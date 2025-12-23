Nagy az aggodalom Liverpoolban: megműtötték Szoboszlai Dominik csapattársát

Megműtötték Szoboszlai Dominik csapattársát: az orvosi vizsgálatok kimutatták, hogy Alexander Isak bokasérülése szárkapocscsont-töréssel járt, ezért az azonnali műtét elengedhetetlenné vált.
Nagy az aggodalom Szoboszlaiéknál: mi lesz Isakkal?
A beavatkozást hétfőn sikeresen elvégezték, és a klub közleménye szerint a játékos rehabilitációja hamarosan az AXA edzőközpontban folytatódik.
A visszatérés pontos időpontját egyelőre nem tűzték ki, de a Liverpool a reményét fejezte ki, hogy Isak mihamarabb felépül és újra pályára léphet még a szezon során.
A brit The Athletic újságírója, David Ornstein korábbi értesülései szerint Isak legkorábban tavasszal térhet vissza, és
nagy eséllyel ki kell hagynia a szezon jelentős részét. A lábtörés ugyanis általában három-négy hónap rehabilitációt igényel.
Isak számára ez a legújabb csapás egy küzdelmes szezonban: a nyáron rekordösszegért, 125 millió fontért szerződött Newcastle-ből a Mersey-partiakhoz, ám eddig nem tudta megmutatni, miért is adtak ki ennyi pénzt érte. A támadó mindössze 16 mérkőzésen lépett pályára, ezekből 10-szer kezdőként, és három gólt szerzett.
A hírek szerint a Liverpool Isak sérülése miatt komolyan fontolgatja, hogy már januárban új támadót igazoljon.
A klub célkeresztjében a Bournemouth 25 éves ghánai támadója, Antoine Semenyo állhat, akinek szerződésében 65 millió fontos kivásárlási záradék szerepel
– ezt január első felében aktiválhatja bármely érdeklődő csapat.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
