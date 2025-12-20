Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Még a térképen is látszik Putyin egyértelmű üzenete, ettől retteg Nyugat-Európa

Ezt látnia kell!

Hamarosan megérkezik a 'földönkívüli űrhajó' – itt követheti élőben!

Link másolása
Vágólapra másolva!
A Liverpool szombat este a Tottenham otthonában lép pályára. A bajnoki meccs minden szempontból fontos a Liverpool számára, egy esetleges győzelemmel a Vörösök tapadhatnak a Bajnokok Ligája-helyekre, Slot pedig bizonyíthatja, hogy Szalah nélkül is van élet. A holland menedzser reménykedhet benne, hogy Szoboszlai Dominik is bevethető lesz, hiszen a Tottenham a kedvenc angliai ellenfele.

A Liverpool szombat este újra pályára lép, a Vörösökre londoni túra vár, ugyanis a Tottenham Hotspur lesz az ellenfél. A Liverpool számára furcsa helyzet állt elő, ugyanis egy egész hetük volt meccs nélkül, mégis van gond a csapat háza táján. A Liverpool célja nem lehet más, mint meghosszabbítani az ötmeccses veretlen szériát és erre jó esélye is lehet Arne Slot csapatának. Szoboszlai Dominik is fontos szereplő lehet, hiszen a Tottenham kedven angliai ellenfele a magyar játékosnak.

Liverpool's Hungarian midfielder #08 Dominik Szoboszlai (L) reacts during the English Premier League football match between Liverpool and Brighton and Hove Albion at Anfield in Liverpool, north west England on December 13, 2025. (Photo by Paul ELLIS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. /
Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool legjobbja
Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik ha tud, biztosan játszik

A kedélyek csillapodhatnak a Liverpool csapatánál, ugyanis Mohamed Szalah, aki miatt állt a bál a klub körül, elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára az egyiptomi válogatottal. Arról még találgat mindenki, hogy lesz-e még meccse a Liverpoolban, de minden bizonnyal minimum nyárig marad majd a csapatnál. Szalah akár egy hónapig is távol lehet, hiszen a torna döntőjét január 18-án rendezik, amennyiben Egyiptom eljut odáig. Most a Liverpool támadóin a sor, hogy bizonyítsák: van élet Szalah nélkül is, különösen a nagy összegért szerződtetett Florian Wirtznek és Alexander Isaknak kell előlépnie, ahogy ezt már Hugo Ekitiké már megtette.

A Tottenham Thomas Frank irányítása alatt is kiszámíthatatlan maradt, a csapat csak a 11. helyen áll, és múlt vasárnap 3–0-ra kikapott a Nottingham Foresttől. Frank állása egyelőre nincs veszélyben, de egy újabb vereség után már ez a helyzet is változhat.

Szalah hiányzása mellett vannak más hiányzók is a Liverpoolnál: Joe Gomez kidőlt a Brighton elleni 2–0-s győzelem során, ő nem is épült fel, de Cody Gakpo sem bevethető. Jeremie Frimpong visszatér a keretbe, de kezdeni biztosan nem fog és kérdéses Szoboszlai Dominik játéka is, aki pénteken tudott először rendesen edzeni a csapattal, miután ő is megsérült a Brighton ellen. Szoboszlai nagy sorozata szakadt meg a Brighton ellen, hiszen Virgil van Dijk mellett ő volt az egyetlen, aki minden percben pályán volt a bajnokságban a Liverpool csapatában, de így már csak a holland maradt. Szoboszlai játékára nagy szükség van, elég ehhez annyit hozzáfűzni, hogy négyből háromszor ő lett eddig a hónap játékosa a csapatban.

Conor Bradley letöltötte eltiltását, és jobbhátvédként pótolhatja Gomezt, míg a bal oldalon Milos Kerkez és Andy Robertson között dőlhet el a kezdő pozíció.

Szoboszlai kedvenc ellenfele a Tottenham

Szoboszlai kedvenc angliai ellenfele eddig a Tottenham, már két gólt és három gólpasszt jegyez a londoniak ellen. Két gólt rajtuk kívül csak a Manchester City ellen tudott szerezni, de több meccse volt a manchesteriek ellen. Szoboszlai a Ligakupában lőtt egy gólt a Spurs ellen, míg a bajnokságban négy meccsen egy gólja és három gólpassza van. A legemlékezetesebb meccse a tavalyi, idegenbeli 6–3-as siker, amikor gólt lőtt és gólpasszt is adott. 

Dominik Szoboszlai participates in the UEFA Champions League, League phase, MD6 football match between FC Internazionale and Liverpool FC in Milan, Italy, on December 9, 2025, at Giuseppe Meazza stadium (Photo by Alessio Morgese/NurPhoto). (Photo by Alessio Morgese / NurPhoto via AFP)
Szoboszlai kedvenc ellenfele a Tottenham
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Az a meccs egyébként szintén a karácsony előtti utolsó meccs volt, december 22-én, akkor egész Anglia a magyar játékost méltatta.

A mostani lesz a Liverpool nyolcadik látogatása a Tottenham Hotspur Stadionban, ebből a hetedik bajnoki. Az eddigi eredményeket eltekitve, hatalmas megelepetés lenne, ha nem születne gól.

Érdekesség, hogy Hugo Ekitiké első 10 Premier League-bajnokiján kezdőként gólt szerzett, pont ugyanannyit, mint Szalah, miután a Roma csapatától 2017-ben a Liverpoolhoz igazolt.

Kezdés szombaton, magyar idő szerint 18.30-kor.

  • További cikkek:
Újabb hatalmas elismerést kapott Szoboszlai!
A Liverpool edzője válaszolt a Szoboszlaiért aggódóknak
Óriási változás Liverpoolban, végre eljött Kerkez ideje?

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!