A Liverpoolt ezúttal jobbhátvédként segítette győzelemhez Szoboszlai Dominik, aki ezen a poszton is remekül játszott megint. A Brighton elleni bajnokin azonban kellemetlen helyzetbe került a magyar válogatott csapatkapitánya, miután egy ütközést követően a földre esett. A bokáját fájlaló játékos végül folytatta a meccset, de a 83. percben Arne Slot lecserélte. Egyelőre nem tudni, pályára léphet-e a Tottenham elleni PL-meccsen Szoboszlai, akinek a sárga lapjai miatt elővigyázatosnak kell lennie.

Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalta, lecserélték a Brighton elleni meccs hajrájában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik így kerülheti el az eltiltást?

A 25 éves középpályás az Everton, a Chelsea, az Aston Villa és a Manchester City elleni meccseken kapott sárgát, így egy esetleges következő figyelmeztetés egy mérkőzésre szóló eltiltást vonna maga után. A szabályok értelmében azok a játékosok, akik az első 19 Premier League-meccsen öt sárga lapot kapnak, egy mérkőzéses eltiltásban részesülnek.

Szoboszlai a Liverpool előző öt PL-találkozóján nem kapott sárgát, és még három meccset kellene figyelmeztetés nélkül lehoznia, hogy elkerülje a büntetést, hiszen az angol bajnokságból eddig 16 forduló telt el.

Ha a magyar játékosnak a bokaproblémái miatt meccset vagy meccseket kellene kihagynia, az óriási veszteség lenne a Liverpoolnak, mivel jeleneg ő a legjobb formában lévő játékosa a Vörösöknek.

Ugyanakkor, ha három meccset kihagyna, biztosan nem kapna újabb sárga lapot, így nem kellene aggódnia sem egy esetleges eltiltás miatt.

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni meccsen is remekelt

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpoolnak azonban az is nagy csapás lenne, ha csak egyetlen meccsen nélkülöznie kellene Szoboszlait, aki ebben a szezonban 23 találkozón 5 gólt lőtt és 5 gólpasszt adott, valamint bizonyította, hogy több poszton is remekül megállja a helyét. A PL-címvédőnél van miért aggódni, Arne Slot abban bízik, hogy Szoboszlai sérülése nem komoly, és már a Tottenham elleni bajnokin pályára léphet.

