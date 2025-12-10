Live
A Liverpool Mohamed Szalah távollétében Szoboszlai Dominik góljával és vezérletével nyert a Bajnokok Ligájában az Internazionale otthonában. A Liverpool megszakította az Inter nagy sorozatát és pontszámban be is érte ellenfelét, Szoboszlai Dominik 88. percben szerzett góljával.

Arne Slot nehéz napokon van túl, hiszen a Leeds elleni 3–3-as meccs után Mohamed Szalah kiborulásától (volt) hangos a sajtó, hiszen az egyiptomi kiosztott a csapat vezetését, értetlenül állt a kihagyása előtt és cserébe azt kapta, hogy nem vitték el Milánóba a csapat BL-meccsére, ahol így a távollétében Szoboszlai Dominik lett a hős.

Arne Slot Szoboszlai helyett megint Szalah-ról beszélt
Fotó: ALESSIO MORGESE / NurPhoto

Szoboszlai Dominik gólja döntött, de Szalah a téma

„Három ponttal voltunk az Inter mögött, és ha be akarsz kerülni a legjobb nyolc közé, akkor a 15 pont a minimum, amit el kell érni. A lehető legjobb, amit tehetsz, ha itt idegenben nyersz. Nagyon jó csapatuk van. Összességében azonban jó teljesítményt nyújtottunk” – kezdte a meccs utáni értékelését Arne Slot.

„A középpálya mindig rengeteget segít a védelemnek, de ezúttal óriási volt a játékosok elkötelezettsége is. A második félidőben magasabban kezdtünk letámadni. Úgy döntöttünk, hogy hátul megtartunk egy plusz embert. Mind a 11 játékos visszazárt, hogy biztosan ne kapjunk gólt. A végén pedig kaptunk egy büntetőt” – mondta a holland szakember, aki nem kerülhette el a kérdéseket Szalah kapcsán.

„Külön kezelem ezeket a dolgokat. Nagyon nehéz volt a játékosoknak, hogy a Leeds ellen az utolsó percben kaptunk gólt. Alig engedtünk helyzetet, és mégis így alakult – ezt nagyon nehéz volt megemészteni. Már az is érzelmileg megterhelő volt, és ami utána történt, szintén. Mindössze 13 olyan játékosunk volt elérhető, akinek van Premier League- vagy Bajnokok Ligája-tapasztalata. Ha kapsz egy gólt, rengeteg minden elhangzik ilyenkor. Ez általában a játékosokra is hat, mert Szalah annyira meghatározó volt a klub és a csapat számára, hogy sosem jó, amikor ilyesmi történik egy csapattárssal. Most arról kellene szólnia a beszélgetésnek, amit ma itt elértünk. Teljesen értem, hogy pénteken a sajtótájékoztatón minden kérdés Móról fog szólni” – mondta Slot, aki szerint „mindenki követ el hibákat az életben, a kérdés inkább az: tudja-e a játékos, hogy hibázott? Neki kell-e megtennie az első lépést, vagy nekem?”

„Óriási eredmény. Tudtuk, hogy egy nehéz helyre jövünk, egy olyan csapathoz, amely jó formában van. Meg kellett mutatnunk a küzdőszellemet és beleállni a meccsbe. A kapott gól nélküli meccs kulcsfontosságú volt, és aztán sikerült megszereznünk a győztes gólt” – lelkendezett a lefújás után Andy Robertson, aki ezúttal Kerkez Milos posztján szerepelt.

„Hét-nyolc percig vizsgálták. Ha ennyi ideig tart, akkor ragaszkodni kell a pályán hozott döntéshez. Ahhoz kell tartani magukat. A büntető szerintem könnyen volt befújva, de a pálya bármely más pontján ezt befújják” – mondta Robertson a meccs két kétes esetéről: Konaté elvett góljáról, majd a Wirtz lerántásáért ítélt büntetőről.

„Mindannyiunknak szüksége volt erre. Tudjuk, hogy az eredmények és a teljesítmények nem voltak elég jók. Fontos, hogy ez a klub a Bajnokok Ligájában legyen. Óriási eredmény volt mindannyiunk számára” – mondta a skót, aki persze szintén kitért Szalah helyzetére.

„Nehéz helyzet. A klub történetének egyik legnagyobb játékosáról beszélünk. Ugyanabban az átigazolási időszakban érkeztem, mint ő. 

Bármi történt, megtörtént. Házon belül azonban mindannyian együtt vagyunk. Imádok együtt játszani Mo Szalah-val, és remélem, hogy ezt még sokáig tehetem” – tette hozzá Robertson.

