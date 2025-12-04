Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Putyin döbbenetes dolgokról beszélt, az egész világ sokkban

Botrány

Robbant a brüsszeli korrupciós bomba – lemondott Federica Mogherini

Link másolása
Vágólapra másolva!
Szomorú nap a mai a Liverpool-szurkolók számára, ugyanis ma lenne mindössze 29 éves a csapat nyáron elhunyt portugál támadója, Diogo Jota. A Liverpool már a reggel órákban megemlékezett a különleges napról, de a játékosok is figyeltek a nap fontosságára, köztük Szoboszlai Dominik is.

„Ma is, mint minden nap emlékezünk Diogo Jotára. Ez lenne a 29. születésnapja” – írta a közösségi oldalára a Liverpool. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos klubja így folytatta a bejegyzést: „Minden szeretetünk, gondolatunk és imáink a feleségével Rutéval, a gyerekeivel, a szüleivel és minden családtagjával és barátaival vannak és ugyanez igaz a testvérére, Andréra is. Örökké a szívünkben, örökké a mi 20-asunk”.

Szoboszlai Dominik is megemlékezett korábbi csapattársáról
Szoboszlai Dominik is megemlékezett korábbi csapattársáról
Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto

Szoboszlai Dominik is megosztotta a bejegyzést

Szoboszlai Dominik a szívszorító bejegyzést megosztotta a saját történetében, míg Kerkez Milos az eredeti bejegyzést szívecskézte meg. A klub korábbi játékosai közül Jamie Carragher, Steven Gerrard és Ryan Babel is egy szívecskét kommentelt a bejegyzés alá.

Diogo Jota és testvére, André Silva július 3-ára virradó éjjel szenvedett autóbalesetet a spanyolországi Zamora tartományban, miközben a santanderi komphoz tartottak, hogy együtt térjenek vissza Angliába, ahol a 28 éves, 49-szeres portugál válogatott támadó megkezdte volna a felkészülést a bajnokcsapattal.

Diogo Jota 2020-ban igazolt a Liverpool csapatához, tagja volt a többi között a Bajnokok Ligája-ezüstérmes alakulatnak és az elmúlt idényt bajnoki címmel megkoronázó együttesnek is. A portugál válogatottban 2019-ben mutatkozott be, 49 találkozón 14-szer volt eredményes és két Nemzetek Ligája-sikert ünnepelhetett a nemzeti csapattal.

  • További cikkek:
Borzalmas baki a Realnál: összekeverték Jota halott testvérét az Elche csatárával
Hihetetlen döntést hozott Diogo Jotáról a Liverpool
Gyönyörű gesztussal emlékezett Diogo Jotára a mezszámát megöröklő csapattárs

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!