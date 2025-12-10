Arne Slot nehéz napokon van túl, hiszen a Leeds elleni 3–3-as meccs után Mohamed Szalah kiborulásától (volt) hangos a sajtó, hiszen az egyiptomi kiosztott a csapat vezetését, értetlenül állt a kihagyása előtt és cserébe azt kapta, hogy nem vitték el Milánóba a csapat BL-meccsére, ahol így a távollétében Szoboszlai Dominik lett a hős.
Szoboszlai Dominik gólja döntött, de Szalah a téma
„Három ponttal voltunk az Inter mögött, és ha be akarsz kerülni a legjobb nyolc közé, akkor a 15 pont a minimum, amit el kell érni. A lehető legjobb, amit tehetsz, ha itt idegenben nyersz. Nagyon jó csapatuk van. Összességében azonban jó teljesítményt nyújtottunk” – kezdte a meccs utáni értékelését Arne Slot.
„A középpálya mindig rengeteget segít a védelemnek, de ezúttal óriási volt a játékosok elkötelezettsége is. A második félidőben magasabban kezdtünk letámadni. Úgy döntöttünk, hogy hátul megtartunk egy plusz embert. Mind a 11 játékos visszazárt, hogy biztosan ne kapjunk gólt. A végén pedig kaptunk egy büntetőt” – mondta a holland szakember, aki nem kerülhette el a kérdéseket Szalah kapcsán.
„Külön kezelem ezeket a dolgokat. Nagyon nehéz volt a játékosoknak, hogy a Leeds ellen az utolsó percben kaptunk gólt. Alig engedtünk helyzetet, és mégis így alakult – ezt nagyon nehéz volt megemészteni. Már az is érzelmileg megterhelő volt, és ami utána történt, szintén. Mindössze 13 olyan játékosunk volt elérhető, akinek van Premier League- vagy Bajnokok Ligája-tapasztalata. Ha kapsz egy gólt, rengeteg minden elhangzik ilyenkor. Ez általában a játékosokra is hat, mert Szalah annyira meghatározó volt a klub és a csapat számára, hogy sosem jó, amikor ilyesmi történik egy csapattárssal. Most arról kellene szólnia a beszélgetésnek, amit ma itt elértünk. Teljesen értem, hogy pénteken a sajtótájékoztatón minden kérdés Móról fog szólni” – mondta Slot, aki szerint „mindenki követ el hibákat az életben, a kérdés inkább az: tudja-e a játékos, hogy hibázott? Neki kell-e megtennie az első lépést, vagy nekem?”
„Óriási eredmény. Tudtuk, hogy egy nehéz helyre jövünk, egy olyan csapathoz, amely jó formában van. Meg kellett mutatnunk a küzdőszellemet és beleállni a meccsbe. A kapott gól nélküli meccs kulcsfontosságú volt, és aztán sikerült megszereznünk a győztes gólt” – lelkendezett a lefújás után Andy Robertson, aki ezúttal Kerkez Milos posztján szerepelt.
„Hét-nyolc percig vizsgálták. Ha ennyi ideig tart, akkor ragaszkodni kell a pályán hozott döntéshez. Ahhoz kell tartani magukat. A büntető szerintem könnyen volt befújva, de a pálya bármely más pontján ezt befújják” – mondta Robertson a meccs két kétes esetéről: Konaté elvett góljáról, majd a Wirtz lerántásáért ítélt büntetőről.
„Mindannyiunknak szüksége volt erre. Tudjuk, hogy az eredmények és a teljesítmények nem voltak elég jók. Fontos, hogy ez a klub a Bajnokok Ligájában legyen. Óriási eredmény volt mindannyiunk számára” – mondta a skót, aki persze szintén kitért Szalah helyzetére.
„Nehéz helyzet. A klub történetének egyik legnagyobb játékosáról beszélünk. Ugyanabban az átigazolási időszakban érkeztem, mint ő.
Bármi történt, megtörtént. Házon belül azonban mindannyian együtt vagyunk. Imádok együtt játszani Mo Szalah-val, és remélem, hogy ezt még sokáig tehetem” – tette hozzá Robertson.
