Továbbra is bukdácsol a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot a soraiban tudó Liverpool, amely legutóbb a Sunderland ellen maradt győzelem nélkül. Az újabb pontvesztés után Szoboszlai értékelt a Spíler TV-nek, amelynek elmondta, hogy Liverpoolban minden meccsen csak a győzelem az elfogadható.
Szoboszlai Dominik egyre népszerűbb
„Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kéne játszanunk, és sokkal jobban tudunk is játszani. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, megvan minden hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk" – értékelt Szoboszlai.
A magyar válogatott csapatkapitánya annak azért örülhet, hogy a közösségi médiában szárnyal, a borsonline.hu szúrta ki, hogy a futballista hivatalos Instagram-oldalának követőtábora már több mint négymillió embert számlál.
Arne Slot a kritikák középpontjában
A csapatnál közben egyre többen kritizálják Arne Slotot, egy, a klubon belüli „megbízható forrásra” hivatkozó sajtóhír szerint egy újabb kudarc esetén összeül a Pool-vezetők válságstábja, mert
már a rutinos játékosok is furcsállják edzőjük érthetetlen húzásait: állítólag néhány idősebb futballista zavarban van a menedzser naponta változó taktikája miatt,
ez a bizonytalanság pedig kihat a csapat moráljára és teljesítményére is.
Az X-en közel 700 ezer követőt vonzó Indykaila News szerint a mind többet magyarázkodó Slotot már korábban tájékoztatták arról a főnökei, hogy kockán forog az állása a nyáron közel 500 millió eurónyi (190 milliárd forint) új világrekord-összegből tovább erősített csapata gyenge teljesítménye miatt – írja a metropol.hu.
Mohamed Szalah távozhat a Liverpooltól?
A finoman fogalmazva is visszafogott szereplés egyik fő tényezője Mohamed Szalah teljesítményének visszaesése. Az egyiptomi klasszis az előző két meccsen már a kezdőcsapatba sem fért oda, és a hírek szerint olyannyira megromlott a kapcsolata Slottal és a klubbal, hogy a Liverpool egykori labdarúgója, Jamie Redknapp meglepődne, ha Szalah kitöltené a 2027-ig szóló szerződését.
„Ő a Premier League legendája, a Liverpool ikonja, és ezért nem hiszem, hogy ez jól fog végződni. Bonyolult a helyzet, mert Szalah tehetséges, az öltözőben és azon kívül is fontos a csapat számára. Nem azért hosszabbította meg a szerződését, hogy a kispadon üljön, és ott ketyegjen le a maradék karrierje. Folyamatosan játszani akar, hétről hétre.
Meglepődnék, ha teljesítené a szerződése utolsó két évét, benne van a pakliban, hogy januárban vagy nyáron távozik.
Ha a megfelelő klub jelentkezik, akkor sok múlik Szalahon. És ha azt mondja: 'Nézd, ha nem leszek a kezdőcsapat tagja, nem akarok maradni, elmegyek, ahova jónak látom', akkor el kell engedni, mert megérdemelte ezt a kiváltságot. Még mindig azt gondolom, hogy Európában akar játszani – mondta Redknapp, hozzátéve, hogy ez most egy igazi töréspont a kapcsolatban. – Csalódott, és talán még hibáztatni is fogják azért, ami történik. De amíg a csapat nélküle is nyer... Láttam a statisztikákat, és elég jók, amikor nem játszik. Senki sem pótolhatatlan, az idő nem vár senkire..."
A Liverpool legközelebb szombaton, a hét közben a Chelsea-t 3-1-re legyőző Leeds United otthonában lép pályára.
