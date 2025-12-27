Live
Kitört a pánik! Atomfegyverek jelentek meg a NATO határán

Durva

Putyin elszólta magát? A 3I/ATLAS lehet Oroszország szuperfegyvere

A 2025-ös év tavasza rendkívül mozgalmas volt, hiszen Szoboszlai Dominik történelmet írva első magyarként megnyerte a Premier League-et. Szoboszlai Dominik úgy ért fel a csúcsra, hogy pár nappal korábban Jamie Carragher még eladta volna, de a nemzetközi és a hazai sportéletben is történtek más érdekességek is. Kiemelkedik a Real Madrid edzőváltása, a hazai pusztakezes bokszgála és Garami József halála is 2025 áprilisában egyesítette a hazai sportszeretőket. Rövid összeállításunkban bemutatjuk, hogy 2025-ös év negyedik hónapjában melyek voltak azok a sporthírek, amelyek az Origo Sport olvasóit a legjobban érdekelték.

Április végén vált biztossá, hogy megvan a Premier League első magyar bajnoka Szoboszlai Dominik személyében, ugyanis a Liverpool bebiztosította a bajnoki címét. Ezt követően Arne Slot a háta mögött beszélte ki Szoboszlait, majd Jürgen Klopp is üzent korábbi csapatának.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool már áprilisban bebiztosította a bajnoki címet
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik magyar zászlóval ünnepelt

A magyar szurkolók számára örökre emlékezetes marad, ahogy Szoboszlai Dominik magyar zászlóval ünnepelte a bajnoki címet, majd nem sokkal később Kerkez Milos is üzent leendő csapattársának. Hogy mit? Az ITT kiderül.

Fans crowd around as the team coach arrives ahead of the English Premier League football match between Liverpool and Tottenham Hotspur at Anfield in Liverpool, north west England on April 27, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) Szoboszlai
Galéria: Liverpooli pezsgőfürdő után Szoboszlai magyar zászlóval ünnepelte a bajnoki címet
1/18
Liverpoolban elképesztő hangulat volt a meccs előtt

Utólag, és az ősszel történtek után még megmosolyogatóbb Jamie Carragher szakértése, amiben azt fejtegette még áprilisban, hogy szerinte a Liverpoolnak egy új opciót kellene találnia Szoboszlai helyére, akit megfelelő ajánlat esetén ő el is engedne, ha nem fejlődik megfelelő mértékben a teljesítménye.

Jamie Carragher korábban is többször kritizálta Szoboszlait, februárban és márciusban is keményen támadta a Liverpool 8-asát. A Vörösök vasárnap a Tottenham ellen, pár nappal később bebiztosították a bajnok címüket.

A nemzetközi labdarúgás történései közül még kiemelkedett a Barcelona és a Real Madrid különleges kupadöntője, ami után nem sokkal kiderült, Carlo Ancelotti távozik a Real Madridtól, és az utód is hamar meglett.

Kiderült az is, miért kellett lefogni az Arsenal edzőjét és az is, hogy miért lett kilencgólos dráma az Old Traffordon, az év legőrültebb meccsén.

Meghalt Garami József, nyomorog a magyar bajnok

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a közösségi oldalán osztott egy videót arról, hogyan néztek ki a Groupama Aréna mosdói az április eleji Fradi-Újpest derbi után. A két ősi rivális a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozott, ahol a Ferencváros 3-1-re nyert, így bejutott a legjobb négy közé. A találkozó után azonban nem lehetett felhőtlen Kubatov Gábor öröme, ugyanis az újpesti szurkolók jelentős károkat okoztak a stadion mosdójában. 

Budapest, 2025. április 2. Újpesti szurkolók a labdarúgó MOL Magyar Kupa negyeddöntőjében játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkőzésen a Groupama Arénában 2025. április 2-án. MTI/Hegedüs Róbert
Az újpesti szurkolók milliós károkat okoztak a Fradi stadionjában
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kubatov a posztjában emlékeztetett rá, hogy a januári AZ Alkmaar elleni Európa-liga-meccsen a holland szurkolók is megrongálták a Groupama Aréna mosdóját.

Ennél sokkal szomorúbb hír érkezett áprilisban, ugyanis életének 86. évében meghalt Garami József, az MTK legendás edzője, a magyar labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Óriási pofonokat és közönségszórakoztató bunyókat hozott az első magyarországi pusztakezes bokszgála, amelyen összesen hét mérkőzést rendeztek az Európában is egyedülálló, kör alakú ringben.

Áprilisban számoltunk be arról is, hogy szó szerint nyomorog Kerepeczky György, a Honvéd csapatával egykor négy magyar bajnoki címet begyűjtő labdarúgó. Volt csapattársai és a szurkolók is próbálnak neki segíteni, de sajnos kevés sikerrel.

