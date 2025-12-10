A Liverpool Szoboszlai Dominik 88. percben szerzett góljával győzte le a Intert, a meccset eldöntő találat 11-esből született. Felix Zwayer játékvezető a videobírós vizsgálat után adta meg a büntetőt, miután úgy ítélte meg, hogy Alessandro Bastoni a tizenhatoson belül a mezénél fogva rántotta le Florian Wirtzet. A vesztes fél tetszését nem nyerte el a döntés, a mérkőzés után többen – köztük neves szakemberek – is keményen fogalmaztak a 11-essel kapcsolatban.

Szoboszlai Dominik 11-esből szerzett gólja mellett nem mentek el szó nélkül az olaszok

Fotó: DOMENICO CIPPITELLI / NurPhoto

Szoboszlai Dominik büntetője után felháborodás tört ki

Az AC Milan, a Juventus és a Real Madrid korábbi edzője, Fabio Capello a Sky Sports szakértőjeként azon az állásponton volt, hogy nem kellett volna 11-est kapnia a Liverpoolnak a vitatott jelenet után.

Ez egy botrányos tizenegyes-szituáció, nem értem, miért kellett a VAR-nak közbeavatkoznia, amikor a játékvezető látta az egészet, ahogyan a játékos nyilvánvalóan a földre vetette magát. Ez szégyen.

Ilyenért sosem lenne szabad büntetőt adni, Wirtz feldobta magát. Ha ez tizenegyes, akkor minden szögletrúgásnál meg lehetne ítélni tíz büntetőt” – idézte a Magyar Nemzet az angol válogatott egykori szövetségi kapitányát.

Fabio Capello ci va giù pesante sul rigore assegnato al Liverpool 🤬



“È UNA VERGOGNA ASSEGNARE UN RIGORE SIMILE” 🗣️ #InterLiverpool #UCL #SpazioInter pic.twitter.com/mqx1OjvToY — SpazioInter.it (@SpazioInter) December 9, 2025

A korábban BL-döntőt is vezető Mark Clattenberg szerint sem kellett volna ezért büntetőt ítélni a Liverpool javára, és az Inter vezetőedzője, Cristian Chivu is méltatlankodott a lefújást követően.

„Ritkán kommentálom a játékvezetői döntéseket, de itt a bíró kiváló pozícióban volt ahhoz, hogy az egész esetet lássa, és úgy döntött, hogy nem érdemel tizenegyest. Ha már a VAR közbeavatkozott, értenie kellett volna a játék dinamikáját is.

El kell fogadnunk a döntéseket, és meg kell tanulnunk kezelni ezt az igazságtalanságot”

– mondta a román szakember a mérkőzés után.

Hat forduló után az Inter és a Liverpool egyaránt 12 ponttal áll az alapszakaszban, az olaszok jobb gólkülönbségük révén megelőzik angol riválisukat.

