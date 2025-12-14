A Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló címvédő Liverpool Hugo Ekitiké duplájával magabiztosan, 2-0-ra nyert a Brighton ellen.

Szoboszlai Dominik a bokáját fájlalta, lecserélték a hajrában

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlaiért aggódnak Liverpoolban

A Vörösök győzelme azonban könnyen lehet, hogy vezéráldozattal járt, ugyanis Szoboszlai Dominikot bokasérülés miatt le kellett cserélni, a csapat edzője, Arne Slot pedig a mérkőzés után nem volt túl bizakodó egyik legjobb játékosa sérülése kapcsán.

„Nem nézett ki jól, amikor láttam. De hihetetlen a mentalitása, így reméljük a legjobbakat!” – mondta szűkszavúan a holland tréner.

A Liverpool egyelőre nem közölt részleteket a magyar válogatott csapatkapitányának állapotáról, így bizonytalan, mennyire súlyos a sérülése. Szoboszlai egyébként a 70. percben sérült meg, amikor a Brighton japán játékosa, Kaoru Mitoma – nem szándékosan – megrúgta a bokáját ezt követően pedig a fájdalomtól eltorzult arccal a földre zuhant. A 25 éves középpályás ugyan rövid ápolás után folytatni tudta a játékot, de a 83. percben Arne Slot lecserélte.

Szoboszlai kiesése nagy veszteség lenne a Liverpool számára, lévén csapata abszolút húzóembere az idei szezonban, ráadásul több sérültje is van a Premier League címvédőjének, köztük Alexander Isak, Cody Gakpo, Jeremie Frimpong és Wataru Endo és Joe Gomez sem bevethető.