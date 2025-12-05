Szoboszlai Dominikék kétmeccses veretlenségi sorozattal érkeznek a Leedshez, bár a Sunderland elleni, Anfielden elért 1-1 természetesen csalódást keltő a címvédő számára. Slot ugyanakkor hangsúlyozta, védekezésben látható az előrelépés.

Szoboszlai Dominik oda megy a pályán, ahová Slot küldi, és mindenhol meg is állja a helyét

Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt két meccsen négy pontot szereztünk, ez már előrelépés ahhoz képest, hogy az előtte lévő két hazai találkozón kikaptunk, és összesen hét gólt kaptunk.

Slot szerint a javulás főleg abban látszik, hogy kevésbé adják könnyen a gólokat: „Egy megpattanó labdán múlt két kapott gól nélküli meccs.”

A West Ham és a Sunderland ellen is azt érezte, kontrolláltabb volt a csapat: „A West Ham nem lőtte be az egyetlen helyzetét, a Sunderland sem – de utóbbi csapat gólja nem is helyzet volt. Nem kaptunk gólt rögzített helyzetből, ami talán fontos oka annak, hogy most két eredmény is összejött.”

Miért rakosgatja ide-oda Szoboszlait? Íme, a válasz!

A sajtótájékoztató magyar szempontból legérdekesebb része egyértelműen Szoboszlai Dominikról szólt, Slot ugyanis konkrétan elárulta, hogy hol szeretné hosszú távon szerepeltetni a 25 éves játékost. Közben pedig megmagyarázta, miért mozgatja idén ide-oda.

A holland edző szerint a normalitás Szoboszlai esetében az lenne, hogy belül játszik:

Hosszú távon középen játszik – és talán középtávon is, sőt akár már szombaton is –, de volt néhány sérülésünk bizonyos posztokon. Az elején még a szélsőhátvéd poszton is, ezért különböző pozíciókban használtam, és jól csinálta

– mondta Arne Slot Szoboszlai Dominikról, majd külön kiemelte: „Az elmúlt két meccsen fontos volt ebben a szerepben.”

A holland edző szerint Szoboszlai szerepe kívülről nézve „ugrálásnak” tűnhet, valójában azonban tudatos megoldás: „Szabad szerepe volt a jobb oldalon.” És itt jött a legérdekesebb magyarázat: „Nézd meg a helyezkedését mindkét félidőben: a hőtérképe 9/10-ben ugyanazt a pozíciót mutatja mindkét félidőben, mégis két különböző posztot játszott. Középpályást és szélsőt.”

A hőtérkép ugye azt mutatja, hol mozog legtöbbet egy játékos: minél sűrűbb egy zóna, annál többször jár ott. Slot mondata tehát arról szól, hogy Szoboszlai területben szinte ugyanott volt mindkét félidőben – főleg a jobb oldalon –, de közben a feladata változott: