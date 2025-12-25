A család karácsonyi készülődéséről Borka több meghitt fotót is megosztott legutóbbi Instagram-posztjában, amelyre rajongók ezrei reagáltak. Buzsik Borka Instagram-oldalán már a készülődésekről is voltak képek, a feldíszített karácsonyfán egy különleges dísz is feltűnik: egy „My first Christmas 2025” feliratú, amelyet feltehetően kislányuk első karácsonyára emlékezve helyezett el Szoboszlai Dominik és párja.

Szoboszlai Dominik különleges karácsonyra készülhetett

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Szoboszlai Dominik nyugodtan pihenhet

Szoboszlai Dominik a pályán nyújtott profi teljesítménye miatt is nyugodtan ünnepelhet, ugyanakkor „meghosszabbította” a pihenését, mert begyűjtötte ötödik sárga lapját a Tottenham elleni bajnokin, így 27-én a Wolves ellen el lesz tiltva. Szoboszlai a Liverpool idei szezonjában több mint 2100 percet töltött a pályán, a Brighton elleni bokasérülés után kellett lecserélni, akkor szakadt meg a sorozata, addig minden játékpercet a pályán töltött.

