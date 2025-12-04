„Ma is, mint minden nap emlékezünk Diogo Jotára. Ez lenne a 29. születésnapja” – írta a közösségi oldalára a Liverpool. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja így folytatta a bejegyzést: „Minden szeretetünk, gondolatunk és imáink a feleségével Rutéval, a gyerekeivel, a szüleivel és minden családtagjával és barátaival vannak és ugyanez igaz a testvérére, Andréra is. Örökké a szívünkben, örökké a mi 20-asunk”.

Szoboszlai Dominik is megemlékezett korábbi csapattársáról

Szoboszlai Dominik is megosztotta a bejegyzést

Szoboszlai Dominik a szívszorító bejegyzést megosztotta a saját történetében, míg Kerkez Milos az eredeti bejegyzést szívecskézte meg. A klub korábbi játékosai közül Jamie Carragher, Steven Gerrard és Ryan Babel is egy szívecskét kommentelt a bejegyzés alá.

Diogo Jota és testvére, André Silva július 3-ára virradó éjjel szenvedett autóbalesetet a spanyolországi Zamora tartományban, miközben a santanderi komphoz tartottak, hogy együtt térjenek vissza Angliába, ahol a 28 éves, 49-szeres portugál válogatott támadó megkezdte volna a felkészülést a bajnokcsapattal.

Diogo Jota 2020-ban igazolt a Liverpool csapatához, tagja volt a többi között a Bajnokok Ligája-ezüstérmes alakulatnak és az elmúlt idényt bajnoki címmel megkoronázó együttesnek is. A portugál válogatottban 2019-ben mutatkozott be, 49 találkozón 14-szer volt eredményes és két Nemzetek Ligája-sikert ünnepelhetett a nemzeti csapattal.