„Nagyon jó érzés nyerni. Különösen most, ebben az időszakban, amikor próbálunk újra következetesek lenni, és valamit találni, amire építhetünk. Remélhetőleg ez a mai teljesítmény egy ilyen alap lesz. Tudtuk, hogy kemény meccs lesz. Jól kezeltük a találkozót. A végén akár 0–0 is lehetett volna, de nekünk kedvezően alakultak a dolgok. Ez semmit nem változtat. Rengeteg a zaj a külvilágból, ami normális, ha nem teljesítesz jól. Meg is érdemeltük. Javulni akarunk, kiegyensúlyozottak lenni és meccseket nyerni. Nem tesszük ezt olyan gyakran, mint szeretnénk. Össze kell tartanunk, egységben maradni – ez a Liverpool lényege” – mondta Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya. És mit mondott Szalah ügye kapcsán?

MILAN, ITALY - DECEMBER 9: Dominik Szoboszlai of Liverpool celebrates at the end of the UEFA Champions League football match Inter Milan vs Liverpool at San Siro Stadium in Milan, Italy on December 9, 2025 Piero Cruciatti / Anadolu (Photo by Piero Cruciatti / Anadolu via AFP)
Van Dijk folyamatosan beszél Szalah-val
Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU

„Nehéz ügy, de ez egy kollektív nehéz helyzet, amelyben mindannyian benne vagyunk. Mo és a klub között dolgok zajlanak, és ma nincs itt – ez a valóság. Nem gondolom, hogy bármi megváltozott a fókuszunk vagy az elszántságunk terén. Nem én vagyok az, akinek ezt meg kell ítélnie (hogy bocsánatot kérjen-e az egyiptomi). Ő elmondta az érzéseit az elmúlt napokban. Ezt a klubnak kell kezelnie – és részben nekem is. A fókusz megvolt, semmi sem változott. Edzett is. „A valóság az is, hogy Mo hamarosan Afrikába utazik. Régóta ismerem őt, jó barátok vagyunk, sok hullámvölgyön mentünk át együtt. Beszélünk egymással, ezek a dolgok pedig házon belül maradnak – ahogy kell” – mondta Van Dijk.

„Olyan gyorsan történt minden, fogalmam sincs, tényleg a karjához ért-e. Ha a bíró ilyen döntést hoz, annak egyértelműnek és nyilvánvalónak kell lennie, de ők csak kerestek valamit, ami talán ott van. Nem gondolom, hogy ez jót tesz a játéknak” – mondta arról, hogy a VAR elvette a Liverpool gólját.

Győzelmével az angol bajnok a nyolcadik helyre zárkózott fel.

A három éve kezdődött stadionátépítés óta először játszott újra a Camp Nouban a Barcelona Bajnokok Ligája-mérkőzést, de a vezetést az Eintracht Frankfurt szerezte meg a 21. percben, sőt a szünetig a hazaiak nem tudtak mit kezdeni a németek védekezésével. Szünet után aztán Jules Koundé két fejes góljával a katalánok három perc alatt fordítottak, a világbajnoki ezüstérmes francia válogatott hátvéd korábbi 41 Bajnokok Ligája-mérkőzésén mindössze egyszer volt eredményes.

Sallai Rolanddal a kezdőcsapatában állt fel a Galatasaray idegenben a Monaco ellen. A gól nélküli első félidőt követően a francia csapat előnybe kerülhetett volna, de a svájci Denis Zakaria tizenegyesét Ugurcan Cakir hárította az 51. percben. Később a török kapus megsérült, a helyére beálló Günay Güvenc pedig nem egész egy perccel később gólt kapott. Az amerikai Folarin Balogun szerzett vezetést a Monacónak a 68. percben, s ez a talált végül győzelmet jelentett.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje rögtön a nyolcaddöntőbe kerül, a 9-24. helyezett csapatok keresztbe játszanak egymással a 16 közé jutásért, az utolsó 12 együttes pedig kiesik. A nyolcaddöntőbe kerülésért februárban küzdenek az érintett csapatok, a nyolcaddöntő meccsei március 10-11-én, illetve 17-18-án lesznek, a negyeddöntő összecsapásait április 7-8-án és 14-15-én rendezik, az elődöntő meccseire pedig április 28-29-én, valamint május 5-6-án kerül sor.

 

A döntőt Budapesten a Puskás Arénában rendezik május 30-án 18 órától.

Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:
Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 0-1 (0-0)
gól: Szoboszlai (88., 11-esből)

AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0)
gól: Balogun (68.)

FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-1)
gól: Koundé (50., 53.), illetve Knauff (21.)

Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 2-1 (0-1)
gól: Scamacca (55.), De Ketelaere (83.), illetve Joao Pedro (25.)

Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (1-0)
gól: Zima (26., öngól), Kudus (50., 11-esből), Simons (79., 11-esből)

PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-1)
gól: Til (10.), Pepi (85.), illetve Álvarez (37.), Hancko (52.), Sorloth (56.)

Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 2-3 (1-2)
gól: Khalaili (5., 71.), illetve Paixao (15.), Greenwood (41., 58.)

Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0)
gól: G. Martins (73.)

Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0)
gól: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól)

