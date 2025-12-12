Még májusban írtunk arról, hogy a Real Madridhoz igazoló Trent Alexander-Arnold személyében nemcsak a Liverpool első számú jobbhátvédje távozik, hanem a klub legfontosabb szabadrúgáslövője is. Az akkori kérdésre válasz kaptunk, azaz Szoboszlai Dominik egyértelműen előrébb lépett a csapaton belül, a legtöbbször már övé a szabadrúgás és a legtöbb szögletet is ő végzi el. Az Internazionale elleni Bajnokok Ligája-meccsen újabb szintet léphetett a magyar középpályás, ugyanis Mohamed Szalah távollétében ő lőtte a csapat sorsdöntő tizenegyesét a 88. percben és nem meglepő módon ezúttal sem remegett meg a lába.

Most már tényleg Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosa?

A Madridba igazolt Alexander-Arnold a klub történetének második legeredményesebb játékosa a mai napig, ami a szabadrúgásból szerzett gólokat illeti. Ezt a listát Steven Gerrard vezeti. Az előző szezonban még állt az az állítás, miszerint Alexander-Arnoldon kívül senki nem lőtt gólt szabadrúgásból az elmúlt nyolc évben Liverpoolban, de nem kellett sokáig várni, hogy ne ő legyen az utolsó név a listán, ugyanis Szoboszlai emlékezetes szabadrúgás-gólt szerzett az Arsenal elleni bajnokin a szezon elején.

Alexander-Arnold 2017 nyarán, 18 évesen a német Hoffenheim ellen gólt szerzett első európai kupameccsén, ezt követően pedig szinte nem is mehetett más a labda közelébe. Alexander-Arnold összesen nyolc gólt szerzett szabadrúgásból, ezek közül hatot a Premier League-ben. Érdekesség, hogy Szoboszlai és Alexander-Arnold előtt legutóbb Philippe Coutinho szerzett szabadrúgásgólt a Liverpool mezében, ő pedig 2018-ban igazolt el a Vörösöktől.

Az Arsenal ellen szabadrúgából lőtt gólt

Eljött Szoboszlai Dominik ideje

Az előző szezonban nem volt egyértelmű, hogy Szoboszlai lesz az angol jobb-bekk utódja, ugyanis többször is Mohamed Szalah állt a labda mögé, de annak ellenére, hogy már 250 gólja van a Liverpool mezében, eddig nem lőtt gólt szabadrúgásból, erre csak az egyiptomi válogatottban volt képes.

Szoboszlai Dominik a válogatottban már három szabadrúgásgólt is szerzett

Szoboszlai Dominik pályafutása során már kilenc gólt szerzett szabadrúgásból a klubjaiban, ebből egyet Liverpoolban és további hármat a magyar válogatottban.