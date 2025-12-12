Még májusban írtunk arról, hogy a Real Madridhoz igazoló Trent Alexander-Arnold személyében nemcsak a Liverpool első számú jobbhátvédje távozik, hanem a klub legfontosabb szabadrúgáslövője is. Az akkori kérdésre válasz kaptunk, azaz Szoboszlai Dominik egyértelműen előrébb lépett a csapaton belül, a legtöbbször már övé a szabadrúgás és a legtöbb szögletet is ő végzi el. Az Internazionale elleni Bajnokok Ligája-meccsen újabb szintet léphetett a magyar középpályás, ugyanis Mohamed Szalah távollétében ő lőtte a csapat sorsdöntő tizenegyesét a 88. percben és nem meglepő módon ezúttal sem remegett meg a lába.
Most már tényleg Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosa?
A Madridba igazolt Alexander-Arnold a klub történetének második legeredményesebb játékosa a mai napig, ami a szabadrúgásból szerzett gólokat illeti. Ezt a listát Steven Gerrard vezeti. Az előző szezonban még állt az az állítás, miszerint Alexander-Arnoldon kívül senki nem lőtt gólt szabadrúgásból az elmúlt nyolc évben Liverpoolban, de nem kellett sokáig várni, hogy ne ő legyen az utolsó név a listán, ugyanis Szoboszlai emlékezetes szabadrúgás-gólt szerzett az Arsenal elleni bajnokin a szezon elején.
Alexander-Arnold 2017 nyarán, 18 évesen a német Hoffenheim ellen gólt szerzett első európai kupameccsén, ezt követően pedig szinte nem is mehetett más a labda közelébe. Alexander-Arnold összesen nyolc gólt szerzett szabadrúgásból, ezek közül hatot a Premier League-ben. Érdekesség, hogy Szoboszlai és Alexander-Arnold előtt legutóbb Philippe Coutinho szerzett szabadrúgásgólt a Liverpool mezében, ő pedig 2018-ban igazolt el a Vörösöktől.
Eljött Szoboszlai Dominik ideje
Az előző szezonban nem volt egyértelmű, hogy Szoboszlai lesz az angol jobb-bekk utódja, ugyanis többször is Mohamed Szalah állt a labda mögé, de annak ellenére, hogy már 250 gólja van a Liverpool mezében, eddig nem lőtt gólt szabadrúgásból, erre csak az egyiptomi válogatottban volt képes.
Szoboszlai Dominik pályafutása során már kilenc gólt szerzett szabadrúgásból a klubjaiban, ebből egyet Liverpoolban és további hármat a magyar válogatottban.
Szoboszlai azonban nemcsak a szabadrúgások mögé áll oda, hanem a szögletek többségét is ő lövi középre. A legutóbbi, Inter elleni BL-meccsen is az ő szöglete utáni kavarodásból szerzett gólt Konaté, amit aztán a VAR segítségével a játékvezető elvett a Vörösöktől. Ne feledjük, a szezonban már öt gólpassza is van Szoboszlainak az öt gólja mellett, a Real Madrid ellen szabadrúgásból, az Atlético ellen szögletből adott gólpasszt a BL-ben, de a magyar válogatott vb-selejtezőiben is volt gólt érő beadása szögletből.
Szoboszlai Dominik könnyen lehet, hogy szintet lépett az Inter ellen, ahol megint a meccs embere lett. Most már csak az a kérdés, maradhat-e Szalah előtt a sorban akkor is, ha az egyiptomi visszatér a csapatba. Szoboszlainak jó esélye van, hiszen az egyiptomi elutazik az Afrika-kupára és egy hónapig nem játszik majd a Vörösöknél.
Szoboszlai Dominik az Inter ellen kiélezett helyzetben, a 88. percben szerzett győztes gólt, és nem is volt kérdés, hogy ő lövi majd a büntetőt. A Premier League címvédőjénél eddig Szalah volt a rangidős, már nem kevesebb, mint 53 tizenegyest lőhetett a Liverpool színeiben, ezek közül 45-ból gól is lett.
Érdekesség, hogy az elhibázott lehetőségek miatt sok kritikát kapott, de így is szinte ugyanolyan számokat tud felmutatni, mint a klub legendája, Steven Gerrard, akinek 46 sikeres és 8 kihagyott büntető a mérlege – írja a Magyar Nemzet.
Szoboszlai eddigi pályafutása során 20 alkalommal betalált a tizenegyespontról, hibázni pedig csak egyszer, még az RB Leipzig színeiben láthattuk: 2021-ben Lukás Hradecky szerencséjére a jobb oldali kapufán csattant a lövés.
Szoboszlai olyan kiélezett helyzetekben sem hibázott, mint a Lipcse színeiben a BL-ben, amikor Neymar „kérdezte fel” a tizenegyes előtt.
Szoboszlai a Liverpoolban kedd este először végezhetett el rendes játékidőben tizenegyest – korábban csak az augusztusi, Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elveszített párbajban állhatott a labda mögé és talált be –, és a nagy tizenegyesölő, pályafutása során 17 kivédett tizenegyesnél járó Yann Sommer sem tudta védeni a középpályás lövését. Tegyük hozzá, már nem először, Szoboszlai még lipcsei játékosként is bevette tizenegyesből az akkor még a Bayern Münchenben védő svájci kapuját. Szoboszlai magabiztosságát mutatja az is, hogy 21 próbálkozásból csupán kétszer választotta a bal oldalt, általában a kapu jobb oldala mellett dönt, ám olyan erővel és pontossággal lő, hogy a kapusoknak nincs sok esélye.
Ki, ha nem ő?
Ez a kérdés igazából akkor nyerne értelmet, ha Szoboszlai sem lenne a pályán Szalah mellett. Amióta Szoboszlai a klub játékosa, Cody Gakpo és Alexis Mac Allister lőtt még tizenegyest, igaz, akkor, amikor a BL-ben már pihentette a legjobbjait Arne Slot, az argentin pedig egy Európa-liga meccsen lőtt gólt még korábban.
Alexander Isak lőtt még tizenegyeseket a Newcastle csapatában, de egyelőre neki nagyobb gondjai vannak ennél. Nem kizárt, hogy a társak majd meglepik egy önbizalomnövelő lehetőséggel, ha már nagyon vezet a csapat, de ez egyelőre nem mostanában várható.
