Arne Slot nehéz napokon van túl, hiszen a Leeds elleni 3–3-as meccs után Mohamed Szalah kiborulásától (volt) hangos a sajtó, hiszen az egyiptomi kiosztott a csapat vezetését, értetlenül állt a kihagyása előtt és cserébe azt kapta, hogy nem vitték el Milánóba a csapat BL-meccsére, ahol így a távollétében Szoboszlai Dominik lett a hős.

Arne Slot Szoboszlai helyett megint Szalah-ról beszélt

Szoboszlai Dominik gólja döntött, de Szalah a téma

„Három ponttal voltunk az Inter mögött, és ha be akarsz kerülni a legjobb nyolc közé, akkor a 15 pont a minimum, amit el kell érni. A lehető legjobb, amit tehetsz, ha itt idegenben nyersz. Nagyon jó csapatuk van. Összességében azonban jó teljesítményt nyújtottunk” – kezdte a meccs utáni értékelését Arne Slot.

„A középpálya mindig rengeteget segít a védelemnek, de ezúttal óriási volt a játékosok elkötelezettsége is. A második félidőben magasabban kezdtünk letámadni. Úgy döntöttünk, hogy hátul megtartunk egy plusz embert. Mind a 11 játékos visszazárt, hogy biztosan ne kapjunk gólt. A végén pedig kaptunk egy büntetőt” – mondta a holland szakember, aki nem kerülhette el a kérdéseket Szalah kapcsán.

„Külön kezelem ezeket a dolgokat. Nagyon nehéz volt a játékosoknak, hogy a Leeds ellen az utolsó percben kaptunk gólt. Alig engedtünk helyzetet, és mégis így alakult – ezt nagyon nehéz volt megemészteni. Már az is érzelmileg megterhelő volt, és ami utána történt, szintén. Mindössze 13 olyan játékosunk volt elérhető, akinek van Premier League- vagy Bajnokok Ligája-tapasztalata. Ha kapsz egy gólt, rengeteg minden elhangzik ilyenkor. Ez általában a játékosokra is hat, mert Szalah annyira meghatározó volt a klub és a csapat számára, hogy sosem jó, amikor ilyesmi történik egy csapattárssal. Most arról kellene szólnia a beszélgetésnek, amit ma itt elértünk. Teljesen értem, hogy pénteken a sajtótájékoztatón minden kérdés Móról fog szólni” – mondta Slot, aki szerint „mindenki követ el hibákat az életben, a kérdés inkább az: tudja-e a játékos, hogy hibázott? Neki kell-e megtennie az első lépést, vagy nekem?”

„Óriási eredmény. Tudtuk, hogy egy nehéz helyre jövünk, egy olyan csapathoz, amely jó formában van. Meg kellett mutatnunk a küzdőszellemet és beleállni a meccsbe. A kapott gól nélküli meccs kulcsfontosságú volt, és aztán sikerült megszereznünk a győztes gólt” – lelkendezett a lefújás után Andy Robertson, aki ezúttal Kerkez Milos posztján szerepelt.