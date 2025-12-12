Live
Szoboszlai Dominik minden eddiginél fontosabb szerepet tölt be a Liverpoolban, miután Trent Alexander-Arnold távozásával átvette a szabadrúgások és a szögletek végrehajtását. A magyar középpályás az Inter elleni BL-meccsen újabb szintet lépett, hiszen Mohamed Szalah távollétében ő lőtte be a csapat sorsdöntő tizenegyesét. Szoboszlai Dominik teljesítménye azt mutatja, hogy a Liverpoolnál egyre inkább rá építik a kulcshelyzetek megoldását.

Még májusban írtunk arról, hogy a Real Madridhoz igazoló Trent Alexander-Arnold személyében nemcsak a Liverpool első számú jobbhátvédje távozik, hanem a klub legfontosabb szabadrúgáslövője is. Az akkori kérdésre válasz kaptunk, azaz Szoboszlai Dominik egyértelműen előrébb lépett a csapaton belül, a legtöbbször már övé a szabadrúgás és a legtöbb szögletet is ő végzi el. Az Internazionale elleni Bajnokok Ligája-meccsen újabb szintet léphetett a magyar középpályás, ugyanis Mohamed Szalah távollétében ő lőtte a csapat sorsdöntő tizenegyesét a 88. percben és nem meglepő módon ezúttal sem remegett meg a lába.

Most már Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosa?
Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Most már tényleg Szoboszlai Dominik a Liverpool legfontosabb játékosa?

A Madridba igazolt Alexander-Arnold a klub történetének második legeredményesebb játékosa a mai napig, ami a szabadrúgásból szerzett gólokat illeti. Ezt a listát Steven Gerrard vezeti. Az előző szezonban még állt az az állítás, miszerint Alexander-Arnoldon kívül senki nem lőtt gólt szabadrúgásból az elmúlt nyolc évben Liverpoolban, de nem kellett sokáig várni, hogy ne ő legyen az utolsó név a listán, ugyanis Szoboszlai emlékezetes szabadrúgás-gólt szerzett az Arsenal elleni bajnokin a szezon elején.

Alexander-Arnold 2017 nyarán, 18 évesen a német Hoffenheim ellen gólt szerzett első európai kupameccsén, ezt követően pedig szinte nem is mehetett más a labda közelébe. Alexander-Arnold összesen nyolc gólt szerzett szabadrúgásból, ezek közül hatot a Premier League-ben. Érdekesség, hogy Szoboszlai és Alexander-Arnold előtt legutóbb Philippe Coutinho szerzett szabadrúgásgólt a Liverpool mezében, ő pedig 2018-ban igazolt el a Vörösöktől.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) strikes the ball over the wall from a free kick to score the opening goal during the English Premier League football match between Liverpool and Arsenal at Anfield in Liverpool, north west England on August 31, 2025. (Photo by Darren Staples / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Az Arsenal ellen szabadrúgából lőtt gólt
Fotó: DARREN STAPLES / AFP

Eljött Szoboszlai Dominik ideje

Az előző szezonban nem volt egyértelmű, hogy Szoboszlai lesz az angol jobb-bekk utódja, ugyanis többször is Mohamed Szalah állt a labda mögé, de annak ellenére, hogy már 250 gólja van a Liverpool mezében, eddig nem lőtt gólt szabadrúgásból, erre csak az egyiptomi válogatottban volt képes.

Hungary's forward #10 Dominik Szoboszlai (L) takes a free kick during the friendly football match Hungary v Czech Republic in Budapest on September 10, 2023. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)
Szoboszlai Dominik a válogatottban már három szabadrúgásgólt is szerzett
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Szoboszlai Dominik pályafutása során már kilenc gólt szerzett szabadrúgásból a klubjaiban, ebből egyet Liverpoolban és további hármat a magyar válogatottban. 

Szoboszlai azonban nemcsak a szabadrúgások mögé áll oda, hanem a szögletek többségét is ő lövi középre. A legutóbbi, Inter elleni BL-meccsen is az ő szöglete utáni kavarodásból szerzett gólt Konaté, amit aztán a VAR segítségével a játékvezető elvett a Vörösöktől. Ne feledjük, a szezonban már öt gólpassza is van Szoboszlainak az öt gólja mellett, a Real Madrid ellen szabadrúgásból, az Atlético ellen szögletből adott gólpasszt a BL-ben, de a magyar válogatott vb-selejtezőiben is volt gólt érő beadása szögletből. 

Szoboszlai Dominik könnyen lehet, hogy szintet lépett az Inter ellen, ahol megint a meccs embere lett. Most már csak az a kérdés, maradhat-e Szalah előtt a sorban akkor is, ha az egyiptomi visszatér a csapatba. Szoboszlainak jó esélye van, hiszen az egyiptomi elutazik az Afrika-kupára és egy hónapig nem játszik majd a Vörösöknél.

Szoboszlai Dominik az Inter ellen kiélezett helyzetben, a 88. percben szerzett győztes gólt, és nem is volt kérdés, hogy ő lövi majd a büntetőt. A Premier League címvédőjénél eddig Szalah volt a rangidős, már nem kevesebb, mint 53 tizenegyest lőhetett a Liverpool színeiben, ezek közül 45-ból gól is lett.

Érdekesség, hogy az elhibázott lehetőségek miatt sok kritikát kapott, de így is szinte ugyanolyan számokat tud felmutatni, mint a klub legendája, Steven Gerrard, akinek 46 sikeres és 8 kihagyott büntető a mérlege – írja a Magyar Nemzet.

Szoboszlai eddigi pályafutása során 20 alkalommal betalált a tizenegyespontról, hibázni pedig csak egyszer, még az RB Leipzig színeiben láthattuk: 2021-ben Lukás Hradecky szerencséjére a jobb oldali kapufán csattant a lövés. 

Leipzig's Hungarian midfielder Dominik Szoboszlai (C) scores the 2-2 from the penalty spot past Paris Saint-Germain's Italian goalkeeper Gianluigi Donnarumma during the UEFA Champions League, Group A, football match RB Leipzig v Paris Saint-Germain in Leipzig, eastern Germany on November 3, 2021. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
Lipcsében Neymar sem tudta kizökkenteni
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Szoboszlai olyan kiélezett helyzetekben sem hibázott, mint a Lipcse színeiben a BL-ben, amikor Neymar „kérdezte fel” a tizenegyes előtt. 

Szoboszlai a Liverpoolban kedd este először végezhetett el rendes játékidőben tizenegyest – korábban csak az augusztusi, Crystal Palace ellen tizenegyesekkel elveszített párbajban állhatott a labda mögé és talált be –, és a nagy tizenegyesölő, pályafutása során 17 kivédett tizenegyesnél járó Yann Sommer sem tudta védeni a középpályás lövését. Tegyük hozzá, már nem először, Szoboszlai még lipcsei játékosként is bevette tizenegyesből az akkor még a Bayern Münchenben védő svájci kapuját. Szoboszlai magabiztosságát mutatja az is, hogy 21 próbálkozásból csupán kétszer választotta a bal oldalt, általában a kapu jobb oldala mellett dönt, ám olyan erővel és pontossággal lő, hogy a kapusoknak nincs sok esélye.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) embraces Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium, in London on November 30, 2025. Liverpool won the game 2-0. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slot nem véletlenül bízik a magyar játékosban
Fotó: BEN STANSALL / AFP

Ki, ha nem ő?

Ez a kérdés igazából akkor nyerne értelmet, ha Szoboszlai sem lenne a pályán Szalah mellett. Amióta Szoboszlai a klub játékosa, Cody Gakpo és Alexis Mac Allister lőtt még tizenegyest, igaz, akkor, amikor a BL-ben már pihentette a legjobbjait Arne Slot, az argentin pedig egy Európa-liga meccsen lőtt gólt még korábban.

Alexander Isak lőtt még tizenegyeseket a Newcastle csapatában, de egyelőre neki nagyobb gondjai vannak ennél. Nem kizárt, hogy a társak majd meglepik egy önbizalomnövelő lehetőséggel, ha már nagyon vezet a csapat, de ez egyelőre nem mostanában várható.

