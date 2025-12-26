Live
Karácsony első napján már beszámoltunk arról, hogy a Liverpool középpályásának felesége, Buzsik Borka meghitt karácsonyi családi pillanatokat osztott meg a követőivel Instagramon. Nos, csatlakozott hozzá Szoboszlai Dominik is, aki elképesztően cuki képeket tett közzé a saját oldalán.

Arról már december 25-én az Origón is beszámoltunk, hogy a család karácsonyi készülődéséről Buzsik Borka több meghitt fotót is megosztott legutóbbi Instagram-posztjában, amelyre rajongók ezrei reagáltak. A felesége után Szoboszlai Dominik is úgy döntött, további pár képpel ő is megajándékozza a több mint 4 millió Instagram-követőjét, akik természetesen elárasztották lájkokkal és kommentekkel a fotókat.

Szoboszlai Dominik a legjobb Premier League-meccsét játszotta korábban a Manchester City ellen
Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik láthatóan élvezi az apaságot

Szoboszlai Dominik a pályán nyújtott elképesztő teljesítménye miatt is nyugodtan ünnepelhetett, ugyanakkor korábban begyűjtötte az ötödik sárga lapját a Tottenham elleni bajnokin, így december 27-én, a Wolves elleni Premier League-meccsen el lesz tiltva. Szoboszlai a Liverpool idei szezonjában több mint 2 100 percet töltött a pályán, a Brighton elleni bokasérülés után kellett lecserélni, akkor szakadt meg a sorozata.

 

