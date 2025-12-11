Kedden este az Origón is beszámoltunk arról, hogy a Liverpool 1-0-ra megverte a házigazda Intert a Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában. A meccsen egy hajrában lőtt tizenegyes döntött, egészen pontosan még a 85. percben Bastoni rángatta meg teljesen feleslegesen Wirtz mezét a tizenhatoson belül, a játékvezető pedig némi videózás után tizenegyest ítélt. A labda mögé Szalah távollétében Szoboszlai Dominik állt, és kíméletlenül lőtt a bal kapufa mellé. A három ponttal a Vörösök a tabella 9. helyén állnak a teljes hatodik fordulót követően (még két alapszakasz mérkőzés lesz januárban) 12 megszerzett ponttal. Az Internek is 12 pontja van, de a plusz nyolcas gólkülönbségüknek köszönhetően az olaszok ezzel a hatodik, egyenes ági továbbjutást jelentő helyen állnak a 36-os tabellán.

Szoboszlai Dominik gólja döntött az Inter ellen a BL-ben

Fotó: LUCA ROSSINI / NurPhoto

Szoboszlai Dominik esélyt sem adott a kapusnak

Ahogy a lenti felvételen is látható, a magyar válogatott csapatkapitánya olyan erővel és annyira jó helyre lőtte a labdát, hogy az Inter kapusának egyszerűen esélye sem volt a védésre. Valahogy így kell lőni egy tökéletes tizenegyest.