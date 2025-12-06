Live
Szoboszlai Dominik gólt szerzett a Liverpool Leeds elleni bajnokiján, de a sikerhez ez is kevés volt. Szoboszlai Dominik 2–2 után szerzett gólt, sokáig úgy tűnt, ez lesz a csapata győztes gólja, de a 95. percben újra egyenlített a Leeds. Az angol sajtó munkatársai a meccs után a Liverpool harmadik góljának szerzőjét kérdezték.

„Hagytuk, hogy visszajöjjenek 2–0 után, aztán 2–2 lett. Utána jól reagáltunk, de megint kaptunk egy gólt, így 3–3 lett. Nem könnyű, amikor ilyen hosszú ideje nem nyersz. Ennél a klubnál ehhez nem vagyunk hozzászokva. Egyféleképpen tudunk ebből kimászni, együtt” – mondta a BBC-nek a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik.

Sokáig úgy tűnt, Szoboszlai Dominik győztes gólt szerzett
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Szoboszlai Dominik a Sky Sportsnak is nyilatkozott

„Nem tudom, mi történt 2–0 után. Azt hiszem, elhittük, hogy a meccs már megvan, pedig a mérkőzés elején is beszéltük, hogy ez pont az a fajta meccs, ahol sosem szabad alábecsülni az ellenfelet. Talán a tizenegyesük után lendületbe jöttek. Mi visszajöttünk, ami jó reakció volt, de pontrúgásból gólt kapni újra… ez a lehető legrosszabb” – mondta Szoboszlai, aki szerint az önbizalmukkal is gond lehet.

„Nem tudom, lehet, hogy igazad van, de 2–2 után megmutattuk a mentalitásunkat és hogy tudunk reagálni. Tudtuk, hogy hibát követtünk el azzal, hogy hagytuk őket visszajönni. 

Ami az öltözőben történik, az ott is marad, az nem tartozik a nyilvánosságra. Nekünk kell kezelni, nekünk kell megoldásokat találni. 

Mindig van új lehetőség: kedden vagy hétvégén, de vannak olyan pillanatok, amikor magadba kell nézned. Haza kell menned, és feltenni a kérdést: mindent megtettem, amit lehetett? Ha a válasz igen, akkor folytatni kell, és vissza fog jönni a lendület” – mondta Szoboszlai, akit arról is kérdeztek, hogy ez lenne-e a tavalyi bajnokcsapat.

„Jó kérdés. Erről nehéz beszélni. 

Tavaly bajnokok lettünk, most meg már azt sem tudom, hányadikak vagyunk. 

Minden csapat jól teljesít. Mindenki szeretne nyerni a bajnok ellen, és ezt tudtuk a szezon előtt is. Megoldásokat kell találnunk, reagálnunk kell, és mindenkinek felelősséget kell vállalnia. Nem csak az idősebbeknek, vagy azoknak, akik régóta itt vannak. Mindannyiunknak ki kell mennünk a pályára, és megmutatni, hogy készek vagyunk harcolni ezért a címerért.”

Szoboszlai gólja:

A Liverpool sorozatban a harmadik bajnokiján maradt veretlen, de ezek közül csak egyet nyert meg, a West Ham United ellen, hét közben a Sunderland ellen játszottak döntetlent, és a címvédő nyolcadik a tabellán.
 

 

