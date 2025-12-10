Live
A Liverpool Szoboszlai Dominik góljával nyert a San Siróban az Inter vendégeként a Bajnokok Ligájában. A meccs egyetlen gólját a magyar középpályás szerezte és nem véletlenül lett ő a meccs (egyik) hőse. Szoboszlai nem tud olyat tenni, hogy az UEFA őt válassza a legjobbnak, de a szurkolók és a legtöbb oldal is őt látta a Vörösök legjobbjának.

A Liverpool a meccs nagyobbik részében szenvedett az Inter ellen, igaz az olaszok sem rukkoltak elő szemet gyönyörködtető játékkal. Sokáig úgy tűnt, marad a 0–0, Konaté elvett góljával együtt. A végén azonban Florian Wirtz kiharcolt egy tizenegyest, Szoboszlai pedig kegyetlenül értékesítette azt és a Liverpool 1–0-ra nyert, amivel nagy lépés tett a továbbjutás felé.

Szoboszlai Dominik volt az Inter elleni BL-meccs hőse
Fotó: TIZIANO BALLABIO / NurPhoto

Szoboszlai Dominik csak az UEFA-nál nem tud a meccs embere lenni

A Liverpool Echo osztályzatai alapján három játékos emelkedett ki. Ryan Gravenberch, Szoboszlai Dominik és Florian Wirtz. Ők hárman kaptak 8-as osztályzatot, a hollandot pedig az UEFA a meccs emberének választotta. Érdekesség, hogy Szoboszlai több Bajnokok Ligája-meccsen is kiemelkedett a mezőnyből, de az UEFA soha nem adta még neki a meccs emberének járó díjat. Így volt ez a Real Madrid és a Frankfurt elleni összecsapások után.

A Liverpool is Szoboszlait látta a legjobbnak:

„Rengeteg energiával játszott a középpálya jobboldalán, sokszor segítette ki Joe Gomezt. Nagyon jól zárt vissza, jó volt a letámadásban, és hidegvérrel lőtte be a tizenegyest a meccs végén” – írták róla. 

Alexis Mac Allister, Alexander Isak és Hugo Ekitiké voltak ezen az estén a leggyengébbek, míg Kerkez Milos ezúttal nem kapott lehetőséget.

MILAN, ITALY - DECEMBER 9: Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates after scoring his team first goal during the UEFA Champions League football match Inter Milan vs Liverpool at San Siro Stadium in Milan, Italy on December 9, 2025 Piero Cruciatti / Anadolu (Photo by Piero Cruciatti / Anadolu via AFP)
Nagyon fontos gólt lőtt a Liverpool magyar játékosa
Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU


A This Is Anfield kiemelte, hogy a Liverpool annyiban régi önmagát mutatta, hogy nem adta fel a végéig, küzdöttek a játékosok az utolsó pillanatig. Az értékelésekben Virgil van Dijk és Szoboszlai kapott 8-ast, és a magyar válogatott csapatkapitánya lett a meccs embere is.

„Szoboszlai megint kiemelkedett és végül megnyerte a meccset az utolsó pillanatokban. Hidegvérrel lőtte be a tizenegyest, amivel megszerezte az Arne Slot számára annyira létfontosságú győzelmet. Megint megmutatta, mekkora vezére a csapatnak, egy ennyire fontos pillanatban” – szólt a dicséret.

A Liverpool.com is értékelte a csapat játékosait, ezek alapján kiemelik, hogy Ryan Gravenberch az utóbbi időben a legjobb teljesítményt nyújtotta, és Szoboszlai Dominik is sokat tett azért, hogy Arne Slot biztonságban érezhesse magát.

A portáltól két játékos, Szoboszlai és Gravenberch kapott 8-as osztályzatot. 

„Középen és a jobb oldalon is felbukkant, labda nélkül szinte mindenhol ott volt, ám a támadóharmadban nem mindig jutott el hozzá a labda, ahol igazán veszélyes lehetett volna. A tizenegyest nagy nyomás alatt is remekül értékesítette” – írták a magyar játékosról.

A goal.com szerinte ennek gyszerűen így kellett történnie. Mármint annak, hogy miközben Mohamed Szalah otthonról nézte a meccset, Szoboszlai Dominik vette a hátára a csapatot. A portál kiemeli, hogy a Liverpool alig játszott jobban a San Siróban annál, mint ahogy Salah nélkül tette szombat este Leedsben. Alexander Isak ismét eltűnt a pályán – ahogy ez a brit átigazolási rekordot jelentő nyári érkezése óta túl gyakran előfordult –, bár hozzá kell tenni, hogy a csapat gyakorlatilag semmit sem teremtett a svéd csatárnak – nnek fő okát abban látják, hogy Florian Wirtz csak a kispadon kezdett.

A játékosok közül egyedül Szoboszlai Dominik kapot 8-as osztályzatot: A nyugodt büntető tökéletes lezárása volt egy újabb energikus, mindenütt jelen lévő teljesítményének. A 80. perc után is szerelt a saját tizenhatosánál, majd percekkel később a másik oldalon tört előre – méltatták a magyar játékost.

Szoboszlai Dominik tönkretette az Inter nagy sorozatát:

Szoboszlai Dominik lett a szezonban az első olyan Liverpool-játékos, aki eljutott 10 gólban való részvételhez (öt gól, öt gólpassz) és egyben az első magyar játékos, aki eljutott 10 BL-gólig.

Szoboszlai Dominik a 88. percben lőtt gólja a Liverpool történetének legksésőbb szerzett idegenbeli győztes gólja volt a BL-ben. Ennél később csak Gerrard szerzett gólt tizenegyesből, még egy Ludogorec elleni hazai meccsen, ami a 93. percben született.

Szoboszlai Dominik gólja az Inter 18 meccse tartó hazai BL-veretlenségét vette el, folytatás hétvégén a bajnokságban a Bringhton ellen.

Szoboszlai döntött – az ő gólja mentette meg a Liverpoolt a BL-ben
Szalah új posztja után egymásnak ugrottak az emberek, Szoboszlai is reagált
Szoboszlait hibáztatják a Szalah miatt kitört liverpooli botrányért

 

