Utólag, és az ősszel történtek után még megmosolyogatóbb Jamie Carragher szakértése, amiben azt fejtegette még áprilisban, hogy szerinte a Liverpoolnak egy új opciót kellene találnia Szoboszlai helyére, akit megfelelő ajánlat esetén ő el is engedne, ha nem fejlődik megfelelő mértékben a teljesítménye.

Jamie Carragher korábban is többször kritizálta Szoboszlait, februárban és márciusban is keményen támadta a Liverpool 8-asát. A Vörösök vasárnap a Tottenham ellen, pár nappal később bebiztosították a bajnok címüket.

A nemzetközi labdarúgás történései közül még kiemelkedett a Barcelona és a Real Madrid különleges kupadöntője, ami után nem sokkal kiderült, Carlo Ancelotti távozik a Real Madridtól, és az utód is hamar meglett.

Kiderült az is, miért kellett lefogni az Arsenal edzőjét és az is, hogy miért lett kilencgólos dráma az Old Traffordon, az év legőrültebb meccsén.

Meghalt Garami József, nyomorog a magyar bajnok

Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke a közösségi oldalán osztott egy videót arról, hogyan néztek ki a Groupama Aréna mosdói az április eleji Fradi-Újpest derbi után. A két ősi rivális a Magyar Kupa negyeddöntőjében találkozott, ahol a Ferencváros 3-1-re nyert, így bejutott a legjobb négy közé. A találkozó után azonban nem lehetett felhőtlen Kubatov Gábor öröme, ugyanis az újpesti szurkolók jelentős károkat okoztak a stadion mosdójában.

Az újpesti szurkolók milliós károkat okoztak a Fradi stadionjában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Kubatov a posztjában emlékeztetett rá, hogy a januári AZ Alkmaar elleni Európa-liga-meccsen a holland szurkolók is megrongálták a Groupama Aréna mosdóját.