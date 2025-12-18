Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Brüsszeli hübrisz a csúcson – Orbán Viktor nem finomkodott

Vigyázat!

Borzalmas új átverés terjed! Az összes pénzét elvehetik a csalók

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Brighton elleni Premier League-meccsen bokasérülést szenvedett a Liverpool magyar sztárja. Szoboszlai Dominik állapota miatt érthetően aggódni kezdtek a Vörösök szurkolói, ám akadtak olyanok, akik kifejezetten örültek a 25 éves középpályás sérülésének.

Szoboszlai Dominik a Brighton elleni bajnokin egy ütközést követően a bokájához kapott, és dühében a földet csapkodta. A magyar válogatott csapatkapitánya végül folytatni tudta a játékot, később azonban Arne Slot lecserélte. A 25 éves középpályás sérülése miatt nagy lett az aggodalom Liverpoolban, hiszen a csapat legjobb formában futballozó játékosáról van szó, akinek a kiválása óriási veszteség volna a klub számára. Szoboszlai állapotával kapcsolatban azonban nem mindenki mutatott együttérzést, a magyar játékost felháborító üzenetekkel támadták a közösségi médiában.

Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalta, lecserélték a Brighton elleni meccs hajrájában
Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalta, lecserélték a Brighton elleni meccs hajrájában
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominikot aljas módon sértegetik

A Bors észrevette, hogy a különböző közösségi felületeken milyen szégyenteljes üzenetek jelentek meg, a Liverpool klasszisát egészen kicsinyes és aljas módon sértegették egyesek. „Remélem, soha nem lép pályára a falábú” – írta az egyik rosszindulatú kommentelő. „Azért cserélték le, mert gagyi játékos. Céltalanul rohangál, ügyetlen” – jegyezte meg egy másik hozzászóló. 

Akkor így végre nem fog 10 emberrel játszani a Pool” 

– írta egy kárörvendő drukker, aki szerint, ha Szoboszlai játszik, akkor csak gyengíti a csapatát.

Szoboszlai felépülése jól halad, már a Tottenham ellen ott lenne a pályán
Szoboszlai Dominik már sokszor bizonyította, hogy nélkülözhetetlen a Liverpool számára
Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mikor térhet vissza Szoboszlai?

Szoboszlait hiába kritizálják, a magyar válogatott csapatkapitánya Arne Slot egyik, ha nem a legfontosabb játékosa, gyakorlatilag kihagyhatatlan a Liverpoolból. A 25 éves középpályás gólokat szerez, gólpasszokat ad, és több poszton is klasszis teljesítményre képes. Természetesen az üzenetek többsége azért pozitív, rengetegen azt kívánják, hogy a Liverpool alapembere mihamarabb felépüljön.

Szoboszlai sérülése kapcsán egyébként jó hírek is érkeztek. A vizsgálatok megnyugtatták a szakmai stábot, hogy nem kell hosszabb kihagyástól tartani, így a magyar játékos akár már a Tottenham elleni, hétvégi rangadón is pályára léphet.

Kapcsolódó cikkek

Benéztek a Liverpool öltözőjébe: döbbenetes kép Szoboszlai Dominikról
Nem a legdrágább megoldás vált be, de megvan a Liverpool Szalah-pótléka
Kirúgják a sztáredzőt? Fontos döntés született Szoboszlaiék hétvégi rangadója előtt

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt! 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!