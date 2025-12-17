A címvédő Liverpool 2-0-s sikerével zárult Brighton & Hove Albion elleni Premier League-mérkőzésen Szoboszlai Dominikot előbb a hajrában ápolni kellett, majd a 83. percben – vélhetően elővigyázatosságból – lecserélte őt Arne Slot vezetőedző. A Liverpool szurkolói oldalának hétfői beszámolója szerint a magyar válogatott csapatkapitányának sérülése a sűrű menetrend miatt is bekövetkezhetett.

Szoboszlai felépülése jól halad, már a Tottenham ellen ott lenne a pályán

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Jó hírek érkeztek Szoboszlai sérüléséről

Bár a hét elején még arról szóltak a hírek, hogy a 25 éves magyar középpályás kihagyhatja a Tottenham Hotspur elleni idegenbeli bajnokit, ám most úgy tűnik, a Liverpool szurkolói fellélegezhetnek. A világ egyik legtekintélyesebb sportlapja, a The Athletic ugyanis arról számolt be, hogy Szoboszlai reményei szerint játékra alkalmas állapotban lesz szombaton, így pályára léphet a londoni rangadón. A vizsgálatok megnyugtatták a szakmai stábot, hogy nem kell hosszabb kihagyástól tartani, Szoboszlai pedig jól reagált a kezelésekre az elmúlt napokban.

A lap hozzáteszi, hogy a Liverpool szakmai stábja is szorosan figyelemmel kíséri még a héten a játékos állapotát, mielőtt pénteken végleges döntést hozna arról, hogy szerepelhet-e a hétvégi mérkőzésen. Amennyiben Sloték úgy döntenek, hogy most hétvégén nem vállalják a kockázatot a szerepeltetésével, akkor leghamarabb december 27-én, az utolsó helyen álló Wolverhampton ellen térhet vissza.

A magyar válogatott csapatkapitánya a Brighton elleni találkozót megelőzően a szezonbeli összes PL-bajnokit végig játszotta. Az idei szezonban eddig 16 mérkőzésen kétszer volt eredményes az angol bajnokságban, emellett hat meccsen háromszor talált be a Bajnokok Ligája alapszakaszában.

Szintén pozitív hír, hogy Joe Gomez combhajlító-sérülése nem súlyos, ugyanakkor szombaton még biztosan nem léphet pályára, míg Jeremie Frimpong bizonyos gyakorlatokat már a csapattársaival együtt végzett, így hamarosan a holland jobbhátvéd is visszatérhet.