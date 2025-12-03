Szoboszlai Dominikék a múlt hétvégén a West Ham United vendégeként megszerezték a három pontot, s az együttes szurkolói reménykednek abban, hogy ez volt az első lépés a hullámvölgyből kivezető úton.

Arne Slot tiszta vizet öntött a pohárba Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban

Fotó: RALF IBING / firo Sportphoto

Mi Szoboszlai Dominik igazi posztja?

Ehhez nagyban hozzájárulhat ismét a Liverpool egyik, ha nem a legjobb formában lévő játékosa. De hogy milyen poszton? Erről beszélt a csapat holland edzője, Arne Slot – szúrta ki a Poolbarátok Facebook-oldala.

Nem gondolnám, hogy Dominik hosszú távon jobboldali szélső lenne ebben a klubban. Dominik egy középpályás, aki szükség esetén segíthet nekünk szélsőként vagy akár hátvédként is, de nem az a terv, hogy mondjuk februárban és márciusban is folyamatosan a jobb szélen szerepeljen.

A West Ham ellen számomra az volt a fontos, hogy kevésbé mentünk emberfogással emberre, mint más találkozókon, így a hátsó négyes vonal jobban a helyén maradhatott. Dominik – ahogy mindannyian tudjuk –

gyakorlatilag két ember helyett is képes futni, és ez a tulajdonsága nagyon hasznos volt ezen a mérkőzésen. Ugyanakkor ő inkább középpályás, mint szélső. Az a jó Dominikban, hogy több poszton is tud segíteni nekem, illetve nekünk, ha éppen arra van rá szükség.

Hosszú távon viszont szélsőknek kell a szélsők posztján játszania, a középpályásoknak középpályásként kell szerepelnie, a védelemben pedig védőknek kell lennie.”

Szerda este a Liverpool a Sunderland együttesét fogadja. Amilyen váratlan, hogy az idény egyharmada után a Vörösök csupán a nyolcadik helyen állnak a tabellán, olyannyira meglepő az is, hogy a Sunderland viszont a hatodik. A francia Régis Le Bris által irányított együttes korábban döntetlent játszott az éllovas Arsenallal, a Chelsea skalpját pedig idegenben gyűjtötte be, azaz rendkívül veszélyes ellenfélnek ígérkezik.