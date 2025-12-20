A Liverpool szombat este újra pályára lép, a Vörösökre londoni túra vár, ugyanis a Tottenham Hotspur lesz az ellenfél. A Liverpool számára furcsa helyzet állt elő, ugyanis egy egész hetük volt meccs nélkül, mégis van gond a csapat háza táján. A Liverpool célja nem lehet más, mint meghosszabbítani az ötmeccses veretlen szériát és erre jó esélye is lehet Arne Slot csapatának. Szoboszlai Dominik is fontos szereplő lehet, hiszen a Tottenham kedven angliai ellenfele a magyar játékosnak.
Szoboszlai Dominik ha tud, biztosan játszik
A kedélyek csillapodhatnak a Liverpool csapatánál, ugyanis Mohamed Szalah, aki miatt állt a bál a klub körül, elutazott az Afrikai Nemzetek Kupájára az egyiptomi válogatottal. Arról még találgat mindenki, hogy lesz-e még meccse a Liverpoolban, de minden bizonnyal minimum nyárig marad majd a csapatnál. Szalah akár egy hónapig is távol lehet, hiszen a torna döntőjét január 18-án rendezik, amennyiben Egyiptom eljut odáig. Most a Liverpool támadóin a sor, hogy bizonyítsák: van élet Szalah nélkül is, különösen a nagy összegért szerződtetett Florian Wirtznek és Alexander Isaknak kell előlépnie, ahogy ezt már Hugo Ekitiké már megtette.
A Tottenham Thomas Frank irányítása alatt is kiszámíthatatlan maradt, a csapat csak a 11. helyen áll, és múlt vasárnap 3–0-ra kikapott a Nottingham Foresttől. Frank állása egyelőre nincs veszélyben, de egy újabb vereség után már ez a helyzet is változhat.
Szalah hiányzása mellett vannak más hiányzók is a Liverpoolnál: Joe Gomez kidőlt a Brighton elleni 2–0-s győzelem során, ő nem is épült fel, de Cody Gakpo sem bevethető. Jeremie Frimpong visszatér a keretbe, de kezdeni biztosan nem fog és kérdéses Szoboszlai Dominik játéka is, aki pénteken tudott először rendesen edzeni a csapattal, miután ő is megsérült a Brighton ellen. Szoboszlai nagy sorozata szakadt meg a Brighton ellen, hiszen Virgil van Dijk mellett ő volt az egyetlen, aki minden percben pályán volt a bajnokságban a Liverpool csapatában, de így már csak a holland maradt. Szoboszlai játékára nagy szükség van, elég ehhez annyit hozzáfűzni, hogy négyből háromszor ő lett eddig a hónap játékosa a csapatban.
Conor Bradley letöltötte eltiltását, és jobbhátvédként pótolhatja Gomezt, míg a bal oldalon Milos Kerkez és Andy Robertson között dőlhet el a kezdő pozíció.
Szoboszlai kedvenc ellenfele a Tottenham
Szoboszlai kedvenc angliai ellenfele eddig a Tottenham, már két gólt és három gólpasszt jegyez a londoniak ellen. Két gólt rajtuk kívül csak a Manchester City ellen tudott szerezni, de több meccse volt a manchesteriek ellen. Szoboszlai a Ligakupában lőtt egy gólt a Spurs ellen, míg a bajnokságban négy meccsen egy gólja és három gólpassza van. A legemlékezetesebb meccse a tavalyi, idegenbeli 6–3-as siker, amikor gólt lőtt és gólpasszt is adott.
Az a meccs egyébként szintén a karácsony előtti utolsó meccs volt, december 22-én, akkor egész Anglia a magyar játékost méltatta.
A mostani lesz a Liverpool nyolcadik látogatása a Tottenham Hotspur Stadionban, ebből a hetedik bajnoki. Az eddigi eredményeket eltekitve, hatalmas megelepetés lenne, ha nem születne gól.
Érdekesség, hogy Hugo Ekitiké első 10 Premier League-bajnokiján kezdőként gólt szerzett, pont ugyanannyit, mint Szalah, miután a Roma csapatától 2017-ben a Liverpoolhoz igazolt.
Kezdés szombaton, magyar idő szerint 18.30-kor.
