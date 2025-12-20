A Liverpool szombat este újra pályára lép, a Vörösökre londoni túra vár, ugyanis a Tottenham Hotspur lesz az ellenfél. A Liverpool számára furcsa helyzet állt elő, ugyanis egy egész hetük volt meccs nélkül, mégis van gond a csapat háza táján. A Liverpool célja nem lehet más, mint meghosszabbítani az ötmeccses veretlen szériát és erre jó esélye is lehet Arne Slot csapatának. Szoboszlai Dominik is fontos szereplő lehet, hiszen a Tottenham kedven angliai ellenfele a magyar játékosnak.

Szoboszlai Dominik továbbra is a Liverpool legjobbja

Fotó: PAUL ELLIS / AFP

Szoboszlai Dominik ha tud, biztosan játszik

A kedélyek csillapodhatnak a Liverpool csapatánál, ugyanis Mohamed Szalah, aki miatt állt a bál a klub körül, elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára az egyiptomi válogatottal. Arról még találgat mindenki, hogy lesz-e még meccse a Liverpoolban, de minden bizonnyal minimum nyárig marad majd a csapatnál. Szalah akár egy hónapig is távol lehet, hiszen a torna döntőjét január 18-án rendezik, amennyiben Egyiptom eljut odáig. Most a Liverpool támadóin a sor, hogy bizonyítsák: van élet Szalah nélkül is, különösen a nagy összegért szerződtetett Florian Wirtznek és Alexander Isaknak kell előlépnie, ahogy ezt már Hugo Ekitiké már megtette.

A Tottenham Thomas Frank irányítása alatt is kiszámíthatatlan maradt, a csapat csak a 11. helyen áll, és múlt vasárnap 3–0-ra kikapott a Nottingham Foresttől. Frank állása egyelőre nincs veszélyben, de egy újabb vereség után már ez a helyzet is változhat.

Szalah hiányzása mellett vannak más hiányzók is a Liverpoolnál: Joe Gomez kidőlt a Brighton elleni 2–0-s győzelem során, ő nem is épült fel, de Cody Gakpo sem bevethető. Jeremie Frimpong visszatér a keretbe, de kezdeni biztosan nem fog és kérdéses Szoboszlai Dominik játéka is, aki pénteken tudott először rendesen edzeni a csapattal, miután ő is megsérült a Brighton ellen. Szoboszlai nagy sorozata szakadt meg a Brighton ellen, hiszen Virgil van Dijk mellett ő volt az egyetlen, aki minden percben pályán volt a bajnokságban a Liverpool csapatában, de így már csak a holland maradt. Szoboszlai játékára nagy szükség van, elég ehhez annyit hozzáfűzni, hogy négyből háromszor ő lett eddig a hónap játékosa a csapatban.