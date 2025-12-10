Live
Soha nem látott robbanás volt egy hatalmas fekete lyukban – a tudósok sem értik, mi történt

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójában a Liverpool 1-0-ra nyert az olasz Inter vendégeként. A győztes gólt Szoboszlai Dominik szerezte, Arne Slot vezetőedző pedig a meccs után nem győzte dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányát.

A Liverpool a 88. percben döntötte el az Inter elleni BL-rangadót, Szoboszlai Dominik 11-esből talált be, ezzel az angol sztárcsapat feljött a tabella nyolcadik helyére, amely közvetlen továbbjutást ér az egyenes kieséses szakasz nyolcaddöntőjébe.

Szoboszlai Dominik gólja döntött az Inter ellen
Szoboszlai Dominik gólja döntött az Inter ellen
Fotó: MAIRO CINQUETTI / NurPhoto

Mit mondott Arne Slot Szoboszlai Dominikról?

A Liverpool holland trénere nem győzte hangsúlyozni Szoboszlai fontosságát, és azt, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya ebben a szezonban mindent megtesz, amit edzője a pályán kér tőle. 

„Igen, ez utóbbi biztos, mert sokat kértem tőle, sok különböző poszton játszattam már. Bár függetlenül attól, hogy melyik pozícióban játszik, mindig megpróbálok bizonyos posztokon számítani rá. 

Szerintem az is különleges benne, hogy milyen sokat fut egy meccsen. Ő az egyike azon kevés játékosomnak, akik az elmúlt 10 napban négy mérkőzésen léptek pályára.

Talán Ibrahima Konaté is mindig 90 percet játszik Virgil van Dijk mellett, de ők mindketten középhátvédek, tehát nem futnak annyit, mint amennyit a középpályásoknak kell” – méltatta a csodás formában futballozó Szoboszlait a Liverpool edzője.

Szóval rendkívül különleges, amit fizikailag és futballszempontból is csinál, mert ismét jól játszott, és nehéz pillanatban állta meg a helyét. Nem könnyű a 88. percben a labda mögé állni, 

elvégezni az első tizenegyesed a Liverpoolban – talán a Community Shieldben volt még ilyen – 0-0-ás állásnál, szóval ez egy különleges pillanat. De remek rúgótechnikája van, és kiválóan teljesítette a feladatát, hiszen sok tizenegyeset rúg a válogatottban, és ez a korábbi klubjaiban is így volt” – tette hozzá Szoboszlaival kapcsolatban Slot.

A Liverpool a Bajnokok Ligájában legközelebb a francia Olympique de Marseille otthonában lép majd pályára januárban.

