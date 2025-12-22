A Liverpool fontos győzelmet aratott szombaton a Tottenham Hotspur ellen, de az őrült összecsapáson több kulcsember is kiesett a csapatból. A legfontosabb hiányzó Szoboszlai Dominik lesz, aki ötödik sárga miatt fog hiányozni, pedig elkerülhette volna az eltiltást.
Szoboszlai Dominik hiányzása duplán fájhat
Szoboszlai Dominik nemcsak azért fog hiányozni, mert az eddigi szezonban a csapat legjobbja volt, hanem azért is, mert a Spurs ellen is láthattuk, több poszton is szükség volt rá. Joe Gomez továbbra is sérült, az őt helyettesítő Conor Bradley is megsérült, így Szoboszlainak megint a védelemben kellett helytállnia, amit meg is tett. Az külön érdekesség, hogy a csereként beállt Jeremie Frimpong szélsőként szerepelt, így a beállása után is Szoboszlai maradt a jobboldali védő.
Conor Bradley-t félidőben kellett lecserélni, egy ütközés után szedett össze sérülést, Arne Slot azonban nem tudta megerősíteni, mennyit kell majd kihagynia. A 22 éves játékos ebben a szezonban a lehetséges 17-ből csak kilenc Premier League-meccsen kezdett. Bradley az elmúlt két és fél évben hat alkalommal volt sérült, az északír válogatott játékos szombat este tért vissza eltiltása után, és kezdőként lépett pályára a Tottenham ellen.
A csereként beállt és gólt szerzett Alexander Isak is csatlakozott a sérültlistához, ami azért lehet fájó, mert a csereként beállt svéd csatár éppen gólszerzés közben sérült meg, miután összekulcsolták a lábát, csúnyán kifordult térde, az sem kizárt, hogy szalagsérülést szenvedett és hosszú időre kidőlt. A Liverpoolnál attól tartanak, hogy Alexander Isak súlyos sérülést szenvedett, erről szóltak a vasárnapi híradások. Isak csak a második Premier League-gólját szerezte a Liverpool játékosaként, majd a Tottenham tizenhatosán belül szabálytalankodtak vele szemben. A 125 millió fontért nyáron szerződtetett támadó a Liverpool orvosi stábjának segítségével hagyta el a pályát – mindössze 15 perccel azután, hogy félidőben csereként beállt.
Isak szezonját eddig is sérülések nehezítették: a Newcastle Unitedtől való érkezésekor térdproblémával küzdött, majd októberben öt mérkőzést kihagyott ágyéksérülés miatt. Egy hosszabb kihagyás most különösen rosszkor jönne Arne Slot számára, éppen akkor, amikor az új igazolás kezdett beilleszkedni.
Ez tovább mélyítené a Liverpool támadósorának gondjait, hiszen Mohamed Szalah akár több mint egy hónapig is hiányozhat, mivel az egyiptomi válogatottal az Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, míg Cody Gakpo szintén sérült.
Bizakodásra daht okot ugyanakkor, hogy Florian Wirtz és Hugo Ekitiké is egyre jobb formába lendül. Ők ketten voltak a Spurs elleni meccs legjobbjai: Wirtznek ugyan gólja még nincs a csapatban, de gólpasszt adott a Spurs ellen, miközben Eitiké gólt is szerzett, az utolsó bajnokiján már ötöt.
A Liverpoolra óriási menetelés vár, 27-én jön a Wolves elleni bajnoki, majd elsején jön a Leeds, ezt követően háromnaponta játszanak majd Sloték, sorrendben:
- Január 4.: Fulham–Liverpool
- Január 8.: Arsenal–Liverpool
- Január 12.: Liverpool–Barnsley (FA-kupa)
- Január 17.: Liverpool–Burnley
- Január 21.: Marseille–Liverpool (Bajnokok Ligája)
- Január 24.: Bournemouth–Liverpool
- Január 28.: Liverpool–Qarabag (BL)
- Január 31.: Liverpool–Newcastle
A nagy menetelésben segíthet akár Harvey Elliott is, aki egyelőre nem kap lehetőséget az Aston Villánál a Liverpool kölcsönjátékosaként. Az angol utánpótlás-válogatott középpályás még tinédzserként érkezett az Anfieldre a Fulhamtől, és azóta közel 150 meccsen lépett pályára a Liverpool színeiben, ezeken 15 gólt szerzett. Arne Slot irányítása alatt nem kapott lehetőséget rendszeresen, ezért Elliott az Aston Villához került egy szezonra kölcsönbe. Az üzlet értelmében a megállapodás 30 millió fontért véglegessé válhatott volna, amennyiben a játékos elér egy előre meghatározott mérkőzésszámot, de október óta a keretbe sem tud bekerülni.
Ez már az új Liverpool?
A minden sorozatot figyelembe véve hatmeccses veretlenségi sorozat elhallgattatta az Anfielden kialakult válságról szóló hangokat, és jelentősen csökkentette a nyomást Arne Slot vezetőedzőn. A Vörösök az elmúlt öt bajnokin 11 pontot gyűjtöttek a megszerezhető 15-ből, a Bajnokok Ligájában pedig egy impozáns idegenbeli győzelemmel erősítették meg pozíciójukat az olasz Inter ellen.
A hangulat teljesen megváltozott azóta, hogy november végén megalázó, 4–1-es vereséget szenvedtek hazai pályán a PSV-től, amelyet hasonlóan fájdalmas kudarcok előztek meg a Nottingham Forest és a Manchester City ellen.
A mélypontról felállva a Premier League címvédője most pontazonossággal áll a negyedik helyezett Chelsea-vel.
A Spurs elleni siker kapcsán az lehetett aggasztó, hogy kettős emberelőnyben is védekeznie kellett a Liverpoolnak.
„Ami a legjobban fájt, az az volt, hogy a kilenc perc hosszabbításból – ami végül tíz lett – szerintem 95 százalékban náluk volt a labda. Valahányszor megszereztük, azonnal elrúgtuk vagy elajándékoztuk. Hihetetlen volt, hogy nem tudtuk egy kicsit tovább megtartani. Úgy nézett ki, mintha mi lennénk kilencen, ők pedig tizenegyen, mert támadás támadást követett” – mondta a meccs után Slot, aki Frimpongot is lecserélte, mert 30 másodpercig sem merte megkockáztatni, hogy emberhátrányba kerüljenek a szélső sérülése miatt.
Beszédes adat, hogy amikor Alisson a hajrában védte Pedro Porro egyenlítési kísérletét, az azt megelőző hat lövés mind a Tottenhamé volt. Most pár nap pihenő jön, aztán a Wolves elleni meccs, a kiesőjelölt ellen pedig újabb felállással kell kísérleteznie Slotnak, hiszen olyan bajnoki kezdője még nem volt, amiben nem volt ott Szoboszlai Dominik.
Karácsony napján nem lesz edzés, Slot szabadnapot adott a játékosoknak, akik a Tottenham Hotspur Stadionban aratott győzelem után közös ünnepi vacsorára indultak, így egy lelkileg feltöltődött csapat kezdheti meg a nagy sorozatot.
- További cikkek: