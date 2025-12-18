Szoboszlai Dominik a Brighton elleni bajnokin egy ütközést követően a bokájához kapott, és dühében a földet csapkodta. A magyar válogatott csapatkapitánya végül folytatni tudta a játékot, később azonban Arne Slot lecserélte. A 25 éves középpályás sérülése miatt nagy lett az aggodalom Liverpoolban, hiszen a csapat legjobb formában futballozó játékosáról van szó, akinek a kiválása óriási veszteség volna a klub számára. Szoboszlai állapotával kapcsolatban azonban nem mindenki mutatott együttérzést, a magyar játékost felháborító üzenetekkel támadták a közösségi médiában.

Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalta, lecserélték a Brighton elleni meccs hajrájában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominikot aljas módon sértegetik

A Bors észrevette, hogy a különböző közösségi felületeken milyen szégyenteljes üzenetek jelentek meg, a Liverpool klasszisát egészen kicsinyes és aljas módon sértegették egyesek. „Remélem, soha nem lép pályára a falábú” – írta az egyik rosszindulatú kommentelő. „Azért cserélték le, mert gagyi játékos. Céltalanul rohangál, ügyetlen” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Akkor így végre nem fog 10 emberrel játszani a Pool”

– írta egy kárörvendő drukker, aki szerint, ha Szoboszlai játszik, akkor csak gyengíti a csapatát.

Szoboszlai Dominik már sokszor bizonyította, hogy nélkülözhetetlen a Liverpool számára

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Mikor térhet vissza Szoboszlai?

Szoboszlait hiába kritizálják, a magyar válogatott csapatkapitánya Arne Slot egyik, ha nem a legfontosabb játékosa, gyakorlatilag kihagyhatatlan a Liverpoolból. A 25 éves középpályás gólokat szerez, gólpasszokat ad, és több poszton is klasszis teljesítményre képes. Természetesen az üzenetek többsége azért pozitív, rengetegen azt kívánják, hogy a Liverpool alapembere mihamarabb felépüljön.

Szoboszlai sérülése kapcsán egyébként jó hírek is érkeztek. A vizsgálatok megnyugtatták a szakmai stábot, hogy nem kell hosszabb kihagyástól tartani, így a magyar játékos akár már a Tottenham elleni, hétvégi rangadón is pályára léphet.

