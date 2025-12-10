A Liverpool a meccs nagyobbik részében szenvedett az Inter ellen, igaz az olaszok sem rukkoltak elő szemet gyönyörködtető játékkal. Sokáig úgy tűnt, marad a 0–0, Konaté elvett góljával együtt. A végén azonban Florian Wirtz kiharcolt egy tizenegyest, Szoboszlai pedig kegyetlenül értékesítette azt és a Liverpool 1–0-ra nyert, amivel nagy lépés tett a továbbjutás felé.

Szoboszlai Dominik volt az Inter elleni BL-meccs hőse

Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto

Szoboszlai Dominik csak az UEFA-nál nem tud a meccs embere lenni

A Liverpool Echo osztályzatai alapján három játékos emelkedett ki. Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz. Ők hárman kaptak 8-as osztályzatot, a hollandot pedig az UEFA a meccs emberének választotta. Érdekesség, hogy Szoboszlai több Bajnokok Ligája-meccsen is kiemelkedett a mezőnyből, de az UEFA soha nem adta még neki a meccs emberének járó díjat. Így volt ez a Real Madrid és a Frankfurt elleni összecsapások után.

A Liverpool is Szoboszlait látta a legjobbnak:

„Rengeteg energiával játszott a középpálya jobboldalán, sokszor segítette ki Joe Gomezt. Nagyon jól zárt vissza, jó volt a letámadásban, és hidegvérrel lőtte be a tizenegyest a meccs végén” – írták róla.

Alexis Mac Allister, Alexander Isak és Hugo Ekitiké voltak ezen az estén a leggyengébbek, míg Kerkez Milos ezúttal nem kapott lehetőséget.

Nagyon fontos gólt lőtt a Liverpool magyar játékosa

Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU



A This Is Anfield kiemelte, hogy a Liverpool annyiban régi önmagát mutatta, hogy nem adta fel a végéig, küzdöttek a játékosok az utolsó pillanatig. Az értékelésekben Virgil van Dijk és Szoboszlai kapott 8-ast, és a magyar válogatott csapatkapitánya lett a meccs embere is.

„Szoboszlai megint kiemelkedett és végül megnyerte a meccset az utolsó pillanatokban. Hidegvérrel lőtte be a tizenegyest, amivel megszerezte az Arne Slot számára annyira létfontosságú győzelmet. Megint megmutatta, mekkora vezére a csapatnak, egy ennyire fontos pillanatban” – szólt a dicséret.

A Liverpool.com is értékelte a csapat játékosait, ezek alapján kiemelik, hogy Ryan Gravenberch az utóbbi időben a legjobb teljesítményt nyújtotta, és Szoboszlai Dominik is sokat tett azért, hogy Arne Slot biztonságban érezhesse magát.

A portáltól két játékos, Szoboszlai és Gravenberch kapott 8-as osztályzatot.

„Középen és a jobb oldalon is felbukkant, labda nélkül szinte mindenhol ott volt, ám a támadóharmadban nem mindig jutott el hozzá a labda, ahol igazán veszélyes lehetett volna. A tizenegyest nagy nyomás alatt is remekül értékesítette” – írták a magyar játékosról.