Mint ismert, a Liverpool 1-1-es döntetlent játszott otthon a Sunderlanddel az angol labdarúgó-bajnokság 14., hétközi fordulójában. Szoboszlai Dominik az újabb pontvesztés ellenére is kiváló teljesítményt nyújtott, ráadásul több poszton is.

Mint ismert, Szoboszlai Dominikék Csemszdin Talbi megpattanó lövéséből kerültek hátrányba a második félidő közepén, de Florian Wirtz megpattanó lövésével –  a találatot végül Nordi Mukiele öngóljaként könyvelték el – egyenlített a Liverpool.

Szoboszlai Dominik ismét büszke lehet a teljesítményére
Szoboszlai Dominik ismét büszke lehet a teljesítményére 
Fotó: ULRIK PEDERSEN / NurPhoto

Ismét Szoboszlai vitt egy kis színt a Liverpool játékába

Szoboszlai Dominik az első félidőben jobboldali középpályásként szerepelt, majd a második félidőben már több kreativitás kellett a Liverpoolba, így visszakerült középre a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott, a Sunderland elleni megmozdulásaiból pedig egy videó is felkerült már a világhálóra.

Az 1–1-es eredmény végül igazságosnak mondható, bár a Liverpool dominanciája alapján a győzelem sem lett volna érdemtelen. A Liverpool szombat este fél héttől az újonc Leeds United otthonában lép pályára, amely szerdán legyőzte a tabella harmadik helyén álló Chelsea-t, így Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos együttese újabb kőkemény meccsnek néz elébe.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

