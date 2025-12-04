Mint ismert, Szoboszlai Dominikék Csemszdin Talbi megpattanó lövéséből kerültek hátrányba a második félidő közepén, de Florian Wirtz megpattanó lövésével – a találatot végül Nordi Mukiele öngóljaként könyvelték el – egyenlített a Liverpool.
Ismét Szoboszlai vitt egy kis színt a Liverpool játékába
Szoboszlai Dominik az első félidőben jobboldali középpályásként szerepelt, majd a második félidőben már több kreativitás kellett a Liverpoolba, így visszakerült középre a magyar válogatott csapatkapitánya.
Szoboszlai ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a Sunderland elleni megmozdulásaiból pedig egy videó is felkerült már a világhálóra.
Az 1–1-es eredmény végül igazságosnak mondható, bár a Liverpool dominanciája alapján a győzelem sem lett volna érdemtelen. A Liverpool szombat este fél héttől az újonc Leeds United otthonában lép pályára, amely szerdán legyőzte a tabella harmadik helyén álló Chelsea-t, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese újabb kőkemény meccsnek néz elébe.
Premier League – nagyon messze a címvédés!
A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.