A Liverpool legjobb formában lévő játékosát Arne Slot vezetőedző a Brighton elleni bajnoki hajrájában lecserélte. Szoboszlai Dominik egy ütközés után a bokáját fájlalta, de egyelőre nem tudni, hogy pályára léphet-e a következő meccsen. A 25 éves középpályás kapcsán a sárga lapjai miatt is aggódhat a Liverpool, mert egy újabb figyelmeztetés eltiltáshoz vezethet.

A Liverpoolt ezúttal jobbhátvédként segítette győzelemhez Szoboszlai Dominik, aki ezen a poszton is remekül játszott megint. A Brighton elleni bajnokin azonban kellemetlen helyzetbe került a magyar válogatott csapatkapitánya, miután egy ütközést követően a földre esett. A bokáját fájlaló játékos végül folytatta a meccset, de a 83. percben Arne Slot lecserélte. Egyelőre nem tudni, pályára léphet-e a Tottenham elleni PL-meccsen Szoboszlai, akinek a sárga lapjai miatt elővigyázatosnak kell lennie.

Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalta, lecserélték a Brighton elleni meccs hajrájában
Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalta, lecserélték a Brighton elleni meccs hajrájában
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik így kerülheti el az eltiltást? 

A 25 éves középpályás az Everton, a Chelsea, az Aston Villa és a Manchester City elleni meccseken kapott sárgát, így egy esetleges következő figyelmeztetés egy mérkőzésre szóló eltiltást vonna maga után. A szabályok értelmében azok a játékosok, akik az első 19 Premier League-meccsen öt sárga lapot kapnak, egy mérkőzéses eltiltásban részesülnek. 

Szoboszlai a Liverpool előző öt PL-találkozóján nem kapott sárgát, és még három meccset kellene figyelmeztetés nélkül lehoznia, hogy elkerülje a büntetést, hiszen az angol bajnokságból eddig 16 forduló telt el.

Ha a magyar játékosnak a bokaproblémái miatt meccset vagy meccseket kellene kihagynia, az óriási veszteség lenne a Liverpoolnak, mivel jeleneg ő a legjobb formában lévő játékosa a Vörösöknek. 

Ugyanakkor, ha három meccset kihagyna, biztosan nem kapna újabb sárga lapot, így nem kellene aggódnia sem egy esetleges eltiltás miatt.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on December 13, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik a Brighton elleni meccsen is remekelt
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

A Liverpoolnak azonban az is nagy csapás lenne, ha csak egyetlen meccsen nélkülöznie kellene Szoboszlait, aki ebben a szezonban 23 találkozón 5 gólt lőtt és 5 gólpasszt adott, valamint bizonyította, hogy több poszton is remekül megállja a helyét. A PL-címvédőnél van miért aggódni, Arne Slot abban bízik, hogy Szoboszlai sérülése nem komoly, és már a Tottenham elleni bajnokin pályára léphet.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

