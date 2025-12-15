A Liverpool szurkolói oldalának hétfői beszámolója szerint Szoboszlai sérülése a sűrű menetrend miatt is bekövetkezhetett, és sajnálatosan azelőtt történt, hogy a jövőben ritkábban játszik majd a csapat.

Arne Slotnak legelább egy meccsre biztosan nélkülöznie kell Szoboszlai Dominikot

Fotó: BEN STANSALL / AFP

A címvédő Liverpool 2-0-s sikerével zárult Brighton elleni PL-mérkőzésen Szoboszlait ápolni kellett, majd a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző.

Szoboszlai nélkül nehéz lesz

„Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!” – fogalmazott a találkozót követően a magyar futballistáról Slot.

A Liverpool a hatodik, a házigazda Tottenham a 11. helyről várja a szombati ütközetet.