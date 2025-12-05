Továbbra is bukdácsol a Kerkez Milost és Szoboszlai Dominikot a soraiban tudó Liverpool, amely legutóbb a Sunderland ellen maradt győzelem nélkül. Az újabb pontvesztés után Szoboszlai értékelt a Spíler TV-nek, amelynek elmondta, hogy Liverpoolban minden meccsen csak a győzelem az elfogadható.

Szoboszlai Dominik nem volt elégedett a Sunderland elleni döntetlennel

Fotó: Paul Ellis/AFP

Szoboszlai Dominik egyre népszerűbb

„Tök őszintén, nincs bennem jó érzés, mert itthon azért szebben és sokkal jobban kéne játszanunk, és sokkal jobban tudunk is játszani. Megvannak a játékosaink hozzá, megvan a minőségünk hozzá, megvannak a szurkolóink hozzá, megvan minden hozzá, hogy egy ilyen mérkőzést három ponttal zárjunk" – értékelt Szoboszlai.

A magyar válogatott csapatkapitánya annak azért örülhet, hogy a közösségi médiában szárnyal, a borsonline.hu szúrta ki, hogy a futballista hivatalos Instagram-oldalának követőtábora már több mint négymillió embert számlál.

Arne Slot a kritikák középpontjában

A csapatnál közben egyre többen kritizálják Arne Slotot, egy, a klubon belüli „megbízható forrásra” hivatkozó sajtóhír szerint egy újabb kudarc esetén összeül a Pool-vezetők válságstábja, mert

már a rutinos játékosok is furcsállják edzőjük érthetetlen húzásait: állítólag néhány idősebb futballista zavarban van a menedzser naponta változó taktikája miatt,

ez a bizonytalanság pedig kihat a csapat moráljára és teljesítményére is.

Az X-en közel 700 ezer követőt vonzó Indykaila News szerint a mind többet magyarázkodó Slotot már korábban tájékoztatták arról a főnökei, hogy kockán forog az állása a nyáron közel 500 millió eurónyi (190 milliárd forint) új világrekord-összegből tovább erősített csapata gyenge teljesítménye miatt – írja a metropol.hu.

Mohamed Szalah távozhat a Liverpooltól?

A finoman fogalmazva is visszafogott szereplés egyik fő tényezője Mohamed Szalah teljesítményének visszaesése. Az egyiptomi klasszis az előző két meccsen már a kezdőcsapatba sem fért oda, és a hírek szerint olyannyira megromlott a kapcsolata Slottal és a klubbal, hogy a Liverpool egykori labdarúgója, Jamie Redknapp meglepődne, ha Szalah kitöltené a 2027-ig szóló szerződését.