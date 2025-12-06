„Hagytuk, hogy visszajöjjenek 2–0 után, aztán 2–2 lett. Utána jól reagáltunk, de megint kaptunk egy gólt, így 3–3 lett. Nem könnyű, amikor ilyen hosszú ideje nem nyersz. Ennél a klubnál ehhez nem vagyunk hozzászokva. Egyféleképpen tudunk ebből kimászni, együtt” – mondta a BBC-nek a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik.

Sokáig úgy tűnt, Szoboszlai Dominik győztes gólt szerzett

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik a Sky Sportsnak is nyilatkozott

„Nem tudom, mi történt 2–0 után. Azt hiszem, elhittük, hogy a meccs már megvan, pedig a mérkőzés elején is beszéltük, hogy ez pont az a fajta meccs, ahol sosem szabad alábecsülni az ellenfelet. Talán a tizenegyesük után lendületbe jöttek. Mi visszajöttünk, ami jó reakció volt, de pontrúgásból gólt kapni újra… ez a lehető legrosszabb” – mondta Szoboszlai, aki szerint az önbizalmukkal is gond lehet.

„Nem tudom, lehet, hogy igazad van, de 2–2 után megmutattuk a mentalitásunkat és hogy tudunk reagálni. Tudtuk, hogy hibát követtünk el azzal, hogy hagytuk őket visszajönni.

Ami az öltözőben történik, az ott is marad, az nem tartozik a nyilvánosságra. Nekünk kell kezelni, nekünk kell megoldásokat találni.

Mindig van új lehetőség: kedden vagy hétvégén, de vannak olyan pillanatok, amikor magadba kell nézned. Haza kell menned, és feltenni a kérdést: mindent megtettem, amit lehetett? Ha a válasz igen, akkor folytatni kell, és vissza fog jönni a lendület” – mondta Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, hogy ez lenne-e a tavalyi bajnokcsapat.

„Jó kérdés. Erről nehéz beszélni.

Tavaly bajnokok lettünk, most meg már azt sem tudom, hányadikak vagyunk.

Minden csapat jól teljesít. Mindenki szeretne nyerni a bajnok ellen, és ezt tudtuk a szezon előtt is. Megoldásokat kell találnunk, reagálnunk kell, és mindenkinek felelősséget kell vállalnia. Nem csak az idősebbeknek, vagy azoknak, akik régóta itt vannak. Mindannyiunknak ki kell mennünk a pályára, és megmutatni, hogy készek vagyunk harcolni ezért a címerért.”

Szoboszlai gólja:

A Liverpool sorozatban a harmadik bajnokiján maradt veretlen, de ezek közül csak egyet nyert meg, a West Ham United ellen, hét közben a Sunderland ellen játszottak döntetlent, és a címvédő nyolcadik a tabellán.

