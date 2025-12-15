A szombaton bokasérülést szenvedett Szoboszlai Dominik kihagyhatja a Liverpool következő bajnoki mérkőzését, amelyet a Vörösök szombaton a Tottenham Hotspur otthonában játszanak. Szoboszlai a sérüléséig a Liverpool egyik legtöbb időt a pályán töltő játékosa volt.
A Liverpool szurkolói oldalának hétfői beszámolója szerint Szoboszlai sérülése a sűrű menetrend miatt is bekövetkezhetett, és sajnálatosan azelőtt történt, hogy a jövőben ritkábban játszik majd a csapat.
A címvédő Liverpool 2-0-s sikerével zárult Brighton elleni PL-mérkőzésen Szoboszlait ápolni kellett, majd a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző.
Szoboszlai nélkül nehéz lesz
„Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!” – fogalmazott a találkozót követően a magyar futballistáról Slot.
A Liverpool a hatodik, a házigazda Tottenham a 11. helyről várja a szombati ütközetet.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!