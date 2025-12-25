Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Karácsonyi dráma Oroszországban – drónokkal támadták Moszkvát szenteste

Ezt látnia kell!

A BMW-s felrakta a fenyőfát a tetőre, fetrengve röhögött rajta az egész parkoló

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka meghitt karácsonyi családi pillanatokkal hangolódtak az ünnepekre. Szoboszlai Dominik, a Liverpool és a magyar válogatott középpályása számára az idei karácsony különösen meghitt és személyes lesz: a focista ugyanis először ünnepli az év legszebb ünnepét feleségével, Buzsik Borkával és nyár elején született kislányukkal együtt.

A család karácsonyi készülődéséről Borka több meghitt fotót is megosztott legutóbbi Instagram-posztjában, amelyre rajongók ezrei reagáltak. Buzsik Borka Instagram-oldalán már a készülődésekről is voltak képek, a feldíszített karácsonyfán egy különleges dísz is feltűnik: egy „My first Christmas 2025” feliratú, amelyet feltehetően kislányuk első karácsonyára emlékezve helyezett el Szoboszlai Dominik és párja.

Szoboszlai Dominik különleges karácsonyra készülhetett
Szoboszlai Dominik különleges karácsonyra készülhetett
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Szoboszlai Dominik nyugodtan pihenhet

Szoboszlai Dominik a pályán nyújtott profi teljesítménye miatt is nyugodtan ünnepelhet, ugyanakkor „meghosszabbította” a pihenését, mert begyűjtötte ötödik sárga lapját a Tottenham elleni bajnokin, így 27-én a Wolves ellen el lesz tiltva. Szoboszlai a Liverpool idei szezonjában több mint 2100 percet töltött a pályán, a Brighton elleni bokasérülés után kellett lecserélni, akkor szakadt meg a sorozata, addig minden játékpercet a pályán töltött.

A meghitt fotók:

  • További cikkek:
Kisebb vagyon díszeleg Szoboszlaiék luxuskarácsonyfáján
Szoboszlai után Kerkez is kikerülhet a liverpooli keretből
Szoboszlai szerelmi vallomást kapott Liverpoolban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!