A Liverpool magyar játékosai közül ezúttal Szoboszlai Dominik került a kezdőbe, aki Virgil van Dijk mellett az egyetlen liverpooli focista, aki a Bajnokok Ligája-meccseken minden percben a pályán volt. Kerkez Milos a kispadon kezdte a meccset.

A Liverpool csak szenvedett az Inter elleni meccsen

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

A Liverpool csapatában ezúttal is kezdett Szoboszlai Dominik

Az Inter az olasz bajnokságban csak egy pontra van az első helytől, így áll a tabella harmadik helyén a Milan és a Napoli mögött, míg a Liverpool csak a 10. helyen áll a bajnokságban. Ami a Bajnokok Ligája ligaszakaszát illeti, az Inter a negyedik, az angolok pedig csak a 13. helyen álltak a meccs előtt.

A Liverpool említésénél nem lehet elmenni Mohamed Szalah ügye mellett, aki kiborult a Leeds elleni bajnoki után és büntetésként el sem utazhatott a szerdai meccsre.

Christian Chivu csapata a Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mhitarjan, Dimarco – Martinez, Thuram tizeneggyel kezdett, míg a Liverpool az Alisson – Gomes, Konaté, Van Dijk, Robertson – Granvenberch – Mac Allister, Szoboszlai, Jones – Ekitiké, Isak csapattal kezdett.

A meccs első szakasza a sérülésekről szólt, előbb Calhanoglut kellett lecserélni, akinek a helyérre Zielenski jött, majd Andy Robertson kapott ápolást, de folytatni tudta a meccset. Ami a helyzeteket illeti, Szoboszlainak volt egy beadása szabadrúgásból, amit kifejeltek és Curtis Jones lövését paskolta oldalra Yann Sommer.A 30. percben újabb sérülés volt az Inter csapatában, Acerbi is meghúzódott, őt Bisseck váltotta.

A sérülés éppen egy szöglet előtt történt, majd a csere után Szoboszlai ívelt középre, ami után Ekitiké és Van Dijk párosa ugrott, de Ekitiké kezét érte a labda, miután a holland ráfejelte, onnan pattant Konaté el, aki közelről a kapuba talált. Hosszasan videóztak, majd a játékvezetőt is kihívták.

Elvették a Liverpool gólját

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Percekig nézegették az esetet, majd visszavonták a találatot.

A meg nem adott gól az Intert paprikázta fel, egy veszélyes szabadrúgást eresztett meg Barella, illetve ekitiké kapott egy sárgát, miután felvágta Marcus Thuramot.