„Nagyon jó érzés nyerni. Különösen most, ebben az időszakban, amikor próbálunk újra következetesek lenni, és valamit találni, amire építhetünk. Remélhetőleg ez a mai teljesítmény egy ilyen alap lesz. Tudtuk, hogy kemény meccs lesz. Jól kezeltük a találkozót. A végén akár 0–0 is lehetett volna, de nekünk kedvezően alakultak a dolgok. Ez semmit nem változtat. Rengeteg a zaj a külvilágból, ami normális, ha nem teljesítesz jól. Meg is érdemeltük. Javulni akarunk, kiegyensúlyozottak lenni és meccseket nyerni. Nem tesszük ezt olyan gyakran, mint szeretnénk. Össze kell tartanunk, egységben maradni – ez a Liverpool lényege” – mondta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya. És mit mondott Szalah ügye kapcsán?
„Nehéz ügy, de ez egy kollektív nehéz helyzet, amelyben mindannyian benne vagyunk. Mo és a klub között dolgok zajlanak, és ma nincs itt – ez a valóság. Nem gondolom, hogy bármi megváltozott a fókuszunk vagy az elszántságunk terén. Nem én vagyok az, akinek ezt meg kell ítélnie (hogy bocsánatot kérjen-e az egyiptomi). Ő elmondta az érzéseit az elmúlt napokban. Ezt a klubnak kell kezelnie – és részben nekem is. A fókusz megvolt, semmi sem változott. Edzett is. „A valóság az is, hogy Mo hamarosan Afrikába utazik. Régóta ismerem őt, jó barátok vagyunk, sok hullámvölgyön mentünk át együtt. Beszélünk egymással, ezek a dolgok pedig házon belül maradnak – ahogy kell” – mondta Van Dijk.
„Olyan gyorsan történt minden, fogalmam sincs, tényleg a karjához ért-e. Ha a bíró ilyen döntést hoz, annak egyértelműnek és nyilvánvalónak kell lennie, de ők csak kerestek valamit, ami talán ott van. Nem gondolom, hogy ez jót tesz a játéknak” – mondta arról, hogy a VAR elvette a Liverpool gólját.
Győzelmével az angol bajnok a nyolcadik helyre zárkózott fel.
A három éve kezdődött stadionátépítés óta először játszott újra a Camp Nouban a Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzést, de a vezetést az Eintracht Frankfurt szerezte meg a 21. percben, sőt a szünetig a hazaiak nem tudtak mit kezdeni a németek védekezésével. Szünet után aztán Jules Koundé két fejes góljával a katalánok három perc alatt fordítottak, a világbajnoki ezüstérmes francia válogatott hátvéd korábbi 41 Bajnokok Ligája-mérkőzésén mindössze egyszer volt eredményes.
Sallai Rolanddal a kezdőcsapatában állt fel a Galatasaray idegenben a Monaco ellen. A gól nélküli első félidőt követően a francia csapat előnybe kerülhetett volna, de a svájci Denis Zakaria tizenegyesét Ugurcan Cakir hárította az 51. percben. Később a török kapus megsérült, a helyére beálló Günay Güvenc pedig nem egész egy perccel később gólt kapott. Az amerikai Folarin Balogun szerzett vezetést a Monacónak a 68. percben, s ez a talált végül győzelmet jelentett.
A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.
A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:
Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 0-1 (0-0)
gól: Szoboszlai (88., 11-esből)
AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0)
gól: Balogun (68.)
FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-1)
gól: Koundé (50., 53.), illetve Knauff (21.)
Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 2-1 (0-1)
gól: Scamacca (55.), De Ketelaere (83.), illetve Joao Pedro (25.)
Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (1-0)
gól: Zima (26., öngól), Kudus (50., 11-esből), Simons (79., 11-esből)
PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-1)
gól: Til (10.), Pepi (85.), illetve Álvarez (37.), Hancko (52.), Sorloth (56.)
Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 2-3 (1-2)
gól: Khalaili (5., 71.), illetve Paixao (15.), Greenwood (41., 58.)
Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0)
gól: G. Martins (73.)
Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0)
gól: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól)
