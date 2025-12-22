A Liverpool fontos győzelmet aratott szombaton a Tottenham Hotspur ellen, de az őrült összecsapáson több kulcsember is kiesett a csapatból. A legfontosabb hiányzó Szoboszlai Dominik lesz, aki ötödik sárga miatt fog hiányozni, pedig elkerülhette volna az eltiltást.

Szoboszlai Dominik nem játszhat a Liverpool következő meccsén

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Szoboszlai Dominik hiányzása duplán fájhat

Szoboszlai Dominik nemcsak azért fog hiányozni, mert az eddigi szezonban a csapat legjobbja volt, hanem azért is, mert a Spurs ellen is láthattuk, több poszton is szükség volt rá. Joe Gomez továbbra is sérült, az őt helyettesítő Conor Bradley is megsérült, így Szoboszlainak megint a védelemben kellett helytállnia, amit meg is tett. Az külön érdekesség, hogy a csereként beállt Jeremie Frimpong szélsőként szerepelt, így a beállása után is Szoboszlai maradt a jobboldali védő.

Conor Bradley-t félidőben kellett lecserélni, egy ütközés után szedett össze sérülést, Arne Slot azonban nem tudta megerősíteni, mennyit kell majd kihagynia. A 22 éves játékos ebben a szezonban a lehetséges 17-ből csak kilenc Premier League-meccsen kezdett. Bradley az elmúlt két és fél évben hat alkalommal volt sérült, az északír válogatott játékos szombat este tért vissza eltiltása után, és kezdőként lépett pályára a Tottenham ellen.

A csereként beállt és gólt szerzett Alexander Isak is csatlakozott a sérültlistához, ami azért lehet fájó, mert a csereként beállt svéd csatár éppen gólszerzés közben sérült meg, miután összekulcsolták a lábát, csúnyán kifordult térde, az sem kizárt, hogy szalagsérülést szenvedett és hosszú időre kidőlt. A Liverpoolnál attól tartanak, hogy Alexander Isak súlyos sérülést szenvedett, erről szóltak a vasárnapi híradások. Isak csak a második Premier League-gólját szerezte a Liverpool játékosaként, majd a Tottenham tizenhatosán belül szabálytalankodtak vele szemben. A 125 millió fontért nyáron szerződtetett támadó a Liverpool orvosi stábjának segítségével hagyta el a pályát – mindössze 15 perccel azután, hogy félidőben csereként beállt.

Isak hosszabb időre kidőlhetett

Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Isak szezonját eddig is sérülések nehezítették: a Newcastle Unitedtől való érkezésekor térdproblémával küzdött, majd októberben öt mérkőzést kihagyott ágyéksérülés miatt. Egy hosszabb kihagyás most különösen rosszkor jönne Arne Slot számára, éppen akkor, amikor az új igazolás kezdett beilleszkedni.