráadásul 2-1-es győzelmet aratott az Európa-ligában győztes Tottenham otthonában, így tíz pontra csökkentette hátrányát a listavezető Arsenallal szemben a Premier League-ben.

Szoboszlaiék emberelőnyben nyertek a Tottenham otthonában
Szoboszlaiék emberelőnyben nyertek a Tottenham otthonában
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Szoboszlai a hajrában begyűjtött egy sárga lapot, emiatt ki kell hagynia csapata soron következő bajnokiját, egy hét múlva a sereghajtó Wolverhampton Wanderers elleni összecsapást. A 25 éves középpályásnak ugyan az edzéseken részt kell vennie, de az eltiltása lehetővé teszi, hogy készülhessen az ünnepekre a családjával és pihenjen egy keveset. Utóbbi talán rá is fér a magyar válogatott csapatkapitányára, aki ebben a szezonban a Liverpool játékosai közül nem csak a teljesítménye, hanem a játékpercei miatt is kimagaslik a mezőnyből, hiszen több mint 2100 percet töltött eddig a pályán.

Szoboszlaiéknál már ünnepi a hangulat

Az idei karácsony ráadásul különleges Szoboszlai Dominik és felesége, Buzsik Borka számára, hiszen a mostani lesz az első közös ünneplés az augusztus elején megszületett kislányukkal. A futballista felesége már egyértelműen karácsonyi lázban ég, az Instagram-sztorijában meg is mutatta követőinek a család karácsonyfáját és egy mézeskalács házat. 

A Szoboszlai-család karácsonyfája már áll
A Szoboszlai-család karácsonyfája már áll
Fotó: Instaram/borkabuzsik
  • Kapcsolódó cikkek:
Szoboszlai incidensétől hangos Anglia, egy bíró sem érti az ámokfutásnál történteket
Két kiállítás a Liverpool rangadóján; Szoboszlaival megtörtént, amitől mindenki félt
Hatalmas csapás érte Szoboszlaiékat, Arne Slot a csodában reménykedik
Szoboszlaitól egyetlen dolgot hiányoltak, Kerkeztől pontosan ezt várták Liverpoolban
A Liverpool és a Fradi korábbi játékosa lehet a DVSC új sportigazgatója
Szoboszlait utánozta győztes bombagólja után Schäfer András – videó

Premier League – ahol senki sincs biztonságban!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a bajnok Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a legnagyobb sztárok között küzd hétről hétre a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!