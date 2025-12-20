A Liverpool Londonba látogat szombaton kora este a Premier League 17. fordulójában, hogy a Tottenham vendége legyen. A hazaiak 16 kör után mindössze 22 pontot gyűjtöttek, amivel a tabella 11. helyén állnak, legutóbb a Nottingham simán, 3-0-ra verte őket, de a legutolsó öt bajnokin is csak egyszer tudtak a fővárosiak győzni. A vendégek sem a legjobb napjaikat futják, 26 ponttal a hetedikek, legutóbbi öt PL-meccsükből kettőt nyertek meg kettő döntetlen és egy vereség mellett (érdekes közös pont a két csapat közelmúltjából, hogy a Nottingham a Poolt is 3-0-ra verte). Szoboszlai Dominik és a társai pénteken egy egymás elleni csatával hangolódtak a szombati összecsapásra.

Szoboszlai Dominik a győztes csapat tagja volt

Fotó: NIKKI DYER / Liverpool FC

Szoboszlai Dominik már nyert egyet pénteken

A magyar játékos a Liverpool pénteki edzésén a vörösöket erősítette, akik a lila mezes csapattársak ellen léptek pályára, és nyertek 2-1-re a tréningen, ahogy a lenti videón is látszik. El is készült a győztes alakulatról a csoportkép, középen Szoboszlaival.