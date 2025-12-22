A ClassLFC Instagram-oldalán felbukkant videó egy pubban készült: söröspoharak, őrjöngő drukkerek, és az a tipikus angol, torokból jövő kórus, amitől egyszerre lesz libabőrös és jókedvű az ember. A friss rigmus középpontjában Szoboszlai Dominik áll, a szöveg pedig olyan, mintha egy gyors, kedélyes „szurkolói szerelmi vallomás” lenne – azzal a fajta humorral, amit egy kocsma közepén, jó hangulatban találnak ki a legkönnyebben.

Szoboszlai Dominik idén parádézik, nem véletlenül a szurkolók kedvence

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Az eredeti verzió így hangzik:

“Arne said we’re gonna play him in centre mid, oh oh

Words can’t describe

When we see him in red and white

His hair is fine

He scores belters all the time

So let me tell you why I love Dom Szoboszlai”

Magyarul, a jelentését kibontva nagyjából ezt üzeni: Arne Slot középen számít rá, fontos szerepet kap a csapat szívében, és a szurkolók szerint szavakkal leírhatatlan érzés, amikor vörösben látják játszani. Aztán jön a sor, amin az internet különösen felkapta a fejét: „a haja rendben van” – kicsit abszurd, kicsit szerethető, és jó téma a kommentelőknek. A végén pedig a lényeg: Szoboszlai nemcsak betalál, hanem nagy gólokat lő. A „belter” ugyanis brit szlengben olyan gól, ami nem „csak” gól, hanem bombagól: látványos, hatalmas lövés, amire nemcsak a lelátón, hanem a kocsmában is felugrik az ember.

A Szoboszlai Dominik-dalból csengőhang lesz?

A kommentekből is az jön le, hogy a dal azonnal megmozdította a közönséget. Rengetegen egyszerűen csak örültek neki: szívecskék, lángok, „Love Dominic”, „Love it” – tiszta rajongás. Volt, aki azt írta, ettől lett jó napja, más meg már tovább is gondolta: „Siri, make this my ring tone”, vagyis csengőhangként is simán el tudná képzelni. Egy hozzászóló szerint pedig ez a felvétel „vírus” lesz – olyan rigmus, ami előbb-utóbb kikerül a pub falai közül, és megy tovább, meccsnapról meccsnapra.

Persze a szurkolói daloknál mindig van egy kis morgás is – és ez most sem maradt el. Akadt, aki Szoboszlait imádja, de magát a rigmust már kevésbé érezte eltaláltnak; a kommentekben felbukkant pár fintorgós emoji és egy-egy rövid „ez azért…” jellegű megjegyzés is. Külön mini-vita kerekedett a „His hair is fine” sorból: valaki értetlenkedve kérdezte, hogy ez most komoly-e, mire jött a válasz, hogy igen, bizony, és valahol magyar oldalról megérkezett a tökéletes lezárás is: „nincs semmi baj Szoboszlai hajával, hagyjátok már.”