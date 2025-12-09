A videó a Liverpool utolsó, Inter elleni, hétfői edzésén készült, ahol Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah kedélyesen mozgott a gyakorláson. A feltöltött videón az újságíró arról beszélt, hogy a Leeds ellen Szoboszlai hibázott az egyik gól előtt, majd a saját maga által lőtt góllal korrigálta ezt a hibát.

Szoboszlai Dominik nem teljesen érti, mire célzott a szerző

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai: Elmondanád, kérlek?

A Liverpool edzésén készült videó alá ezt írta a Liverpool 8-asa: Elmondanád kérlek szépen, hogy melyik szituációban hibáztam szerinted? Válaszod előre is köszönöm – írta Szoboszlai.

Válasz egy ideig nem érkezett, de a kommenten több kedvelés volt, mint magán a bejegyzésen. Végül az újságíró megmagyarázta, mire gondolt: Nem volt szerencsés megfogalmazás a hiba, de a középpálya közepén eladott labdára gondoltunk a Leeds második, 75. perces gólja előtt.

A Liverpool sztárja erre is reagált, a kommentszekcióban egy aranyérmet és egy kupát ábrázoló emotikont helyezett el a poszt alatt.