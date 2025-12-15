Live
A szombaton bokasérülést szenvedett Szoboszlai Dominik kihagyhatja a Liverpool következő bajnoki mérkőzését, amelyet a Vörösök szombaton a Tottenham Hotspur otthonában játszanak. Szoboszlai a sérüléséig a Liverpool egyik legtöbb időt a pályán töltő játékosa volt.

A Liverpool szurkolói oldalának hétfői beszámolója szerint Szoboszlai sérülése a sűrű menetrend miatt is bekövetkezhetett, és sajnálatosan azelőtt történt, hogy a jövőben ritkábban játszik majd a csapat.

Liverpool's Dutch manager Arne Slot (R) embraces Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) on the pitch after the English Premier League football match between West Ham United and Liverpool at the London Stadium, in London on November 30, 2025. Liverpool won the game 2-0. (Photo by Ben STANSALL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Arne Slotnak legelább egy meccsre biztosan nélkülöznie kell Szoboszlai Dominikot
Fotó: BEN STANSALL / AFP

A címvédő Liverpool 2-0-s sikerével zárult Brighton elleni PL-mérkőzésen Szoboszlait ápolni kellett, majd a 83. percben lecserélte őt Arne Slot vezetőedző.

Szoboszlai nélkül nehéz lesz

„Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!” – fogalmazott a találkozót követően a magyar futballistáról Slot.

A Liverpool a hatodik, a házigazda Tottenham a 11. helyről várja a szombati ütközetet.

 

