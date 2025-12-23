Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Friss!

Nagy az aggodalom Liverpoolban: megműtötték Szoboszlai Dominik csapattársát

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool támadója, Alexander Isak sikeres műtéten esett át, miután súlyosan megsérült a szombati Tottenham Hotspur ellen 2-1-re idegenben megnyert mérkőzésen. Szoboszlai Dominik svéd válogatott csapattársa az első gól megszerzése közben szenvedett sérülést egy ütközés során, ami miatt kénytelen volt elhagyni a pályát: később kiderült, eltörte a lábát.

Megműtötték Szoboszlai Dominik csapattársát: az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy Alexander Isak bokasérülése szárkapocscsont-töréssel járt, ezért az azonnali műtét elengedhetetlenné vált.

Alexander Isakot megműtötték, nagy az aggodalom most Szoboszlaiéknál
Alexander Isakot megműtötték, nagy az aggodalom most Szoboszlaiéknál 
Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Nagy az aggodalom Szoboszlaiéknál: mi lesz Isakkal?

A beavatkozást hétfőn sikeresen elvégezték, és a klub közleménye szerint a játékos rehabilitációja hamarosan az AXA edzőközpontban folytatódik.

A visszatérés pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki, de a Liverpool a reményét fejezte ki, hogy Isak mihamarabb felépül és újra pályára léphet még a szezon során.

A brit The Athletic újságírója, David Ornstein korábbi értesülései szerint Isak legkorábban tavasszal térhet vissza, és 

nagy eséllyel ki kell hagynia a szezon jelentős részét. A lábtörés ugyanis általában három-négy hónap rehabilitációt igényel.

Isak számára ez a legújabb csapás egy küzdelmes szezonban: a nyáron rekordösszegért, 125 millió fontért szerződött Newcastle-ből a Mersey-partiakhoz, ám eddig nem tudta megmutatni, miért is adtak ki ennyi pénzt érte. A támadó mindössze 16 mérkőzésen lépett pályára, ezekből 10-szer kezdőként, és három gólt szerzett.

A hírek szerint a Liverpool Isak sérülése miatt komolyan fontolgatja, hogy már januárban új támadót igazoljon. 

A klub célkeresztjében a Bournemouth 25 éves ghánai támadója, Antoine Semenyo állhat, akinek szerződésében 65 millió fontos kivásárlási záradék szerepel

 – ezt január első felében aktiválhatja bármely érdeklődő csapat.  

Dráma és katarzis – Mi kerül a magyar sport hatalmas karácsonyfája alá?
Szoboszlai példaképe bármit megtenne a Liverpoolért
Szoboszlai szerelmi vallomást kapott Liverpoolban
Szörnyű hírek érkeztek Szoboszlai csapattársáról: máris drasztikus lépésre készül a Liverpool

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

Részletek itt! 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!