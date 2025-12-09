A kilencpontos Liverpool a tizenkét ponttal álló Inter vendége lesz kedden 21 órától a Bajnokok Ligája főtábláján, és Arne Slot vezetőedző keretéből többek között Cody Gakpo és Federico Chiesa mellett Mohamed Szalah is hiányzik. A holland tréner a hétfő esti BL-sajtótájékoztatón elismerte, hogy az egyiptomi játékos hétvégi kifakadása okozta a mostani mellőzését. Szalah amiatt lett dühös, hogy a legutóbbi három bajnoki mindegyikét a kispadon kezdte, és közülük kétszer Slot be sem cserélte őt. Az idényben 19 tétmeccsen 5 gólnál és 3 gólpassznál járó támadóval kapcsolatban világszerte foglalkoznak, a CBS pedig arról írt, hogy közvetve Szoboszlai Dominik is az oka Szalah helyzetének.

Szoboszlai Dominik és Mohamed Szalah a Liverpool legutóbbi meccsei alapján posztriválisoknak tekinthetőek

Fotó: AFP/Paul Ellis

Szoboszlai Dominik liverpooli remeklése áll a Mohamed Szalah-ügy hátterében?

A CBS Magyar Nemzet által szemlézett elemzése arra enged következtetni, hogy Szoboszlai Dominik miatt borulhatott ki az egyiptomi futballista, hiszen immár posztriválisként tekinthet a szinte minden pozícióban bevethető magyar játékosra. A magyar válogatott csapatkapitánya a közelmúltban jobbszélsőként kapott lehetőséget a Liverpoolban, és

noha Slot egyértelműsítette, hogy hosszú távon a pálya közepén képzeli el Szoboszlait, az elmúlt mérkőzéseken a jobb oldalon is remekelt, háttérbe szorítva ezzel az ősszel ott gyengélkedő Mohamed Szalahot.

Ráadásul a CBS arra is kitért, hogy Szoboszlai jobb oldali játéka Florian Wirtz teljesítményének is jót tett, így a vezetőedző okkal gondolhatja, hogy a Vörösök jelenleg jobbak Szalah nélkül.

A szombati, Brighton elleni játékában reménykedő egyiptomi támadó ráadásul hamarosan a december 21. és január 18. között sorra kerülő Afrikai Nemzetek Kupáján szerepel, a visszatérése után viszont ismét visszakerülhet a kezdőcsapatba, ha nem a közösségi médiában, hanem a pályán próbál bizonyítani. Elvégre a posztján az előző idényben ő volt a Premier League legjobb játékosa.