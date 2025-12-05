Live
A Liverpool szombaton az újonc Leeds United otthonában lép pályára a Premier League-ben. Arne Slot sajtótájékoztatója alapján egyre világosabb: a holland edző most a stabilitást keresi, de közben Szoboszlai Dominik szerepköre lett az egyik legérdekesebb taktikai kérdés.

Szoboszlai Dominikék kétmeccses veretlenségi sorozattal érkeznek a Leedshez, bár a Sunderland elleni, Anfielden elért 1-1 természetesen csalódást keltő a címvédő számára. Slot ugyanakkor hangsúlyozta, védekezésben látható az előrelépés. 

Szoboszlai Dominik oda megy a pályán, ahová Slot küldi, és mindenhol meg is állja a helyét Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP
Szoboszlai Dominik oda megy a pályán, ahová Slot küldi, és mindenhol meg is állja a helyét
Fotó: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt két meccsen négy pontot szereztünk, ez már előrelépés ahhoz képest, hogy az előtte lévő két hazai találkozón kikaptunk, és összesen hét gólt kaptunk.

 Slot szerint a javulás főleg abban látszik, hogy kevésbé adják könnyen a gólokat: „Egy megpattanó labdán múlt két kapott gól nélküli meccs.”

A West Ham és a Sunderland ellen is azt érezte, kontrolláltabb volt a csapat: „A West Ham nem lőtte be az egyetlen helyzetét, a Sunderland sem – de utóbbi csapat gólja nem is helyzet volt. Nem kaptunk gólt rögzített helyzetből, ami talán fontos oka annak, hogy most két eredmény is összejött.”

Miért rakosgatja ide-oda Szoboszlait? Íme, a válasz!

A sajtótájékoztató magyar szempontból legérdekesebb része egyértelműen Szoboszlai Dominikról szólt, Slot ugyanis konkrétan elárulta, hogy hol szeretné hosszú távon szerepeltetni a 25 éves játékost. Közben pedig megmagyarázta, miért mozgatja idén ide-oda.

A holland edző szerint a normalitás Szoboszlai esetében az lenne, hogy belül játszik: 

Hosszú távon középen játszik – és talán középtávon is, sőt akár már szombaton is –, de volt néhány sérülésünk bizonyos posztokon. Az elején még a szélsőhátvéd poszton is, ezért különböző pozíciókban használtam, és jól csinálta

 – mondta Arne Slot Szoboszlai Dominikról, majd külön kiemelte: „Az elmúlt két meccsen fontos volt ebben a szerepben.”

A holland edző szerint Szoboszlai szerepe kívülről nézve „ugrálásnak” tűnhet, valójában azonban tudatos megoldás: „Szabad szerepe volt a jobb oldalon.” És itt jött a legérdekesebb magyarázat: „Nézd meg a helyezkedését mindkét félidőben: a hőtérképe 9/10-ben ugyanazt a pozíciót mutatja mindkét félidőben, mégis két különböző posztot játszott. Középpályást és szélsőt.”

A hőtérkép ugye azt mutatja, hol mozog legtöbbet egy játékos: minél sűrűbb egy zóna, annál többször jár ott. Slot mondata tehát arról szól, hogy Szoboszlai területben szinte ugyanott volt mindkét félidőben – főleg a jobb oldalon –, de közben a feladata változott: 

Az egyik félidőben inkább középen segített a játék felépítésében, visszalépett labdáért és összekötötte a csapatrészeket, a másikban pedig inkább jobbszélen maradt, széthúzta a pályát és onnan támadott. Slot szerint ez a nagy erőssége: ugyanarról a jobb oldali területről is tud teljesen más feladatot megoldani.

A végkövetkeztetését is kimondta: „Használhatjuk több pozícióban is.” De azt is jelezte, mi lenne az alapfelállás, ha a sérülések nem írják át a terveit: „Hosszú távon a középpályán lesz, ha nem lesznek sérülések” – emelte ki még egyszer Slot.

A Leeds nehéz ellenfél lesz, Kerkezt is dicsérte Slot

A Leedsről Slot azt mondta, kellemetlen ellenfél lesz a Liverpool számára. „Nagyon agresszíven mentek bele a Chelsea ellen az egy az egy elleni párharcokba, aztán alacsony blokkal állították meg a helyzeteket. Nehéz számunkra ez a stílus – és sok más csapatnak is.” A City elleni feltámadásukat is felidézte: „Láttuk, hogy kétgólos hátrányból visszajöttek a Manchester City ellen, ott Foden jelentette a különbséget egy varázslatos megmozdulással.”

A pozitívumokról beszélve Slot név szerint is dicsérte a nyári érkezőket: 

Önbizalmat kaptunk a nyáron igazolt játékosoktól – Florian a legnyilvánvalóbb, de Kerkez is kiemelhető, miközben Isak megszerezte az első gólját

Ugyanakkor jelezte, hogy a céloktól még messze van a csapat: „Vannak pozitívumok. De még nem ott vagyunk, ahol lenni akarunk.”

Mohamed Szalah számára Slot nem ígért helyet a kezdőcsapatban, és egyértelmű üzenetet küldött: „Minden játékos a fejemben kezdhet, és Mo kivételes játékos számunkra. Mindig a fejemben van, hogy kezdjen vagy beszálljon-e.”

A körülötte lévő találgatásokat pedig természetesnek nevezte: „A pletykálgatást értem, mert megérdemli. Teljesen normális, hogy beszélnek róla, amikor nem játszik.”

Jellemző kép a Liverpool és Mohamed Szalah elmúlt heteiből. A klubnak és a játékosnak sem megy igazán.
Szalah kikerült a kezdőből, ráadásul nemsokára jelenése lesz az Afrika-kupán, így jó ideig nem áll majd Slot rendelkezésére
Fotó: AFP/Darren Staples

Isakkal kapcsolatban Slot elismerte, hogy több támogatásra van szüksége a csatárnak: „Mostanában nem tudtunk túl sok helyzetet kialakítani, mert kevésbé vagyunk támadóak, és rajta van a listámon, hogy ezen javítsak: jobban be kell vonni a 9-est.”

A korábbi sérültekkel kapcsolatban a legfontosabb, hogy Conor Bradley visszatérhet: „Bradley edzett a héten, ma is edzeni fog, és szombaton a keretben lesz.” Joe Gomezről pedig ennyit mondott: „Kapott egy ütést a West Ham ellen, de kezdett. Ma edzünk, meglátjuk, hogy van.”

