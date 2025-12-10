Szoboszlai Dominik a meccs legjobbjaként, és a találkozó egyetlen góljának szerzőjeként adott hosszabb interjút a Liverpool hivatalos oldalának szerdán, az Inter ellen 1-0-ra megnyert Bajnokok Ligája alapszakasz mérkőzést követően. Lássuk, mit mondott a magyar válogatott oszlopos tagja, elsőként arról, mi történt akkor, amikor mindannyian a VAR-ellenőrzésre vártak a lehetséges büntető előtt: „Őszintén szólva, csak vártuk a döntést.... Csak magamra koncentráltam, mert tudtam, hogy ha büntető lesz, akkor én fogom elvégezni, így ez járt a fejemben.”

Szoboszlai Dominik tizenegyesével győzött a Liverpool a BL-ben

Fotó: LUCA ROSSINI / NurPhoto

Szoboszlai Dominik Arne Slot taktikájáról is mesélt

A győzelem fontosságáról is szót ejtett a fiatal játékos: „Nagyon jó érzés, különösen ilyen pillanatokban, csapatként küzdöttünk. A végsőkig harcoltunk, és soha nem adtuk fel. Végül a kemény munka meghozta gyümölcsét, és hazavittük a három pontot.”

Ami ennél érdekesebb volt, az Arne Slot taktikai elképzelései kapcsán hangzott el Szoboszlaitól: „Ez más, mint ahogy eddig játszottunk. De a Leeds ellen egész jól működött, sajnos a végén kaptunk egy gólt egy szöglet után, de nem hiszem, hogy ez a felállás miatt lehetett. A mester beállít minket ebbe a felállásba, és nekünk ebben a felállásban kell teljesítenünk. Ha ő valami mást talál ki, akkor nekünk is valami mást kell tennünk. Megbeszéltük, és most bejött....Valójában nem számít, hogyan játszunk [a középpályán, milyen alakzatban]. Ha kontrolláljuk a játékot, akkor bármilyen pozícióban és bármilyen helyzetben kontrollálhatunk, mert megvan hozzá a minőségünk és a játékosaink is. Most változtatunk ezen, és meglátjuk, mi lesz szombaton.”

A kapott gól nélkül lehozott mérkőzés kapcsán a középpályás ezt mondta: „Nagyon fontos volt, erről beszéltünk. Mindenkire szükségünk van, nemcsak a védőkre. Az egész a csatártól indul, aztán jönnek a középpályások, majd a védők, és végül ott van még Ali [Alisson Becker]. Ha mindenki a legjobbját adja, akkor nagyon nehéz gólt szerezni ellenünk. Ezt már sokszor bebizonyítottuk, de az elmúlt hetekben, hónapokban nem.”