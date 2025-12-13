A Liverpool Hugo Ekitike két góljának köszönhetően magabiztos 2-0-s győzelmet aratott az Anfield Roadon a Brighton ellen. Szoboszlai Dominik a jobb szélen kezdett, majd Mohamed Szalah becserélését követően egy sorral hátrébb került, de jobbhátvédként is remek teljesítményt nyújtott. A magyar válogatott csapatkapitánya végül 83 percet tölött a pályán, úgy tűnt, Arne Slot vezetőedző elővigyázatosságból cserélte le.
Arne Slot vészjóslóan beszélt Szoboszlai Dominikról
A 25 éves futballista a második félidőben egy ütközést követően fájdalmas arccal terült el a földön és a bokáját fájlalta. Szoboszlait néhány percig ápolták, majd vissza tudott térni, de Slot a hajrában lehozta.
A bokájával támadt gond. Amikor megláttam, nem nézett ki túl jól, de hihetetlen mentalitása van, úgyhogy reméljük a legjobbakat”
– mondta a holland edző, akinek a szavaiból nem derült ki, hogy vajon Szoboszlainak ki kell-e hagynia mérkőzést vagy mérkőzéseket a jövőben.
Az első félidőben sérülés miatt lecserélt Joe Gomezről Slot azt mondta, az angol védő a Tottenham Hotspur elleni meccset minden bizonnyal kihagyja, a kétgólos Hugo Ekitikét pedig azért hozta le a 78. percben, mert a francia csatár görcsöt kapott és már alig tudott járni.
