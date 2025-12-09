A Liverpool magyar játékosai közül ezúttal Szoboszlai Dominik került a kezdőbe, aki Virgil van Dijk mellett az egyetlen liverpooli focista, aki a Bajnokok Ligája-meccseken minden percben a pályán volt. Kerkez Milos a kispadon kezdte a meccset.
Az Inter az olasz bajnokságban csak egy pontra van az első helytől, így áll a tabella harmadik helyén a Milan és a Napoli mögött, míg a Liverpool csak a 10. helyen áll a bajnokságban. Ami a Bajnokok Ligája ligaszakaszát illeti, az Inter a negyedik, az angolok pedig csak a 13. helyen álltak a meccs előtt.
A Liverpool említésénél nem lehet elmenni Mohamed Szalah ügye mellett, aki kiborult a Leeds elleni bajnoki után és büntetésként el sem utazhatott a szerdai meccsre.
Christian Chivu csapata a Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mhitarjan, Dimarco – Martinez, Thuram tizeneggyel kezdett, míg a Liverpool az Alisson – Gomes, Konaté, Van Dijk, Robertson – Granvenberch – Mac Allister, Szoboszlai, Jones – Ekitiké, Isak csapattal kezdett.
A meccs első szakasza a sérülésekről szólt, előbb Calhanoglut kellett lecserélni, akinek a helyérre Zielenski jött, majd Andy Robertson kapott ápolást, de folytatni tudta a meccset. Ami a helyzeteket illeti, Szoboszlainak volt egy beadása szabadrúgásból, amit kifejeltek és Curtis Jones lövését paskolta oldalra Yann Sommer.A 30. percben újabb sérülés volt az Inter csapatában, Acerbi is meghúzódott, őt Bisseck váltotta.
A sérülés éppen egy szöglet előtt történt, majd a csere után Szoboszlai ívelt középre, ami után Ekitiké és Van Dijk párosa ugrott, de Ekitiké kezét érte a labda, miután a holland ráfejelte, onnan pattant Konaté el, aki közelről a kapuba talált. Hosszasan videóztak, majd a játékvezetőt is kihívták.
Percekig nézegették az esetet, majd visszavonták a találatot.
A meg nem adott gól az Intert paprikázta fel, egy veszélyes szabadrúgást eresztett meg Barella, illetve ekitiké kapott egy sárgát, miután felvágta Marcus Thuramot.
Az első félidő hosszabbítása hozta a hazaiak legnagyobb helyzetét, Lautaro Martínez fejesét védt bravúrral Alisson.
A második félidő mindkét oldalon sok hibával indult. Tíz perc elteltével Szoboszlait rúgta fel Mhitarjan, aki ezért sárgát is kapott.
A folytatásban az olaszok távoli lövésekkel próbálkoztak, miközben a Liverpool látványosan szenvedett. Arne Slot beküldte a félidő második felére Wirtzet és Bradley-t is, de azonnal hatással a cserék sem voltak a meccsre.
A 80. percben Bradley lövését védte Sommer, majd Szoboszlai legúrítása után Wirtz lőtt kapu mellé.
A 85. percben Bastoni rángatta meg teljesen feleslegesen Wirtz mezét a tizenhatoson belül, a játékvezető videózás után tizenegyest ítélt.
A labda mög Szalah távollétében Szoboszlai Dominik állt a labda mögé és kíméletlenül lőtt a bal kapufa mellé.
Szoboszlai a Frankfurt és a PSV után már a harmadik gólját szerezte a BL-ben ebben a szezonban.
Több gól már nem esett a meccsen, a Liverpool 1–0-ra nyert Milánóban, Szoboszlai Dominik góljával. Győzelmével az angol bajnok a nyolcadik helyre zárkózott fel.
A három éve kezdődött stadionátépítés óta először játszott újra a Camp Nouban a Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzést, de a vezetést az Eintracht Frankfurt szerezte meg a 21. percben, sőt a szünetig a hazaiak nem tudtak mit kezdeni a németek védekezésével. Szünet után aztán Jules Koundé két fejes góljával a katalánok három perc alatt fordítottak, a világbajnoki ezüstérmes francia válogatott hátvéd korábbi 41 Bajnokok Ligája-mérkőzésén mindössze egyszer volt eredményes.
Sallai Rolanddal a kezdőcsapatában állt fel a Galatasaray idegenben a Monaco ellen. A gól nélküli első félidőt követően a francia csapat előnybe kerülhetett volna, de a svájci Denis Zakaria tizenegyesét Ugurcan Cakir hárította az 51. percben. Később a török kapus megsérült, a helyére beálló Günay Güvenc pedig nem egész egy perccel később gólt kapott. Az amerikai Folarin Balogun szerzett vezetést a Monacónak a 68. percben, s ez a talált végül győzelmet jelentett.
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.
A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:
Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 0-1 (0-0)
gól: Szoboszlai (88., 11-esből)
AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0)
gól: Balogun (68.)
FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-1)
gól: Koundé (50., 53.), illetve Knauff (21.)
Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 2-1 (0-1)
gól: Scamacca (55.), De Ketelaere (83.), illetve Joao Pedro (25.)
Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (1-0)
gól: Zima (26., öngól), Kudus (50., 11-esből), Simons (79., 11-esből)
PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-1)
gól: Til (10.), Pepi (85.), illetve Álvarez (37.), Hancko (52.), Sorloth (56.)
Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 2-3 (1-2)
gól: Khalaili (5., 71.), illetve Paixao (15.), Greenwood (41., 58.)
Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0)
gól: G. Martins (73.)
Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0)
gól: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól)