Szoboszlai Dominikék kétmeccses veretlenségi sorozattal érkeznek a Leedshez, bár a Sunderland elleni, Anfielden elért 1-1 természetesen csalódást keltő a címvédő számára. Slot ugyanakkor hangsúlyozta, védekezésben látható az előrelépés.
Az elmúlt két meccsen négy pontot szereztünk, ez már előrelépés ahhoz képest, hogy az előtte lévő két hazai találkozón kikaptunk, és összesen hét gólt kaptunk.
Slot szerint a javulás főleg abban látszik, hogy kevésbé adják könnyen a gólokat: „Egy megpattanó labdán múlt két kapott gól nélküli meccs.”
A West Ham és a Sunderland ellen is azt érezte, kontrolláltabb volt a csapat: „A West Ham nem lőtte be az egyetlen helyzetét, a Sunderland sem – de utóbbi csapat gólja nem is helyzet volt. Nem kaptunk gólt rögzített helyzetből, ami talán fontos oka annak, hogy most két eredmény is összejött.”
Miért rakosgatja ide-oda Szoboszlait? Íme, a válasz!
A sajtótájékoztató magyar szempontból legérdekesebb része egyértelműen Szoboszlai Dominikról szólt, Slot ugyanis konkrétan elárulta, hogy hol szeretné hosszú távon szerepeltetni a 25 éves játékost. Közben pedig megmagyarázta, miért mozgatja idén ide-oda.
A holland edző szerint a normalitás Szoboszlai esetében az lenne, hogy belül játszik:
Hosszú távon középen játszik – és talán középtávon is, sőt akár már szombaton is –, de volt néhány sérülésünk bizonyos posztokon. Az elején még a szélsőhátvéd poszton is, ezért különböző pozíciókban használtam, és jól csinálta
– mondta Arne Slot Szoboszlai Dominikról, majd külön kiemelte: „Az elmúlt két meccsen fontos volt ebben a szerepben.”
A holland edző szerint Szoboszlai szerepe kívülről nézve „ugrálásnak” tűnhet, valójában azonban tudatos megoldás: „Szabad szerepe volt a jobb oldalon.” És itt jött a legérdekesebb magyarázat: „Nézd meg a helyezkedését mindkét félidőben: a hőtérképe 9/10-ben ugyanazt a pozíciót mutatja mindkét félidőben, mégis két különböző posztot játszott. Középpályást és szélsőt.”
A hőtérkép ugye azt mutatja, hol mozog legtöbbet egy játékos: minél sűrűbb egy zóna, annál többször jár ott. Slot mondata tehát arról szól, hogy Szoboszlai területben szinte ugyanott volt mindkét félidőben – főleg a jobb oldalon –, de közben a feladata változott:
Az egyik félidőben inkább középen segített a játék felépítésében, visszalépett labdáért és összekötötte a csapatrészeket, a másikban pedig inkább jobbszélen maradt, széthúzta a pályát és onnan támadott. Slot szerint ez a nagy erőssége: ugyanarról a jobb oldali területről is tud teljesen más feladatot megoldani.
A végkövetkeztetését is kimondta: „Használhatjuk több pozícióban is.” De azt is jelezte, mi lenne az alapfelállás, ha a sérülések nem írják át a terveit: „Hosszú távon a középpályán lesz, ha nem lesznek sérülések” – emelte ki még egyszer Slot.
A Leeds nehéz ellenfél lesz, Kerkezt is dicsérte Slot
A Leedsről Slot azt mondta, kellemetlen ellenfél lesz a Liverpool számára. „Nagyon agresszíven mentek bele a Chelsea ellen az egy az egy elleni párharcokba, aztán alacsony blokkal állították meg a helyzeteket. Nehéz számunkra ez a stílus – és sok más csapatnak is.” A City elleni feltámadásukat is felidézte: „Láttuk, hogy kétgólos hátrányból visszajöttek a Manchester City ellen, ott Foden jelentette a különbséget egy varázslatos megmozdulással.”
A pozitívumokról beszélve Slot név szerint is dicsérte a nyári érkezőket:
Önbizalmat kaptunk a nyáron igazolt játékosoktól – Florian a legnyilvánvalóbb, de Kerkez is kiemelhető, miközben Isak megszerezte az első gólját
Ugyanakkor jelezte, hogy a céloktól még messze van a csapat: „Vannak pozitívumok. De még nem ott vagyunk, ahol lenni akarunk.”
Mohamed Szalah számára Slot nem ígért helyet a kezdőcsapatban, és egyértelmű üzenetet küldött: „Minden játékos a fejemben kezdhet, és Mo kivételes játékos számunkra. Mindig a fejemben van, hogy kezdjen vagy beszálljon-e.”
A körülötte lévő találgatásokat pedig természetesnek nevezte: „A pletykálgatást értem, mert megérdemli. Teljesen normális, hogy beszélnek róla, amikor nem játszik.”
Isakkal kapcsolatban Slot elismerte, hogy több támogatásra van szüksége a csatárnak: „Mostanában nem tudtunk túl sok helyzetet kialakítani, mert kevésbé vagyunk támadóak, és rajta van a listámon, hogy ezen javítsak: jobban be kell vonni a 9-est.”
A korábbi sérültekkel kapcsolatban a legfontosabb, hogy Conor Bradley visszatérhet: „Bradley edzett a héten, ma is edzeni fog, és szombaton a keretben lesz.” Joe Gomezről pedig ennyit mondott: „Kapott egy ütést a West Ham ellen, de kezdett. Ma edzünk, meglátjuk, hogy van.”
- Még több cikk