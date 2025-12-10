A Szoboszlai Dominikkel baráti viszonyt ápoló Mohamed Szalah a Leeds United elleni 3-3-as döntetlen után erős nyilatkozott adott, miután edzője ismét mellőzte. Az egyiptomi klasszis azt állította, klubja a „busz alá lökte őt”, megszólalásában Arne Slot vezetőedzőt sem kímélte. Az elhangzottaknak meg is lett az eredménye, Szalah nem került be az Inter elleni BL-keretbe, és egyelőre nagy esély van rá, hogy távozni fog a Liverpooltól. Az angol csapat aztán nélküle is nyerni tudott Milánóban, a mérkőzést Szoboszlai büntetőből szerzett gólja döntötte el az utolsó percekben. A magyar válogatott csapatkapitánya ismét remekül játszott, de nem úszta meg a Szalah helyzetével kapcsolatos kérdést.
Mit mondott Szoboszlai Dominik Mohamed Szalahról?
A magyar válogatott csapatkapitányától megkérdezték – mint az egyiptomival jó viszonyt ápoló csapattársat –, mit gondol Szalah helyzetéről.
Nagyon jóban vagyok vele, de ez a többi játékosra nem tartozik, kizárólag rá. Az ő döntése, mit tesz a saját életével, a saját karrierjével.
De mivel ez nem a többi játékos dolga, erről többet nem tudok mondani” – mondta szűkszavúan a kiváló középpályást, akinek ezt követően azt a kérdést szegezték, hogy szeretné-e, ha Szalah maradna a klubnál.
Ahogyan már elmondtam, ez nem a mi döntésünk. Szeretem mint embert és barátot, nagyon sokat tett ezért a klubért. De ez csak rá és a klubra tartozik”
– mondta Szoboszlai, majd arra is reagált, hogy az olaszokat feldühítette a 11-ese előtti szituáció.
„Miért dühösek? Mert gólt lőttem? Nem láttam a visszajátszásokat. A játékvezető így döntött, rá dühösek lehetnek, de szerintem rám nem” – tette hozzá a meccs legjobbjának választott magyar klasszis.
