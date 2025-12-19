Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai!

A klub hivatalos honlapja szerint a magyar válogatott csapatkapitánya a novemberi teljesítményével elnyerte a liverpooli csapat hónap játékosa elismerést, idénybeli harmadik alkalommal. Augusztus és október után ismét Szoboszlai kapta a legtöbb szurkolói szavazatot.

Szoboszlai az idei Liverpool-idény egyértelmű legjobbja, és ezt a szurkolók is látják

Fotó: instagram.com/liverpoolfc/

A beszámoló kiemelte, hogy

Szoboszlai a Vörösök novemberi hat mérkőzésén végig pályán volt, több szerepkörben is bevetették, és egy góllal, valamint egy gólpasszal járult hozzá a csapat eredményeihez.

A Bajnokok Ligájában az Anfielden a Real Madrid elleni rangadón az ő szabadrúgása után Alexis Mac Allister fejelte a győztes gólt, míg a PSV Eindhoven elleni találkozón Szoboszlai talált be, megszerezve ezzel a Liverpool történetének 500. gólját a legrangosabb európai kupasorozatban.

Szoboszlai az idei legnagyobb kedvenc

A szurkolói szavazáson Szoboszlai a voksok több mint kétharmadát gyűjtötte be. A klub a fanatikusok indoklásaiból is idézett.

Akinbodewa Akintayo röviden így fogalmazott: „Kivételes.” Karl Yates szerint kiugróan jó volt a csapatban, míg Natalie Hopson ezt emelte ki: „Játékosként és emberként is nagyszerű. Mindig száz százalékot ad a pályán, minden szempontból jó ember.”

Kucs Mihaly véleményét is idézték: „Minden alkalommal világszínvonal.” Cybena Antao pedig az állandóságát hangsúlyozta: „Minden meccsen következetesen, magas színvonalon teljesített.”

Négyből háromszor

A 2025-26-os idényben eddig augusztusban, októberben és novemberben Szoboszlai, szeptemberben pedig Federico Chiesa kapta meg a hónap játékosa elismerést.

A 25 éves középpályás jelenleg kisebb sérüléssel bajlódik, ezért kérdéses a szereplése a Tottenham Hotspur elleni szombati bajnoki mérkőzésen.